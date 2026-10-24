Włóż kartkę papieru między okno a ramę. Ten prosty test pokaże, którędy może uciekać ciepło
W domu grzejniki pracują, a mimo to od okien ciągnie chłodem? Przyczyną mogą być zużyte uszczelki albo źle wyregulowane okucia. Zanim zdecydujesz się na kosztowną wymianę stolarki, wykonaj prosty test ze zwykłą kartką papieru. Zajmie kilkanaście sekund i pomoże wykryć miejsca wymagające dokładniejszego sprawdzenia.
Jesienią i zimą nawet niewielkie nieszczelności w oknach mogą pogarszać komfort cieplny mieszkania. Zimne powietrze przedostające się przez szczeliny powoduje przeciągi, a instalacja grzewcza musi uzupełniać straty ciepła.
Nie zawsze jednak konieczna jest wymiana całego okna. Czasami wystarczy regulacja okuć lub wymiana zużytej uszczelki.
Kartka papieru zdradzi problem z oknem
Do wykonania testu potrzebna jest zwykła kartka papieru.
Otwórz okno i umieść kartkę między skrzydłem a uszczelką ramy. Następnie zamknij okno, przekręć klamkę do końca i spróbuj delikatnie wyciągnąć papier.
Jeśli kartka stawia wyraźny opór, może to świadczyć o odpowiednim docisku w sprawdzanym miejscu.
Jeżeli natomiast wysuwa się niemal bez oporu, warto przyjrzeć się uszczelce i ustawieniu skrzydła.
Test najlepiej powtórzyć w kilku miejscach: na górze, po bokach oraz w dolnej części okna.
Uwaga: jest to jedynie orientacyjna metoda. Wynik zależy między innymi od grubości papieru, konstrukcji okna i rodzaju uszczelek. Luźno wysuwająca się kartka nie dowodzi automatycznie, że okno jest nieszczelne.
Nie trzeba od razu wymieniać okien
Jeżeli test wskazuje na możliwy problem, należy najpierw sprawdzić stan uszczelek.
Z czasem mogą one tracić elastyczność, odkształcać się lub pękać. W takiej sytuacji wymiana odpowiednio dobranej uszczelki może poprawić szczelność okna.
Innym powodem może być niewłaściwe ustawienie okuć. W wielu nowoczesnych oknach istnieje możliwość regulacji docisku skrzydła, jednak sposób jej wykonania zależy od konkretnego mechanizmu.
Nie należy samodzielnie przekręcać przypadkowych elementów okuć ani ustawiać maksymalnego docisku bez sprawdzenia instrukcji producenta. Zbyt silny nacisk może przyspieszać zużycie uszczelek lub utrudniać zamykanie okna.
Czy dzięki temu można płacić mniej za ogrzewanie?
Usunięcie rzeczywistych nieszczelności może ograniczyć niekontrolowany napływ zimnego powietrza i zmniejszyć zapotrzebowanie na ogrzewanie.
Nie da się jednak określić jednej kwoty oszczędności dla każdego mieszkania. Efekt zależy od wielkości nieszczelności, izolacji budynku, rodzaju ogrzewania oraz temperatury na zewnątrz.
Warto również pamiętać, że szczelne okna nie oznaczają rezygnacji z wentylacji. Nawiewniki i kratki wentylacyjne muszą działać prawidłowo, aby zapewnić wymianę powietrza i ograniczyć ryzyko zawilgocenia pomieszczeń.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.