Lidl odpala promocje od soboty. Popularna marka mocno przeceniona. Ceny zaskakują
Od soboty, 24 października, w sklepach Lidl pojawi się nowa oferta dla majsterkowiczów i osób szukających praktycznej odzieży na jesień. Tym razem sieć postawiła na produkty marki Parkside. Wśród propozycji znalazły się buty ochronne, spodnie robocze, ciepłe bluzy oraz bielizna. Niektóre artykuły przeceniono nawet o 30 zł.
Jesień to czas intensywnych prac w ogrodzie, garażu i przy domu. Wraz ze spadkiem temperatur rośnie też zainteresowanie solidnym obuwiem oraz odzieżą, która zapewnia wygodę podczas pracy.
Lidl przygotował na ten okres ofertę marki Parkside. Nowe produkty trafią do sprzedaży w sobotę, 24 października. Część z nich będzie dostępna również w sklepie internetowym lidl.pl.
Buty ochronne Parkside za 79 zł. Lidl obniża cenę
Jedną z najciekawszych propozycji są męskie buty ochronne Parkside.
Obuwie przeznaczone jest do prac wymagających odpowiedniej ochrony stóp. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w gazetce buty mają klasę bezpieczeństwa S3.
To oznaczenie stosowane w obuwiu ochronnym spełniającym określone wymagania norm bezpieczeństwa, obejmujące między innymi ochronę palców i właściwości podeszwy.
Buty dostępne będą w rozmiarach od 42 do 46.
Cena promocyjna wyniesie 79 zł. To o 20 zł mniej niż wcześniejsza cena 99 zł.
Ciepła bluza robocza przeceniona o 30 zł
Kolejną propozycją jest męska bluza polarowa Parkside, która może przydać się podczas pracy w chłodniejszych pomieszczeniach, warsztacie czy garażu.
Bluza została wykonana z materiału z wykończeniem antypillingowym, które ma ograniczać powstawanie zmechaceń na powierzchni tkaniny.
W ofercie dostępne będą dwa wzory oraz rozmiary M–XXL.
Od soboty cena bluzy wyniesie 59,99 zł zamiast 89,99 zł. Oznacza to oszczędność 30 zł na jednej sztuce.
Spodnie robocze także 30 zł taniej
W nowej gazetce Lidl znalazły się również męskie spodnie robocze z ociepleniem.
Model Parkside wyposażono we wzmocnienia na kolanach oraz kieszenie na nakolanniki. To rozwiązania szczególnie przydatne podczas prac wykonywanych w pozycji klęczącej.
Spodnie dostępne będą w rozmiarach 48–56 i w dwóch wariantach kolorystycznych.
Cena została obniżona z 89,99 zł do 59,99 zł.
Zarówno bluza, jak i spodnie mogą zainteresować osoby kompletujące odzież do jesiennych prac remontowych i ogrodowych.
Skarpety termiczne i bokserki w niskich cenach
Oferta Parkside nie ogranicza się do odzieży wierzchniej.
Od soboty klienci będą mogli kupić także skarpety termiczne. W opakowaniu znajdują się dwie pary, a do wyboru przewidziano dwa zestawy.
Rozmiary obejmują zakres 39–46.
Za dwupak skarpet trzeba będzie zapłacić 11,98 zł, czyli 5,99 zł za parę.
W sprzedaży pojawią się również męskie bokserki z bawełną, pakowane po dwie sztuki. Dostępne rozmiary to M–XL.
Cena dwupaku wyniesie 17,98 zł, czyli 8,99 zł za parę.
Od kiedy promocja w Lidlu?
Nowa oferta marki Parkside rozpoczyna się w sobotę, 24 października 2026 roku.
Warto pamiętać, że artykuły z ofert czasowych mogą być dostępne tylko do wyczerpania zapasów. Poszczególne rozmiary i warianty kolorystyczne mogą znikać ze sklepów w różnym tempie.
Przed zakupem warto również sprawdzić dostępność interesującego produktu w konkretnym sklepie lub na stronie lidl.pl.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.