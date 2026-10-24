Lidl rusza z nową ofertą od soboty. Znana marka, przeceny o 20 zł i produkty już za 11,99 zł
W sobotę, 24 października, w sklepach Lidl pojawi się kolejna oferta marki Parkside. Tym razem sieć przygotowała coś nie tylko dla majsterkowiczów, ale również dla osób, które samodzielnie naprawiają sprzęt elektroniczny, wykonują drobne prace w domu lub potrzebują praktycznych akcesoriów do transportu cięższych przedmiotów. W gazetce znalazły się produkty za 11,99 zł, a także urządzenia przecenione o 20 zł.
Marka Parkside kojarzy się przede wszystkim z elektronarzędziami, ale jej oferta obejmuje również drobne akcesoria, które mogą przydać się w niemal każdym gospodarstwie domowym.
Od soboty Lidl wprowadza do sprzedaży kolejne produkty tej marki. Wśród nich znalazły się lutownica z zestawem akcesoriów, pistolet do klejenia na gorąco, zestawy bitów i składany wózek transportowy.
Lutownica Parkside przeceniona o 20 zł. W zestawie dodatkowe akcesoria
Jedną z najciekawszych propozycji jest lutownica Parkside o mocy 60 W.
Urządzenie może przydać się podczas drobnych napraw elektronicznych, lutowania przewodów i prac hobbystycznych. Według informacji z gazetki maksymalna temperatura robocza wynosi 480°C, a czas rozgrzewania około 180 sekund.
W zestawie znajdują się między innymi podstawka pod lutownicę, sześć końcówek lutowniczych, drut lutowniczy, grot oraz dodatkowe akcesoria.
Cena została obniżona z 79,99 zł do 59,99 zł. To 20 zł oszczędności.
To propozycja przede wszystkim dla osób, które mają doświadczenie w lutowaniu lub chcą rozwijać swoje umiejętności techniczne. Ze względu na wysoką temperaturę pracy urządzenie wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
Zestawy bitów za 11,99 zł. Cztery warianty do wyboru
W nowej ofercie znalazły się również zestawy bitów lub kluczy nasadowych Parkside.
Klienci będą mogli wybierać spośród czterech wariantów zawierających 6, 15 lub 21 elementów, w zależności od zestawu.
Takie akcesoria przydają się podczas skręcania mebli, naprawy drobnego wyposażenia czy montażu elementów w domu i garażu.
Cena każdego zestawu wynosi 11,99 zł.
To jedna z najtańszych propozycji w sobotniej ofercie Parkside.
Pistolet do klejenia na gorąco za 11,99 zł
Kolejnym produktem jest pistolet do klejenia na gorąco Parkside o mocy 15 W.
Urządzenie przeznaczone jest do pracy z wkładami klejowymi i może przydać się podczas drobnych napraw, prac dekoracyjnych oraz wykonywania ozdób.
W zestawie znajdują się dwa sztyfty kleju, a dodatkowo Lidl oferuje zestaw 100 sztyftów kleju na gorąco.
Według informacji producenta czas nagrzewania pistoletu wynosi około czterech minut.
Cena pistoletu to 11,99 zł.
Podczas korzystania z urządzenia należy uważać na gorącą dyszę i rozgrzany klej, które mogą powodować oparzenia.
Składany wózek transportowy 20 procent taniej
Lidl przygotował także propozycję dla osób, które często przenoszą cięższe przedmioty.
W ofercie pojawi się składany wózek transportowy Parkside z aluminiową konstrukcją.
Zgodnie z gazetką jego maksymalne obciążenie wynosi 50 kg, a powierzchnia nośna ma wymiary około 23 × 25 cm.
Po złożeniu wózek zajmuje mniej miejsca, dzięki czemu można przechowywać go w garażu, schowku lub pomieszczeniu gospodarczym.
Cena promocyjna wynosi 39,99 zł zamiast 49,99 zł. To obniżka o 20 procent.
Lidl rozpoczyna sprzedaż w sobotę, 24 października
Nowa oferta Parkside obowiązuje od soboty, 24 października 2026 roku.
Część produktów będzie dostępna również w sklepie internetowym lidl.pl.
Warto pamiętać, że oferta dotyczy określonego asortymentu, a dostępność poszczególnych artykułów może różnić się między placówkami. Produkty mogą zostać wyprzedane przed zakończeniem akcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.