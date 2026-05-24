To już oficjalne! Od 1 czerwca w całej Warszawie wchodzą w życie rewolucyjne ograniczenia

Koniec z nocnymi zakupami, ramy czasowe i wyjątki

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2026 roku i wprowadzą zakaz sprzedaży napojów alkoholowych między godziną 22:00 a 6:00. Restrykcje te uderzą przede wszystkim w handel detaliczny. Ograniczenia obejmą:

tradycyjne sklepy spożywcze oraz markety,

kioski wielobranżowe,

stacje benzynowe,

sklepy działające w trybie całodobowym,

restauracje, puby i bary realizujące sprzedaż trunków „na wynos”.

Ustawodawcy miejscy zdecydowali się jednak na wprowadzenie istotnych wyłączeń. Zakaz nie dotyczy klasycznej działalności lokali gastronomicznych w barach, klubach i restauracjach alkohol będzie serwowany legalnie na miejscu, zgodnie z godzinami otwarcia lokalu. Dodatkowo obostrzeniami nie został objęty wolny obszar celny na terenie Lotniska im. Fryderyka Chopina.

Twarde dane z pilotażu, dlaczego zdecydowano się na zakaz?

Decyzja o rozszerzeniu prohibicji na całe miasto nie zapadła w ciemno. Poprzedził ją program pilotażowy, który wystartował 1 listopada 2025 roku w dwóch kluczowych rejonach stolicy: w Śródmieściu oraz na Pradze-Północ. Trzymiesięczna analiza funkcjonowania nowych przepisów (od listopada 2025 do stycznia 2026 roku) dostarczyła urzędnikom jednoznacznych argumentów na korzyść ograniczeń.

Wpływ prohibicji na bezpieczeństwo (Dane Straży Miejskiej i Policji):

Służba porządkowa / Kategoria zgłoszenia Spadek liczby interwencji i wykroczeń Interwencje Straży Miejskiej (w godzinach nocnych) spadek o 15,2% Interwencje Straży Miejskiej (w ciągu dnia) spadek o 10,3% Ogólna liczba interwencji Policji spadek o 8,0% Wykroczenia za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych spadek o 30,4%

Równolegle z restrykcjami handlowymi, ratusz wdraża Warszawski Program Bezpiecznej Nocy. Inicjatywa ta skupia się na delegowaniu większej liczby patroli mundurowych w punkty zapalne, monitorowaniu koncesji generujących najwięcej zgłoszeń od mieszkańców oraz na prowadzeniu szkoleń dla personelu sklepów, by bezwzględnie eliminować sprzedaż napojów wyskokowych osobom nieletnim i nietrzeźwym.

Polityczne przepychanki i porównania do Ku Klux Klanu

Ostateczne głosowanie w Radzie Warszawy z połowy marca zakończyło się zdecydowanym sukcesem zwolenników prohibicji, projekt poparło 57 radnych, przy zaledwie dwóch głosach sprzeciwu ze strony przedstawicieli PiS. Co ciekawe, przyjęto również uchwałę redukującą ogólną pulę zezwleń rynkowych (likwidacja 310 koncesji detalicznych przy jednoczesnym dodaniu 20 gastronomicznych, co daje bilans ujemny na poziomie 290 zezwoleń).

Droga do tego konsensusu była jednak długa i pełna politycznych zwrotów akcji. Pierwotny projekt wyszedł od aktywistów z ruchu Miasto Jest Nasze i Lewicy. Prezydent Rafał Trzaskowski początkowo dystansował się od tego pomysłu, by później przedstawić własny projekt, wycofać go i ostatecznie zaproponować wspomniany pilotaż dzielnicowy.

Afera w ogólnopolskich mediach: Podczas burzliwych sesji dochodziło do kuriozalnych podziałów – radni rządzącej Koalicji Obywatelskiej sprzeciwiali się pomysłom własnego prezydenta, podczas gdy opozycyjny PiS je popierał. Szczególne kontrowersje wzbudziła wypowiedź radnego KO Jarosława Szostakowskiego, który stwierdził, że zakaz ma podłoże ideologiczne, porównując go do działań reżimu gen. Wojciecha Jaruzelskiego oraz Ku Klux Klanu z lat 30. ubiegłego wieku. Do łagodzenia wizerunkowych skutków tej wewnętrznej wojny politycznej musiał włączyć się sam premier Donald Tusk, krytykując zachowanie radnych.

Ogólnokrajowy trend samorządowy

Wprowadzając nocne ograniczenia, Warszawa nie przeciera nowych szlaków, lecz dołącza do ugruntowanego trendu. Podobne regulacje na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przyjęło już ponad 200 samorządów w Polsce. Nocny zakaz sprzedaży detalicznej z powodzeniem funkcjonuje m.in. w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Szczecinie, Bydgoszczy, Kielcach, Opolu czy Częstochowie.