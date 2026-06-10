To koniec zakupowego eldorado. Unia wprowadza nowe opłaty
Miliony Polaków mogą wkrótce zapłacić więcej za zakupy na Temu, Shein i AliExpress. Unia Europejska zdecydowała o wprowadzeniu nowych opłat dla przesyłek z Chin o wartości poniżej 150 euro. Zmiany mają wejść w życie już 1 lipca 2026 roku i mogą zakończyć erę wyjątkowo tanich zakupów na popularnych platformach internetowych.
Koniec tanich zakupów z Temu i Shein? UE wprowadza nowe opłaty dla milionów klientów
Miliony Europejczyków, w tym Polacy, mogą wkrótce zapłacić więcej za zakupy na popularnych platformach takich jak Temu, Shein czy AliExpress. Unia Europejska zdecydowała o wprowadzeniu nowych opłat dla przesyłek sprowadzanych z państw spoza Wspólnoty. Zmiany mają wejść w życie już 1 lipca 2026 roku i mogą znacząco wpłynąć na ceny najtańszych produktów zamawianych z Chin.
Nowe przepisy od 1 lipca 2026 roku
Przez lata niewielkie przesyłki o wartości do 150 euro sprowadzane spoza Unii Europejskiej korzystały ze zwolnienia z opłat celnych. Dzięki temu platformy takie jak Temu, Shein czy AliExpress mogły oferować produkty w bardzo atrakcyjnych cenach.
Teraz ma się to zmienić. Unia Europejska zdecydowała o wprowadzeniu nowych zasad, które będą obowiązywać od 1 lipca 2026 roku do lipca 2028 roku. Celem jest ograniczenie masowego napływu tanich przesyłek oraz uszczelnienie systemu celnego.
Dodatkowe 3 euro do każdej pozycji
Zgodnie z nowymi przepisami do przesyłek o wartości poniżej 150 euro będzie doliczana dodatkowa opłata w wysokości 3 euro za każdą pozycję znajdującą się w zamówieniu.
W praktyce oznacza to, że zamówienie kilku różnych produktów może być zauważalnie droższe niż obecnie. Szczególnie odczują to osoby regularnie kupujące odzież, akcesoria elektroniczne, gadżety czy artykuły wyposażenia domu na chińskich platformach.
Według wyjaśnień Krajowej Administracji Skarbowej pozycją jest towar lub grupa towarów posiadających ten sam kod celny, identyczny opis i pochodzenie.
Dlaczego UE zdecydowała się na zmiany?
Bruksela argumentuje, że obecny system był wykorzystywany do obchodzenia przepisów. Zagraniczni sprzedawcy często dzielili większe zamówienia na wiele małych przesyłek lub deklarowali niższą wartość produktów, aby uniknąć dodatkowych opłat.
Unijne instytucje wskazują również, że rozwój cyfrowych systemów celnych pozwala dziś skutecznie obsługiwać ogromną liczbę przesyłek bez nadmiernego obciążania administracji.
Skala zakupów robi ogromne wrażenie
Dane Komisji Europejskiej pokazują, że w 2024 roku do krajów UE trafiło około 4,6 miliarda tanich przesyłek spoza Wspólnoty. To niemal dwa razy więcej niż rok wcześniej.
Polacy należą do najbardziej aktywnych klientów azjatyckich platform zakupowych. Według danych KPMG w okresie od jesieni 2024 do jesieni 2025 roku Temu, Shein i AliExpress wygenerowały w Polsce sprzedaż o wartości około 11,6 mld zł.
Szacuje się, że rocznie do polskich klientów trafia około 100 milionów przesyłek z tych platform. Średnia wartość pojedynczego zamówienia wynosi około 120 zł.
Czy Polacy zrezygnują z zakupów?
Eksperci zwracają uwagę, że atrakcyjność chińskich platform opiera się przede wszystkim na niskich cenach. Nawet niewielkie dodatkowe opłaty mogą wpłynąć na decyzje konsumentów, szczególnie przy tańszych produktach, gdzie koszt dostawy i opłat zaczyna stanowić znaczną część ceny zakupu.
Z drugiej strony wielu klientów może nadal wybierać zakupy na Temu czy Shein, jeśli mimo nowych opłat ceny pozostaną niższe niż w europejskich sklepach.
Co to oznacza dla Ciebie?
1. Od 1 lipca 2026 roku zakupy na Temu, Shein i AliExpress mogą być droższe.
2. Do przesyłek o wartości poniżej 150 euro ma zostać doliczona opłata 3 euro za każdą pozycję w zamówieniu.
3. Najbardziej odczują to osoby regularnie zamawiające wiele drobnych produktów.
4. Przed zakupem warto dokładnie sprawdzać końcową cenę zamówienia wraz z dodatkowymi kosztami.
5. Nowe przepisy mają obowiązywać przez dwa lata – do lipca 2028 roku.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.