To nie tylko stereotyp. Były policjant ujawnił, które marki samochodów najczęściej przyciągają wzrok drogówki

„Rutynowa kontrola” to mit. Policjant wyjaśnia procedury typowania

Wielu kierujących powszechnie posługuje się pojęciem „rutynowej kontroli drogowej”, jednak w świetle przepisów i policyjnej praktyki takie zjawisko po prostu nie istnieje. Jak podkreśla były mundurowy, patrol nie ma prawa zatrzymać uczestnika ruchu bez wyraźnej przyczyny. Powodem interwencji nie musi być jednak bezpośrednie, naoczne złamanie przepisów prawa o ruchu drogowym. Funkcjonariusze mogą podjąć działania, jeśli dany pojazd swoim wyglądem przypomina auto mogące pochodzić z kradzieży lub wzbudza uzasadnione wątpliwości swoim stanem zewnętrznym.

Co ciekawe, uprawnienia do zatrzymania pojazdu posiadają nie tylko umundurowani funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego. Do kontroli może zmusić nas również patrol pionu prewencji, pion kryminalny czy załoga sekcji patrolowo-interwencyjnej. Policjanci mogą przy tym działać zarówno w oznakowanych radiowozach, jak i poruszać się autami cywilnymi. Choć nagranie znanego youtubera powstało już cztery lata temu, to opisane w nim mechanizmy psychologiczne i operacyjne są wciąż masowo cytowane przez media motoryzacyjne jako niezwykle aktualne.