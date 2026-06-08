To ostatni moment na 800 plus. Po tym terminie część pieniędzy przepadnie
Rodzice i opiekunowie mają coraz mniej czasu na złożenie wniosku o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że kluczową datą jest 30 czerwca 2026 roku. Osoby, które spóźnią się z wnioskiem, mogą stracić część należnych pieniędzy. W niektórych przypadkach wystarczy jeden dzień zwłoki, aby świadczenie za czerwiec przepadło bezpowrotnie.
30 czerwca to ważna data dla milionów rodzin
Nowy okres świadczeniowy programu 800 plus rozpoczął się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027 roku. Aby zachować ciągłość wypłat, wniosek należało złożyć do końca kwietnia.
Nie oznacza to jednak, że osoby, które nie zdążyły, straciły już szansę na pieniądze. ZUS nadal przyjmuje wnioski, ale obowiązują konkretne terminy.
Jeżeli wniosek zostanie złożony do 30 czerwca 2026 roku, świadczenie zostanie wypłacone wraz z wyrównaniem za czerwiec.
Spóźnienie może kosztować 800 zł
Największy problem pojawia się po 30 czerwca. W takim przypadku świadczenie będzie przyznawane dopiero od miesiąca złożenia wniosku.
Przykładowo osoba, która złoży dokumenty w lipcu, otrzyma 800 plus od lipca. Oznacza to utratę świadczenia za czerwiec.
Jeszcze większe straty poniosą rodziny, które złożą wniosek dopiero w sierpniu. W takiej sytuacji przepadną świadczenia za czerwiec i lipiec.
Jak złożyć wniosek o 800 plus?
Podobnie jak w poprzednich latach, dokumenty można składać wyłącznie elektronicznie. Nie ma możliwości złożenia papierowego formularza w placówce ZUS.
Wniosek można przesłać przez:
– Platformę eZUS,
– bankowość elektroniczną,
– portal Emp@tia.
Świadczenie wypłacane jest wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez rodzica lub opiekuna.
Duże zmiany już od 2027 roku
To prawdopodobnie jeden z ostatnich lat, w których rodzice muszą pamiętać o corocznym składaniu wniosków.
Od 1 czerwca 2027 roku mają wejść w życie przepisy upraszczające system. Zakładają one automatyczne odnawianie prawa do świadczenia na kolejne okresy.
Jeżeli rozwiązanie zostanie wdrożone zgodnie z planem, rodzice nie będą już musieli pamiętać o składaniu nowych wniosków każdego roku.
Warszawa: tysiące rodzin czekają na przelewy
Warszawa pozostaje jednym z największych skupisk beneficjentów programu 800 plus w Polsce. Każdego roku świadczenie trafia do dziesiątek tysięcy rodzin mieszkających w stolicy.
Dla wielu gospodarstw domowych terminowe złożenie wniosku ma duże znaczenie dla domowego budżetu, szczególnie przed okresem wakacyjnym, kiedy wydatki na dzieci często rosną.
Nowe zasady dla części cudzoziemców
Od lutego 2026 roku obowiązują dodatkowe warunki dotyczące obywateli Ukrainy pobierających świadczenie wychowawcze w Polsce.
Od 1 czerwca 2026 roku podobne zasady objęły również pozostałych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i EFTA. Aby otrzymywać świadczenie, dzieci objęte obowiązkiem szkolnym muszą realizować naukę lub przygotowanie przedszkolne w polskich placówkach edukacyjnych.
Co to oznacza dla Ciebie? Nie przegap ważnego terminu
1. Jeśli nie złożyłeś jeszcze wniosku, zrób to najpóźniej do 30 czerwca 2026 roku.
2. Złożenie wniosku do końca czerwca pozwoli zachować prawo do wyrównania za czerwiec.
3. Wniosek złożony w lipcu oznacza utratę jednego świadczenia.
4. Wniosek złożony w sierpniu oznacza utratę dwóch miesięcznych wypłat.
5. Sprawdź poprawność numeru rachunku bankowego, na który trafiają środki.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.