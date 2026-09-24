Tragedia na Białołęce. Mężczyzna wpadł do kanału ciepłowniczego. Nie żyje

24 września 2026 07:27 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Tragiczne zdarzenie na Białołęce. Przy ulicy Elektronowej mężczyzna spadł z wysokości do kanału ciepłowniczego. Na miejsce skierowano policję i pogotowie ratunkowe, jednak jego życia nie udało się uratować.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Policyjna taśma, którą zabezpiecza się miejsca zdarzenia.
Fot. Warszawa w Pigułce.

Jak przekazuje stołeczna policja, zgłoszenie wpłynęło do służb po godzinie 12:00. Z informacji przekazanych funkcjonariuszom wynikało, że mężczyzna spadł z wysokości i znalazł się w kanale. Ratownicy, którzy dotarli na ulicę Elektronową, nie byli już w stanie mu pomóc. Poszkodowany zginął na miejscu.

Zobacz również:

Tożsamość zmarłego nie jest jeszcze znana

Policjanci prowadzą czynności zmierzające między innymi do ustalenia tożsamości zmarłego. Na obecnym etapie nie wiadomo, kim był mężczyzna. Funkcjonariusze ustalili natomiast okoliczności poprzedzające zdarzenie i rozmawiali z osobą, która przebywała razem z nim.

To właśnie drugi mężczyzna powiadomił policję o tym, co się wydarzyło. Według dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy obaj mężczyźni są osobami w kryzysie bezdomności.

Policja prowadziła czynności bez udziału prokuratora

Na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli teren i ustalali przebieg zdarzenia. Jak wynika z przekazanych informacji, czynności prowadzone były bez udziału prokuratora. Na razie nic nie wskazuje więc na to, by służby traktowały śmierć mężczyzny jako zdarzenie z udziałem osób trzecich.

Okoliczności tragedii są nadal wyjaśniane. Policja będzie także ustalała dane zmarłego mężczyzny.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna