W czwartek zakręcą wodę w pięciu dzielnicach Warszawy. Przerwy potrwają nawet siedem godzin
Mieszkańcy części Białołęki, Bemowa, Mokotowa, Ursynowa i Wawra muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawie wody. Pierwsze wyłączenia rozpoczną się w czwartek 24 września już o godz. 7.00. W części miasta utrudnienia potrwają do godz. 20.00, a pojedyncza przerwa może trwać nawet siedem godzin. MPWiK opublikowało dokładną listę adresów.
Nie jest to awaria ani zapowiedź odcięcia wody w całych dzielnicach. Wyłączenia obejmą wyłącznie nieruchomości wskazane w harmonogramie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Operator może zmienić godziny albo zakończyć prace wcześniej. Mieszkańcy powinni jednak przygotować zapas wody na cały podany przedział.
Białołęka. Pierwsze wyłączenie już o godz. 7.00
Jedna z większych czwartkowych przerw obejmie rejon ulicy Aluzyjnej.
Wody może nie być:
od godz. 7.00 do 11.00
Wyłączenie obejmie adresy:
- Aluzyjna 1, 1A, 1B,
- Aluzyjna 2, 2A,
- Aluzyjna 3A, 3B,
- Aluzyjna 4, 4A,
- Aluzyjna 5A, 5B,
- Aluzyjna 6, 6A,
- Aluzyjna 7,
- Aluzyjna 8, 8A,
- Aluzyjna 9,
- Aluzyjna 10, 10A,
- Aluzyjna 13,
- Aluzyjna 15, 15A,
- Aluzyjna 17,
- Aluzyjna 18, 18B, 18C,
- Aluzyjna 20, 20C,
- Sprawna 19.
Drugie wyłączenie na Białołęce zaplanowano w rejonie ulicy Tajemnej. Bez wody pozostaną:
- Rodowa 1,
- Rodowa 3.
Planowane godziny:
od 7.30 do 11.00
Mokotów. Przerwy rano i po południu
Na Mokotowie pierwsze wyłączenie rozpocznie się o godz. 8.00 i potrwa do południa.
W harmonogramie znajdują się adresy:
- św. Bonifacego 78,
- św. Bonifacego 79,
- św. Bonifacego 81,
- św. Bonifacego 83/85,
- św. Bonifacego 86,
- św. Bonifacego 87.
MPWiK wskazuje również ulicę św. Bonifacego bez podanego numeru. Osoby mieszkające w najbliższym rejonie powinny sprawdzić swój adres bezpośrednio w aktualnej tabeli operatora.
Planowany czas przerwy:
od 8.00 do 12.00
Kolejne wyłączenie zaplanowano po południu. Wody może zabraknąć przy:
- Wałbrzyskiej 21.
Przerwa potrwa:
od 16.00 do 18.00
Bemowo. Wody zabraknie do wieczora
Na Bemowie prace zaplanowano w rejonie ulicy Połczyńskiej. Wyłączenie rozpocznie się po południu i może potrwać do godz. 20.00.
Lista nieruchomości obejmuje:
- Chrzanowska 3 i 4,
- Połczyńska 82 i 84,
- Szeligowska 3, 4, 5,
- Szeligowska 6 i 6A,
- Szeligowska 7,
- Szeligowska 10, 11 i 13.
Planowane godziny:
od 15.00 do 20.00
Mieszkańcy wracający po południu z pracy powinni pamiętać, że woda może nie pojawić się w kranach aż do wieczora.
Ursynów. Długa lista adresów
Najwięcej adresów znalazło się na liście dotyczącej rejonu ulic Kraski i Bekasów. Wyłączenie zaplanowano:
od godz. 15.00 do 20.00
Wody może nie być przy następujących adresach:
Bekasów
31, 33, 36, 37, 43A–43E, 45, 46, 46A–46D, 47, 50, 53, 55–60, 63/65, 64, 68, 68A, 68B, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132 i 134.
Kraski
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 i 45.
Perkoza
1–14.
Pozostałe adresy
- Mysikrólika 2A,
- rtm. Witolda Pileckiego 63 i 65.
Ponieważ wykaz obejmuje wiele pojedynczych numerów i występują w nim przerwy, mieszkańcy powinni sprawdzić konkretny budynek, a nie kierować się wyłącznie nazwą ulicy.
Wawer. Najdłuższa z zapowiedzianych przerw
Na Wawrze planowane prace dotyczą ulicy Ciekawej. Wyłączenie ma potrwać:
od godz. 8.00 do 15.00
To siedem godzin bez wody, jeśli prace będą prowadzone przez cały wyznaczony czas. W opublikowanej tabeli MPWiK nie wskazano konkretnych numerów posesji. Mieszkańcy ulicy Ciekawej powinni więc sprawdzić aktualny komunikat przed rozpoczęciem prac albo skontaktować się z przedsiębiorstwem.
Przygotuj wodę jeszcze przed wyłączeniem
Przed rozpoczęciem przerwy warto napełnić czyste pojemniki. Osobno należy przygotować wodę przeznaczoną do picia i gotowania, a osobno wodę techniczną do podstawowej higieny lub spłukiwania toalety.
Warto pamiętać, że po przerwaniu dostawy:
- zbiornik toalety pozwoli zwykle na wykorzystanie wody, która już się w nim znajduje,
- pralka i zmywarka nie powinny rozpoczynać cyklu,
- podgrzewacze przepływowe nie będą mogły pracować prawidłowo,
- lokale gastronomiczne i usługowe mogą mieć ograniczone możliwości działania.
Nie należy zostawiać odkręconych kranów bez nadzoru. Dostawa może zostać przywrócona wcześniej, również podczas nieobecności mieszkańców.
Po wznowieniu dostaw woda może chwilowo wyglądać inaczej
Po zakończeniu prac woda może być przez krótki czas mętna albo mieć zmienioną barwę z powodu osadów poruszonych w instalacji. W takiej sytuacji należy spuścić zimną wodę do momentu, aż stanie się przejrzysta.
Jeżeli nieprawidłowości nie ustępują albo pojawi się wyciek, sprawę można zgłosić pod całodobowym numerem pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego:
994
Harmonogram może się zmienić
Lista została opracowana na podstawie aktualnego harmonogramu MPWiK. Planowane terminy mogą zostać przesunięte, skrócone albo odwołane.
Przed rozpoczęciem prac warto ponownie sprawdzić oficjalną stronę planowanych wyłączeń MPWiK.
Wyłączenia wody w czwartek 24 września – podsumowanie
|Dzielnica i rejon
|Planowane godziny
|Białołęka – Aluzyjna i okolice
|7.00–11.00
|Białołęka – Rodowa 1 i 3
|7.30–11.00
|Mokotów – św. Bonifacego
|8.00–12.00
|Mokotów – Wałbrzyska 21
|16.00–18.00
|Bemowo – Połczyńska, Chrzanowska, Szeligowska
|15.00–20.00
|Ursynów – Kraski, Bekasów i okolice
|15.00–20.00
|Wawer – ulica Ciekawa
|8.00–15.00
Pierwsze krany mogą przestać działać już o godz. 7.00. Najpóźniejsze z planowanych wyłączeń zakończą się dopiero o godz. 20.00.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.