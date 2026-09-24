Od czwartku gigantyczna promocja w Biedronce. Cena spada o 55 proc., klienci mogą robić zapasy
Biedronka rozpoczyna w czwartek 24 września krótką promocję na popularną kiełbasę. Duże opakowanie kiełbasy śląskiej Morliny będzie kosztować 1,19 zł za 100 gramów, czyli 11,90 zł za kilogram. Cena przed obniżką wynosiła 26,90 zł za kilogram. Na każdym kilogramie można więc zaoszczędzić aż 15 zł. Tak duża różnica może zachęcić klientów do większych zakupów i przygotowania zapasów.
Promocja potrwa tylko trzy dni – od czwartku 24 września do soboty 26 września. Sieć obniża cenę kiełbasy śląskiej Morliny w dużym opakowaniu o 55 proc.
Nowa cena wyniesie:
1,19 zł za 100 gramów, czyli 11,90 zł za kilogram.
Przed rozpoczęciem promocji produkt kosztował 2,69 zł za 100 gramów, a więc 26,90 zł za kilogram.
Na kilogramie zostaje w portfelu 15 zł
Różnica między ceną regularną a promocyjną jest wyjątkowo duża. Przy większych zakupach oszczędność szybko rośnie:
- 1 kg – oszczędność 15 zł,
- 2 kg – oszczędność 30 zł,
- 3 kg – oszczędność 45 zł,
- 5 kg – oszczędność 75 zł.
Za 3 kg kiełbasy podczas promocji klient zapłaci 35,70 zł. Przed obniżką taka sama ilość kosztowałaby 80,70 zł.
To właśnie dlatego część klientów może kupować po kilka opakowań, szczególnie jeśli planuje rodzinne posiłki, większe spotkanie albo chce część produktu zamrozić.
Na grafice nie ma wymogu użycia karty
W przedstawionym materiale promocyjnym nie wskazano konieczności użycia karty Moja Biedronka ani aplikacji mobilnej. Nie podano również limitu dziennego przypisanego do jednego klienta.
Oznacza to, że – zgodnie z informacjami umieszczonymi na grafice – cena 11,90 zł za kilogram nie jest uzależniona od zeskanowania karty lojalnościowej.
Przed zakupem warto jednak sprawdzić etykietę cenową w konkretnym sklepie i szczegółowy regulamin akcji. Dostępność produktu może się różnić między placówkami.
Promocja potrwa tylko do soboty
Akcja została zaplanowana na trzy dni. Rozpocznie się w czwartek i zakończy w sobotę 26 września.
Krótki czas trwania oraz obniżka wynosząca 55 proc. mogą sprawić, że największe zainteresowanie pojawi się już pierwszego dnia rano. W przypadku ofert na mięso i wędliny liczba dostępnych opakowań zależy od dostaw oraz zapasów konkretnego sklepu.
Kto chce skorzystać, nie powinien odkładać zakupów na ostatnie godziny promocji.
Czy kiełbasę można zamrozić?
Produkt można przeznaczyć do zamrożenia, o ile jego opakowanie, termin przydatności i informacje producenta na to pozwalają, a kiełbasa nie była wcześniej rozmrażana.
Przed włożeniem do zamrażarki najlepiej:
- podzielić kiełbasę na porcje potrzebne do jednego posiłku,
- umieścić ją w szczelnym opakowaniu,
- opisać opakowanie datą zamrożenia,
- nie pozostawiać produktu długo poza lodówką,
- sprawdzić instrukcje przechowywania umieszczone przez producenta.
Nie warto kupować większej ilości tylko dlatego, że cena jest niska. Oszczędność znika, jeżeli część żywności zostanie później wyrzucona.
Duża obniżka przed weekendem
Kiełbasa śląska może zostać wykorzystana między innymi do dań jednogarnkowych, leczo, zapiekanek, jajecznicy, zupy, fasolki po bretońsku albo szybkiego posiłku na ciepło.
Najważniejsze warunki oferty to:
- termin od 24 do 26 września,
- kiełbasa śląska Morliny w dużym opakowaniu,
- cena 1,19 zł za 100 gramów,
- cena 11,90 zł za kilogram,
- wcześniejsza cena 26,90 zł za kilogram,
- obniżka wynosząca 55 proc.,
- oszczędność 15 zł na każdym kilogramie.
Promocja może być jedną z najmocniejszych ofert Biedronki na wędliny w tym tygodniu. Przy zakupie kilku kilogramów różnica w rachunku będzie wynosiła kilkadziesiąt złotych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.