W czwartek wyłączą prąd w Warszawie. W części domów zasilania nie będzie przez siedem godzin

24 września 2026 06:20 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy wybranych budynków przy dwóch warszawskich ulicach muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawie energii. W czwartek 24 września prąd zostanie wyłączony rano. W najdłuższym przypadku przerwa może potrwać od godz. 8.00 aż do 15.00. Stoen Operator podkreśla, że nie jest to awaria ani zapowiedź wyłączenia całej dzielnicy.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Operator sieci zaplanował na czwartek prace konserwacyjne i modernizacyjne. Ze względów bezpieczeństwa część infrastruktury musi zostać na ten czas odłączona od napięcia.

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Wyłączenia obejmą wyłącznie wskazane numery budynków. Mieszkańcy pozostałych części ulic nie muszą automatycznie spodziewać się braku zasilania.

Ulica Koszęcińska bez prądu przez siedem godzin

Pierwsze z czwartkowych wyłączeń obejmie budynki przy ulicy Koszęcińskiej.

Na liście operatora znajdują się adresy:

Koszęcińska 3A oraz 7–7C

Planowana przerwa potrwa:

od godz. 8.00 do 15.00

Jeżeli prace będą prowadzone przez cały wyznaczony przedział, mieszkańcy pozostaną bez energii przez siedem godzin.

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Wyłączenie także przy ulicy Sławkowskiej

Drugie wyłączenie zaplanowano przy ulicy Sławkowskiej.

Prądu może zabraknąć w budynkach:

Sławkowska 6–8, 10 oraz 14

Planowane godziny przerwy:

od 8.00 do 13.00

W tej lokalizacji brak energii może potrwać pięć godzin.

To nie jest awaria ani blackout

Czwartkowe przerwy mają charakter planowany. Nie oznaczają problemów z dostawami energii w całej Warszawie ani zagrożenia rozległym blackoutem.

Stoen Operator wyjaśnia, że planowe wyłączenia są konieczne podczas konserwacji, modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej. Ze względów bezpieczeństwa pracownicy nie mogą wykonywać części robót przy urządzeniach pozostających pod napięciem.

Operator informuje odbiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia o planowanych pracach z pięciodniowym wyprzedzeniem. Komunikaty pojawiają się w terenie oraz w internetowym portalu wyłączeń. Informacje Stoen Operator

Nie tylko światło przestanie działać

Kilkugodzinne wyłączenie może wpłynąć na znacznie więcej urządzeń niż lampy i gniazdka. W zależności od wyposażenia budynku mogą przestać działać:

  • windy,
  • domofony,
  • routery i internet stacjonarny,
  • elektryczne bramy oraz furtki,
  • pompy obiegowe i urządzenia grzewcze,
  • kuchenki oraz płyty elektryczne,
  • systemy alarmowe bez zasilania awaryjnego,
  • pompy głębinowe i hydrofory,
  • ładowarki oraz sprzęt biurowy.

Mieszkańcy bloków nie powinni korzystać z windy tuż przed godz. 8.00. Osoby posiadające automatyczną bramę powinny wcześniej sprawdzić sposób jej ręcznego otwierania.

Naładuj telefon jeszcze w środę

Przed rozpoczęciem wyłączenia warto:

  • naładować telefon i powerbank,
  • zakończyć lub zapisać pracę na komputerze,
  • przygotować internet mobilny,
  • odłączyć wrażliwą elektronikę,
  • sprawdzić działanie oświetlenia awaryjnego,
  • poinformować domowników o godzinach przerwy,
  • ograniczyć otwieranie lodówki i zamrażarki.

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby korzystające z urządzeń medycznych wymagających stałego zasilania. Zasilanie awaryjne należy przygotować przed rozpoczęciem prac, a nie dopiero po wyłączeniu prądu.

Operator zaleca odłączenie urządzeń

Stoen Operator rekomenduje, aby na czas przerwy — w miarę możliwości — odłączyć urządzenia elektryczne od domowej instalacji.

Ma to znaczenie również podczas ponownego włączania napięcia. Dostawa energii zostanie wznowiona bez dodatkowego powiadomienia, także wtedy, gdy mieszkańców nie będzie w domu.

Lodówkę można pozostawić podłączoną, aby po powrocie energii automatycznie rozpoczęła chłodzenie. W czasie przerwy najlepiej jej nie otwierać bez potrzeby.

Harmonogram może zostać zmieniony

Planowane godziny określają przedział, w którym operator zamierza prowadzić prace. Nie oznacza to, że zasilania na pewno zabraknie przez cały wskazany czas. Prace mogą zakończyć się wcześniej, a zaplanowane wyłączenie może zostać przesunięte lub odwołane.

Aktualne informacje dla konkretnego adresu można sprawdzić w Portalu planowanych wyłączeń i awarii Stoen Operator.

Jeżeli energia zniknie poza podanym terminem, należy sprawdzić bezpieczniki i ustalić, czy prądu nie mają również sąsiedzi. Awarię sieci można zgłosić pod numerem:

22 821 31 31

W przypadku zerwanego przewodu, pożaru lub zagrożenia życia należy zachować bezpieczną odległość i zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Czwartkowe wyłączenia w Warszawie – pełna lista

Ulica i numery Godziny
Koszęcińska 3A, 7–7C 8.00–15.00
Sławkowska 6–8, 10, 14 8.00–13.00

Wyłączenia dotyczą wyłącznie wymienionych adresów. Najdłuższa zaplanowana na czwartek przerwa może potrwać siedem godzin, dlatego mieszkańcy powinni przygotować telefony, pracę zdalną, bramy oraz urządzenia wymagające stałego zasilania jeszcze przed godz. 8.00.

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