Tragedia na Mazowszu. 6-letni chłopiec wpadł do ogniska. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR

2 sierpnia 2026 14:25 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Dramatyczne zdarzenie na Mazowszu. W miejscowości Joniec-Kolonia 6-letni chłopiec doznał poważnych poparzeń po tym, jak wpadł do ogniska. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, pogotowie ratunkowe oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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Fot. Shutterstock / Warszawa w pigułce

Do wypadku doszło w sobotę około godziny 17:30 na terenie jednej z prywatnych posesji w miejscowości Joniec-Kolonia w powiecie płońskim.

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Jak przekazał st. bryg. Janusz Majewski, zastępca komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, 6-letni chłopiec wpadł do ogniska i doznał rozległych oparzeń.

W chwili zdarzenia dziecko przebywało pod opieką rodziców.

Na miejsce jako pierwsi dotarli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jońcu oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Płońska. To oni udzielili chłopcu pierwszej pomocy, schładzając miejsca oparzeń do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Ze względu na obrażenia podjęto decyzję o wezwaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po zabezpieczeniu dziecka zostało ono przetransportowane drogą lotniczą do szpitala.

Akcja ratunkowa trwała blisko dwie godziny.

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Na tę chwilę nie są znane dokładne okoliczności ani przyczyny wypadku. Sprawę wyjaśniają odpowiednie służby.

W okresie letnim strażacy przypominają, że otwarte ogniska i grille mogą stanowić poważne zagrożenie dla najmłodszych. Dzieci powinny przez cały czas przebywać pod opieką dorosłych i zachowywać bezpieczną odległość od źródeł ognia.

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