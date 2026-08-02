Tragedia na Mazowszu. 6-letni chłopiec wpadł do ogniska. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR
Dramatyczne zdarzenie na Mazowszu. W miejscowości Joniec-Kolonia 6-letni chłopiec doznał poważnych poparzeń po tym, jak wpadł do ogniska. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, pogotowie ratunkowe oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Do wypadku doszło w sobotę około godziny 17:30 na terenie jednej z prywatnych posesji w miejscowości Joniec-Kolonia w powiecie płońskim.
Jak przekazał st. bryg. Janusz Majewski, zastępca komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, 6-letni chłopiec wpadł do ogniska i doznał rozległych oparzeń.
W chwili zdarzenia dziecko przebywało pod opieką rodziców.
Na miejsce jako pierwsi dotarli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jońcu oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Płońska. To oni udzielili chłopcu pierwszej pomocy, schładzając miejsca oparzeń do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.
Ze względu na obrażenia podjęto decyzję o wezwaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po zabezpieczeniu dziecka zostało ono przetransportowane drogą lotniczą do szpitala.
Akcja ratunkowa trwała blisko dwie godziny.
Na tę chwilę nie są znane dokładne okoliczności ani przyczyny wypadku. Sprawę wyjaśniają odpowiednie służby.
W okresie letnim strażacy przypominają, że otwarte ogniska i grille mogą stanowić poważne zagrożenie dla najmłodszych. Dzieci powinny przez cały czas przebywać pod opieką dorosłych i zachowywać bezpieczną odległość od źródeł ognia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.