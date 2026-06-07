Tragedia na skrzyżowaniu w Ząbkach. Jest nagranie wypadku

7 czerwca 2026 16:52 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do dramatycznego wypadku doszło w sobotni wieczór w Ząbkach pod Warszawą. Na skrzyżowaniu w rejonie ulicy Żołnierskiej zderzyły się Honda i Audi. Siła uderzenia była tak duża, że jedno z aut dachowało, uderzyło w słup sygnalizacji świetlnej i zostało kompletnie zniszczone.

Screen z nagrania wypadku Fot. Facebook
Screen z nagrania wypadku Fot. Facebook

W wypadku zginęło dwóch młodych mężczyzn w wieku 22 i 23 lat. Trzecia osoba podróżująca Audi trafiła do szpitala w stanie krytycznym.

Dramatyczny manewr na skrzyżowaniu

Według wstępnych ustaleń 37-letni obywatel Turcji kierujący Hondą miał rozpocząć manewr zawracania z niewłaściwego pasa ruchu. W tym momencie doszło do zderzenia z Audi, które jechało prawidłowo.

Uderzenie było tak silne, że Audi straciło stabilność, dachowało i z ogromną siłą uderzyło w metalowy słup sygnalizacji świetlnej. Fragmenty rozbitego pojazdu uszkodziły także dwa inne samochody znajdujące się w pobliżu.

Dwóch młodych mężczyzn nie żyje

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Widok był dramatyczny. Jeden z pasażerów Audi wypadł z pojazdu. Drugi został uwięziony w zmiażdżonym wraku.

Mimo działań ratowników życia dwóch młodych mężczyzn nie udało się uratować. Ofiary miały 22 i 23 lata.

Trzeci pasażer Audi został przewieziony do szpitala. Jego stan określany jest jako krytyczny.

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności

Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci, strażacy, ratownicy medyczni oraz prokurator. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady, wykonywali dokumentację i ustalali dokładny przebieg zdarzenia.

Śledczy będą analizować między innymi prędkość pojazdów, ustawienie aut przed zderzeniem oraz sposób wykonania manewru przez kierującego Hondą.

Ogromne utrudnienia w Ząbkach

Po wypadku rejon skrzyżowania został częściowo zablokowany. Kierowcy musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami i objazdami. Służby apelowały o omijanie miejsca zdarzenia oraz stosowanie się do poleceń policji.

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