Tragedia na skrzyżowaniu w Ząbkach. Jest nagranie wypadku
Do dramatycznego wypadku doszło w sobotni wieczór w Ząbkach pod Warszawą. Na skrzyżowaniu w rejonie ulicy Żołnierskiej zderzyły się Honda i Audi. Siła uderzenia była tak duża, że jedno z aut dachowało, uderzyło w słup sygnalizacji świetlnej i zostało kompletnie zniszczone.
W wypadku zginęło dwóch młodych mężczyzn w wieku 22 i 23 lat. Trzecia osoba podróżująca Audi trafiła do szpitala w stanie krytycznym.
Dramatyczny manewr na skrzyżowaniu
Według wstępnych ustaleń 37-letni obywatel Turcji kierujący Hondą miał rozpocząć manewr zawracania z niewłaściwego pasa ruchu. W tym momencie doszło do zderzenia z Audi, które jechało prawidłowo.
Uderzenie było tak silne, że Audi straciło stabilność, dachowało i z ogromną siłą uderzyło w metalowy słup sygnalizacji świetlnej. Fragmenty rozbitego pojazdu uszkodziły także dwa inne samochody znajdujące się w pobliżu.
Dwóch młodych mężczyzn nie żyje
Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Widok był dramatyczny. Jeden z pasażerów Audi wypadł z pojazdu. Drugi został uwięziony w zmiażdżonym wraku.
Mimo działań ratowników życia dwóch młodych mężczyzn nie udało się uratować. Ofiary miały 22 i 23 lata.
Trzeci pasażer Audi został przewieziony do szpitala. Jego stan określany jest jako krytyczny.
Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności
Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci, strażacy, ratownicy medyczni oraz prokurator. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady, wykonywali dokumentację i ustalali dokładny przebieg zdarzenia.
Śledczy będą analizować między innymi prędkość pojazdów, ustawienie aut przed zderzeniem oraz sposób wykonania manewru przez kierującego Hondą.
Ogromne utrudnienia w Ząbkach
Po wypadku rejon skrzyżowania został częściowo zablokowany. Kierowcy musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami i objazdami. Służby apelowały o omijanie miejsca zdarzenia oraz stosowanie się do poleceń policji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.