Tragedia na torach pod Warszawą. Skuter zderzył się z pociągiem. Nie żyje 14-latek

30 sierpnia 2026 21:37 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Dramatyczny wypadek w Jarzębiej Łące w gminie Tłuszcz. W niedzielę, 30 sierpnia, doszło tam do zderzenia skutera z pociągiem. Na miejsce skierowano ogromne siły ratunkowe, w tym trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Niestety jednej z osób nie udało się uratować. Okoliczności tragedii wyjaśniają służby.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Do wypadku doszło na terenie powiatu wołomińskiego. Zdarzenie było na tyle poważne, że do Jarzębiej Łąki skierowano zarówno zawodowych strażaków, jak i jednostki ochotnicze oraz służby medyczne.

Zobacz również:

Na miejscu pojawili się strażacy z JRG PSP Wołomin – Posterunku Tłuszcz, a także druhowie z OSP Tłuszcz i OSP Chrzęsne.

Skuter zderzył się z pociągiem

Ze wstępnych informacji wynika, że doszło do zderzenia skutera z pociągiem. Siła uderzenia była bardzo duża.

Uszkodzony jednoślad po wypadku znajdował się w wysokiej trawie i zaroślach w pobliżu torowiska. Jego elementy zostały rozrzucone w rejonie miejsca zdarzenia.

Teren został natychmiast zabezpieczony, a przy torach ustawiono strażacki parawan.

Ogromna akcja służb. Wezwano śmigłowiec LPR

Do akcji zadysponowano znaczne siły. Oprócz kilku jednostek straży pożarnej na miejscu pracowały aż trzy zespoły ratownictwa medycznego.

Zobacz również:

Wezwano również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

W działaniach uczestniczyli ponadto policjanci oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Na miejsce przybył również prokurator.

Pomimo zaangażowania służb ratunkowych jednej z osób uczestniczących w zdarzeniu nie udało się uratować. Ofiara wypadku zmarła.

Policja i prokurator ustalają przebieg tragedii

Teraz konieczne będzie dokładne odtworzenie wydarzeń poprzedzających zderzenie. Wyjaśnienia wymaga przede wszystkim to, w jakich okolicznościach skuter znalazł się na torach oraz dokładny przebieg wypadku.

Na obecnym etapie nie należy przesądzać, kto doprowadził do tragedii. Czynności prowadzone na miejscu przez policję pod nadzorem prokuratora mają pozwolić na ustalenie wszystkich okoliczności.

Istotne będą również ustalenia dotyczące miejsca, w którym doszło do zderzenia, oraz zachowania uczestników zdarzenia bezpośrednio przed wypadkiem.

Tragiczna niedziela w powiecie wołomińskim

Jarzębia Łąka znajduje się w gminie Tłuszcz, na terenie powiatu wołomińskiego. Niedzielne zdarzenie zakończyło się śmiercią jednej osoby i uruchomieniem dużej akcji ratunkowej.

Na miejscu przez dłuższy czas pracowały służby, które zabezpieczały teren i prowadziły czynności niezbędne do wyjaśnienia tragedii.

Dokładna przyczyna oraz przebieg zderzenia skutera z pociągiem będą przedmiotem dalszych ustaleń policji i prokuratury.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna