Tragedia na torach pod Warszawą. Skuter zderzył się z pociągiem. Nie żyje 14-latek
Dramatyczny wypadek w Jarzębiej Łące w gminie Tłuszcz. W niedzielę, 30 sierpnia, doszło tam do zderzenia skutera z pociągiem. Na miejsce skierowano ogromne siły ratunkowe, w tym trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Niestety jednej z osób nie udało się uratować. Okoliczności tragedii wyjaśniają służby.
Do wypadku doszło na terenie powiatu wołomińskiego. Zdarzenie było na tyle poważne, że do Jarzębiej Łąki skierowano zarówno zawodowych strażaków, jak i jednostki ochotnicze oraz służby medyczne.
Na miejscu pojawili się strażacy z JRG PSP Wołomin – Posterunku Tłuszcz, a także druhowie z OSP Tłuszcz i OSP Chrzęsne.
Skuter zderzył się z pociągiem
Ze wstępnych informacji wynika, że doszło do zderzenia skutera z pociągiem. Siła uderzenia była bardzo duża.
Uszkodzony jednoślad po wypadku znajdował się w wysokiej trawie i zaroślach w pobliżu torowiska. Jego elementy zostały rozrzucone w rejonie miejsca zdarzenia.
Teren został natychmiast zabezpieczony, a przy torach ustawiono strażacki parawan.
Ogromna akcja służb. Wezwano śmigłowiec LPR
Do akcji zadysponowano znaczne siły. Oprócz kilku jednostek straży pożarnej na miejscu pracowały aż trzy zespoły ratownictwa medycznego.
Wezwano również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
W działaniach uczestniczyli ponadto policjanci oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Na miejsce przybył również prokurator.
Pomimo zaangażowania służb ratunkowych jednej z osób uczestniczących w zdarzeniu nie udało się uratować. Ofiara wypadku zmarła.
Policja i prokurator ustalają przebieg tragedii
Teraz konieczne będzie dokładne odtworzenie wydarzeń poprzedzających zderzenie. Wyjaśnienia wymaga przede wszystkim to, w jakich okolicznościach skuter znalazł się na torach oraz dokładny przebieg wypadku.
Na obecnym etapie nie należy przesądzać, kto doprowadził do tragedii. Czynności prowadzone na miejscu przez policję pod nadzorem prokuratora mają pozwolić na ustalenie wszystkich okoliczności.
Istotne będą również ustalenia dotyczące miejsca, w którym doszło do zderzenia, oraz zachowania uczestników zdarzenia bezpośrednio przed wypadkiem.
Tragiczna niedziela w powiecie wołomińskim
Jarzębia Łąka znajduje się w gminie Tłuszcz, na terenie powiatu wołomińskiego. Niedzielne zdarzenie zakończyło się śmiercią jednej osoby i uruchomieniem dużej akcji ratunkowej.
Na miejscu przez dłuższy czas pracowały służby, które zabezpieczały teren i prowadziły czynności niezbędne do wyjaśnienia tragedii.
Dokładna przyczyna oraz przebieg zderzenia skutera z pociągiem będą przedmiotem dalszych ustaleń policji i prokuratury.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.