Tragedia pod Warszawą. Strażacy znaleźli ciało 68-latka
Tragiczna noc w Zielonce pod Warszawą. Przy ulicy Wojska Polskiego wybuchł pożar, do którego służby zostały wezwane około godziny 1:30. Po ugaszeniu ognia strażacy dokonali dramatycznego odkrycia. W jednym z pomieszczeń znajdowało się ciało 68-letniego mężczyzny. Policja wyjaśnia teraz dokładne okoliczności jego śmierci oraz przyczynę pojawienia się ognia.
Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę, 29 na 30 sierpnia, w Zielonce w powiecie wołomińskim.
Informacja o pożarze dotarła do służb około godziny 1:30. Na miejsce skierowano zastępy straży pożarnej. Ratownicy zabezpieczyli teren i rozpoczęli akcję gaśniczą.
Tragiczne odkrycie po ugaszeniu pożaru
Strażacy przystąpili do walki z ogniem, a po opanowaniu sytuacji rozpoczęli dokładne sprawdzanie pomieszczeń.
Wtedy okazało się, że pożar ma tragiczne konsekwencje.
W jednym z pomieszczeń objętych ogniem odnaleziono ciało 68-letniego mężczyzny. Jego życia nie udało się uratować.
W momencie wybuchu pożaru właścicielki lokalu nie było na miejscu.
Co było przyczyną pożaru?
Dokładna odpowiedź na to pytanie nie jest jeszcze znana. Jednym z analizowanych scenariuszy jest zaprószenie ognia.
Pod uwagę brana jest również możliwość, że mężczyzna mógł zasnąć podczas palenia papierosa. Na obecnym etapie nie można jednak przesądzać, że właśnie w ten sposób rozpoczął się pożar. Ostateczne ustalenia będą wymagały przeprowadzenia dalszych czynności.
Strażacy sprawdzili budynek. Sprawą zajmuje się policja
Po zakończeniu akcji gaśniczej pomieszczenia zostały przewietrzone. Strażacy dokładnie sprawdzili również miejsce objęte pożarem, aby wykluczyć możliwość ponownego pojawienia się ognia.
Następnie miejsce tragedii zostało przekazane policjantom.
Funkcjonariusze będą teraz ustalali dokładny przebieg wydarzeń oraz przyczynę pożaru. Istotne będzie również odtworzenie tego, co wydarzyło się w lokalu bezpośrednio przed pojawieniem się ognia.
Tragiczna noc w Zielonce
Zielonka leży w powiecie wołomińskim, tuż pod Warszawą. Nocna akcja służb przy ulicy Wojska Polskiego zakończyła się dopiero po zabezpieczeniu pogorzeliska.
Bilans zdarzenia jest tragiczny – nie żyje 68-letni mężczyzna.
Na razie nie ma podstaw, aby jednoznacznie wskazać przyczynę pojawienia się ognia. To będą wyjaśniały służby podczas dalszego postępowania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.