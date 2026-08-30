Tragedia pod Warszawą. Dzieci wjechały skuterem pod pociąg. 14-latek nie żyje, 13-latka trafiła do szpitala

30 sierpnia 2026 21:49 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Dramatyczny wypadek w Jarzębiej Łące w gminie Tłuszcz. Skuter, którym poruszało się dwoje dzieci, znalazł się na torach i doszło do zderzenia z pociągiem. Na miejscu rozpoczęła się ogromna akcja ratunkowa. Niestety życia 14-letniego chłopca nie udało się uratować. 13-letnia dziewczynka została przewieziona do szpitala.

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Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Do tragedii doszło w niedzielę, 30 sierpnia, w Jarzębiej Łące na terenie powiatu wołomińskiego.

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Na miejsce natychmiast skierowano liczne służby ratunkowe. Sytuacja od początku była bardzo poważna, ponieważ uczestnikami wypadku były osoby niepełnoletnie.

Dzieci wjechały skuterem pod pociąg

Według najnowszych informacji skuterem podróżowało dwoje dzieci – 14-letni chłopiec oraz 13-letnia dziewczynka.

W rejonie torowiska doszło do zderzenia jednośladu z pociągiem. Siła uderzenia była ogromna. Rozbity skuter znalazł się wśród wysokiej trawy i zarośli, a jego uszkodzone elementy zostały rozrzucone w pobliżu miejsca wypadku.

Służby zabezpieczyły teren. Przy torach ustawiono również strażacki parawan.

14-letniego chłopca nie udało się uratować

Bilans wypadku jest tragiczny. 14-letni chłopiec zginął.

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Druga osoba podróżująca skuterem – 13-letnia dziewczynka – przeżyła i została przetransportowana do szpitala.

Na miejsce skierowano aż trzy zespoły ratownictwa medycznego. Do akcji zadysponowano również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Ogromna akcja służb w Jarzębiej Łące

W działaniach uczestniczyli strażacy z JRG PSP Wołomin – Posterunku Tłuszcz, a także druhowie z OSP Tłuszcz i OSP Chrzęsne.

Na miejscu pracowali również policjanci, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei oraz prokurator.

Tak duża liczba służb była związana zarówno z koniecznością prowadzenia działań ratunkowych, jak i późniejszego dokładnego zabezpieczenia miejsca śmiertelnego wypadku.

Jak doszło do tragedii? To będą ustalać śledczy

Kluczowym zadaniem policji i prokuratury będzie teraz dokładne odtworzenie tego, co wydarzyło się bezpośrednio przed zderzeniem.

Śledczy będą ustalali między innymi, w jaki sposób skuter, którym poruszały się dzieci, znalazł się na torowisku i dlaczego doszło do zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem.

Na obecnym etapie nie należy przesądzać odpowiedzialności ani dokładnego mechanizmu wypadku. Te kwestie wymagają przeprowadzenia czynności procesowych i zebrania materiału dowodowego.

Tragiczny finał niedzielnego wypadku

Jarzębia Łąka znajduje się w gminie Tłuszcz, w powiecie wołomińskim, kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy.

Niedzielny wypadek zakończył się śmiercią 14-letniego chłopca. 13-letnia dziewczynka trafiła do szpitala.

Dokładne okoliczności tej tragedii wyjaśniają policja i prokuratura.

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