Tragedia pod Warszawą. Dzieci wjechały skuterem pod pociąg. 14-latek nie żyje, 13-latka trafiła do szpitala
Dramatyczny wypadek w Jarzębiej Łące w gminie Tłuszcz. Skuter, którym poruszało się dwoje dzieci, znalazł się na torach i doszło do zderzenia z pociągiem. Na miejscu rozpoczęła się ogromna akcja ratunkowa. Niestety życia 14-letniego chłopca nie udało się uratować. 13-letnia dziewczynka została przewieziona do szpitala.
Do tragedii doszło w niedzielę, 30 sierpnia, w Jarzębiej Łące na terenie powiatu wołomińskiego.
Na miejsce natychmiast skierowano liczne służby ratunkowe. Sytuacja od początku była bardzo poważna, ponieważ uczestnikami wypadku były osoby niepełnoletnie.
Dzieci wjechały skuterem pod pociąg
Według najnowszych informacji skuterem podróżowało dwoje dzieci – 14-letni chłopiec oraz 13-letnia dziewczynka.
W rejonie torowiska doszło do zderzenia jednośladu z pociągiem. Siła uderzenia była ogromna. Rozbity skuter znalazł się wśród wysokiej trawy i zarośli, a jego uszkodzone elementy zostały rozrzucone w pobliżu miejsca wypadku.
Służby zabezpieczyły teren. Przy torach ustawiono również strażacki parawan.
14-letniego chłopca nie udało się uratować
Bilans wypadku jest tragiczny. 14-letni chłopiec zginął.
Druga osoba podróżująca skuterem – 13-letnia dziewczynka – przeżyła i została przetransportowana do szpitala.
Na miejsce skierowano aż trzy zespoły ratownictwa medycznego. Do akcji zadysponowano również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Ogromna akcja służb w Jarzębiej Łące
W działaniach uczestniczyli strażacy z JRG PSP Wołomin – Posterunku Tłuszcz, a także druhowie z OSP Tłuszcz i OSP Chrzęsne.
Na miejscu pracowali również policjanci, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei oraz prokurator.
Tak duża liczba służb była związana zarówno z koniecznością prowadzenia działań ratunkowych, jak i późniejszego dokładnego zabezpieczenia miejsca śmiertelnego wypadku.
Jak doszło do tragedii? To będą ustalać śledczy
Kluczowym zadaniem policji i prokuratury będzie teraz dokładne odtworzenie tego, co wydarzyło się bezpośrednio przed zderzeniem.
Śledczy będą ustalali między innymi, w jaki sposób skuter, którym poruszały się dzieci, znalazł się na torowisku i dlaczego doszło do zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem.
Na obecnym etapie nie należy przesądzać odpowiedzialności ani dokładnego mechanizmu wypadku. Te kwestie wymagają przeprowadzenia czynności procesowych i zebrania materiału dowodowego.
Tragiczny finał niedzielnego wypadku
Jarzębia Łąka znajduje się w gminie Tłuszcz, w powiecie wołomińskim, kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy.
Niedzielny wypadek zakończył się śmiercią 14-letniego chłopca. 13-letnia dziewczynka trafiła do szpitala.
Dokładne okoliczności tej tragedii wyjaśniają policja i prokuratura.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.