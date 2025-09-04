Tragedia pod Warszawą. Pieszy został śmiertelnie potrącony przez samochód ciężarowy
Tragedia w Nasielsku. Pieszy został potrącony przez samochód ciężarowy. Niestety, nie udało się go uratować. Droga jest całkowicie zablokowana.
Na skrzyżowaniu DW632 i DW571 w Nasielsku, na ul. Warszawskiej w rejonie sklepu, doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy potrącił osobę pieszą. Niestety, poszkodowany zmarł na miejscu.
Jak informuje Wirtualny Nowy Dwór, kierujący pojazdem ciężarowym 48-letni mężczyzna w miejscu gdzie obowiązuje ruch wahadłowy, po zapaleniu się światła zielonego ruszył na wprost a pieszy który szedł wzdłuż pojazdu wszedł wprost pod pojazd.
Droga jest całkowicie zablokowana, a na miejscu pracują policja, straż pożarna oraz służby ratunkowe. Kierowcy muszą szukać objazdów i liczyć się z dużymi utrudnieniami.
