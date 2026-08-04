Tragedia podczas wyprzedzania na Mazowszu. Zginęła 76-letnia rowerzystka. Droga zablokowana, prokurator na miejscu

4 sierpnia 2026 12:09 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

Tragedia w miejscowości Parzeń-Janówek niedaleko Płocka w woj. mazowieckim. Kierowca najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem podczas manewru wyprzedzania. Doszło do wypadku.

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Tragiczny wypadek pod Płockiem. Na zdjęciu widać czynności służb na miejscu zdarzenia.
Fot. Komenda Miejska Policji w Płocku.

Około godziny 9:50 w miejscowości Parzeń-Janówek w gminie Brudzeń Duży doszło do tragicznego wypadku drogowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 18-letni kierowca renault wykonywał manewr wyprzedzania na wzniesieniu i najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem.

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Samochód uderzył w jadącą z naprzeciwka rowerzystkę, a następnie w wyprzedzane auto – również renault, prowadzone przez 55-latka. Mimo udzielonej pomocy 76-letnia kierująca jednośladem zginęła na miejscu. Kierowcy obu samochodów nie odnieśli poważnych obrażeń.

Droga na odcinku od Sikorza w kierunku Brudzenia Dużego jest obecnie całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy zabezpieczają ślady i ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Według wstępnych szacunków utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 14:00, a kierowcy jadący w tym rejonie powinni liczyć się z objazdami do tego czasu.

Tragiczny wypadek pod Płockiem. Na zdjęciu widać czynności służb na miejscu zdarzenia.
Fot. Komenda Miejska Policji w Płocku.
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