Tragedia w jednostce wojskowej. Nie żyje żołnierz, Żandarmeria wojskowa publikuje oficjalny komunikat
Około godziny 4:30 w środę, 7 października, na terenie jednej z jednostek wojskowych w województwie warmińsko-mazurskim znaleziono ciało żołnierza. Żandarmeria Wojskowa przekazała, że tego dnia pełnił on służbę wartowniczą. Na miejscu prowadzone są czynności z udziałem prokuratora i żołnierzy ŻW, które mają wyjaśnić okoliczności zdarzenia oraz przyczynę śmierci. Służby podały pierwsze, wstępne ustalenia.
Na miejscu pracują prokurator i Żandarmeria Wojskowa
Sprawą zajmuje się prokurator Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie. Czynności na terenie jednostki prowadzone są z udziałem żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Informację przekazał w komunikacie ppłk Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy Komendanta Głównego ŻW. W opublikowanej wiadomości wskazano województwo, w którym znaleziono ciało, ale nie podano nazwy ani dokładnej lokalizacji jednostki.
Wstępne czynności nie wskazują na udział innych osób
Żandarmeria poinformowała, że dotychczasowe, wstępne czynności wskazują na brak udziału osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu. To ustalenie nie wyjaśnia jednak przyczyny śmierci, której nie podano w komunikacie. Jej ustalenie oraz wyjaśnienie okoliczności zdarzenia pozostają celem działań prowadzonych na miejscu. W przekazanej informacji nie podano również wieku, tożsamości ani stopnia wojskowego zmarłego. Godzina 4:30 dotyczy odnalezienia ciała, a nie ustalonego czasu śmierci.
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