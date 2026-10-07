Tragedia w jednostce wojskowej. Nie żyje żołnierz, Żandarmeria wojskowa publikuje oficjalny komunikat

7 października 2026 17:48 | Autor: Michał Wierzbicki | Polska i świat | Brak komentarzy

Około godziny 4:30 w środę, 7 października, na terenie jednej z jednostek wojskowych w województwie warmińsko-mazurskim znaleziono ciało żołnierza. Żandarmeria Wojskowa przekazała, że tego dnia pełnił on służbę wartowniczą. Na miejscu prowadzone są czynności z udziałem prokuratora i żołnierzy ŻW, które mają wyjaśnić okoliczności zdarzenia oraz przyczynę śmierci. Służby podały pierwsze, wstępne ustalenia.

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Żołnierz Żandarmerii Wojskowej.
Żołnierz Żandarmerii Wojskowej. | Fot. Shutterstock.

Na miejscu pracują prokurator i Żandarmeria Wojskowa

Sprawą zajmuje się prokurator Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie. Czynności na terenie jednostki prowadzone są z udziałem żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Informację przekazał w komunikacie ppłk Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy Komendanta Głównego ŻW. W opublikowanej wiadomości wskazano województwo, w którym znaleziono ciało, ale nie podano nazwy ani dokładnej lokalizacji jednostki.

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Wstępne czynności nie wskazują na udział innych osób

Żandarmeria poinformowała, że dotychczasowe, wstępne czynności wskazują na brak udziału osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu. To ustalenie nie wyjaśnia jednak przyczyny śmierci, której nie podano w komunikacie. Jej ustalenie oraz wyjaśnienie okoliczności zdarzenia pozostają celem działań prowadzonych na miejscu. W przekazanej informacji nie podano również wieku, tożsamości ani stopnia wojskowego zmarłego. Godzina 4:30 dotyczy odnalezienia ciała, a nie ustalonego czasu śmierci.

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