Tragiczne odkrycie pod Warszawą. Na placu zabaw znaleziono zwłoki
Nad ranem służby ratunkowe i policja zostały wezwane na plac zabaw przy ulicy Młodzieżowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Na miejscu znaleziono zwłoki mężczyzny. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora.
Zgłoszenie o nieprzytomnej osobie leżącej na ławce wpłynęło do służb po godz. 6.
Na miejsce natychmiast przybyły dwa zastępy straży pożarnej, patrol policji i zespół ratownictwa medycznego.
Ratownicy medyczni przystąpili do pomocy, tymczasem straż zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Niestety lekarz stwierdził zgon.
Policja potwierdza, że na miejscu nadal trwają czynności z udziałem prokuratora. Funkcjonariusze wyjaśniają przyczyny i okoliczności śmierci.
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