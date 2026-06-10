Tragiczne odkrycie pod Warszawą. Na placu zabaw znaleziono zwłoki

10 czerwca 2026 11:04 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Nad ranem służby ratunkowe i policja zostały wezwane na plac zabaw przy ulicy Młodzieżowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Na miejscu znaleziono zwłoki mężczyzny. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję i straż pożarną. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Zgłoszenie o nieprzytomnej osobie leżącej na ławce wpłynęło do służb po godz. 6.

Na miejsce natychmiast przybyły dwa zastępy straży pożarnej, patrol policji i zespół ratownictwa medycznego.

Ratownicy medyczni przystąpili do pomocy, tymczasem straż zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Niestety lekarz stwierdził zgon.

Policja potwierdza, że na miejscu nadal trwają czynności z udziałem prokuratora. Funkcjonariusze wyjaśniają przyczyny i okoliczności śmierci.

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