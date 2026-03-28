Tragiczne zdarzenie na torach. Mężczyzny nie udało się uratować
W piątek, 27 marca, przed godziną 22 doszło do tragicznego zdarzenia na torach niedaleko ulicy Radzymińskiej. Około 40-letni mężczyzna wpadł pod pociąg. Nie udało się go uratować.
Przed godziną 22 pod skład relacji Warszawa Wileńska – Małkinia wpadł mężczyzna. Natychmiast zatrzymano pociąg i wezwano pomoc. Niestety, pomimo szybkiego przybycia służb ratunkowych poszkodowanego nie udało się uratować.
Na miejsce przybyła policja, która wykonywała czynności pod nadzorem prokuratora.
Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, do drugiego pociągu ewakuowano kilkuset pasażerów.
