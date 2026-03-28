Tragiczne zdarzenie na torach. Mężczyzny nie udało się uratować

28 marca 2026 13:49 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W piątek, 27 marca, przed godziną 22 doszło do tragicznego zdarzenia na torach niedaleko ulicy Radzymińskiej. Około 40-letni mężczyzna wpadł pod pociąg. Nie udało się go uratować.

Fot. Warszawa w Pigułce

Przed godziną 22 pod skład relacji Warszawa Wileńska – Małkinia wpadł mężczyzna. Natychmiast zatrzymano pociąg i wezwano pomoc. Niestety, pomimo szybkiego przybycia służb ratunkowych poszkodowanego nie udało się uratować.

Zobacz również:

Na miejsce przybyła policja, która wykonywała czynności pod nadzorem prokuratora.

Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, do drugiego pociągu ewakuowano kilkuset pasażerów.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

