Tragiczny finał wypadku na ulicy Jagiellońskiej. Na ratunek było za późno
W Warszawie doszło do tragicznego finału wypadku, do którego doszło wczoraj na ulicy Jagiellońskiej. Zmarł 30-letni pieszy potrącony przez samochód ciężarowy marki Mercedes. Do zdarzenia doszło, gdy kierowca ciężarówki potrącił mężczyznę znajdującego się na jezdni. Poszkodowany w stanie ciężkim został natychmiast przetransportowany do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować.
Informację o śmierci mężczyzny potwierdziła nadkomisarz Paulina Onyszko, Oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI. Policjanci pod nadzorem Prokuratora ustalają obecnie dokładne okoliczności zdarzenia.
Funkcjonariusze przypominają, że nawet chwila nieuwagi na drodze może mieć tragiczne konsekwencje. Zarówno piesi, jak i kierowcy, powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy szybciej zapada zmrok, a warunki na drodze pogarszają się z powodu opadów i śliskiej nawierzchni.
Bezpieczeństwo na drodze zaczyna się od nas samych. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.