Tragiczny pożar na Mazowszu. Na miejscu pracuje 13 zastępów straży pożarnej. Nie żyje jedna osoba

13 sierpnia 2026 20:45 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Tragiczne informacje ze Świerczyna. Jak informuje portal Panorama Płock, podczas pożaru wędzarni zginął mężczyzna. Poszkodowany został wydobyty z objętego pożarem zakładu. Na miejscu trwa duża akcja służb, w której uczestniczy 13 zastępów straży pożarnej.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Pożar wędzarni w Świerczynie

Do dramatycznego zdarzenia doszło w Świerczynie. Ogień pojawił się na terenie wędzarni. Ze względu na charakter zdarzenia na miejsce skierowano znaczne siły straży pożarnej.

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Jak przekazuje Panorama Płock, w działaniach uczestniczy obecnie 13 zastępów straży pożarnej. Sytuacja okazała się tragiczna.

Mężczyzna został wyciągnięty z zakładu

Z płonącego zakładu wydobyto mężczyznę. Niestety, jego życia nie udało się uratować. Na tę chwilę nie są znane dokładne okoliczności, w jakich doszło do pojawienia się ognia. Nie ma również informacji pozwalających przesądzić, co było bezpośrednią przyczyną pożaru.

13 zastępów na miejscu

Skala prowadzonej akcji jest duża. Na miejscu działa 13 zastępów straży pożarnej. Służby prowadzą działania związane z pożarem i zabezpieczeniem terenu.

Okoliczności tragedii będą wyjaśniane przez odpowiednie służby. Po zakończeniu działań gaśniczych możliwe będzie również ustalanie przyczyn pojawienia się ognia.

To informacja rozwijająca się. Artykuł będziemy aktualizować po pojawieniu się nowych, potwierdzonych danych.

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