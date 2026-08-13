W piątek może ruszyć szturm na sklepy. W Lidlu i Biedronce zacznie się od rana
Piątek 14 sierpnia może być jednym z najbardziej intensywnych dni zakupowych tego lata. Powód jest prosty: zaraz po nim wypadają dwa dni, podczas których większość dużych sklepów w Polsce będzie zamknięta. Osoby planujące zakupy na weekend powinny tym razem zrobić je wcześniej.
Nietypowy układ kalendarza może szczególnie dać się odczuć po południu i wieczorem. Wiele osób właśnie po pracy ruszy po produkty potrzebne na cały długi weekend.
Sobota bez Biedronki i Lidla. 15 sierpnia obowiązuje zakaz handlu
W sobotę, 15 sierpnia, przypada Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, a handel podlega ograniczeniom.
Oznacza to, że standardowych zakupów nie zrobimy w większości supermarketów, hipermarketów i dyskontów. Zamknięte będą co do zasady również sklepy znajdujące się w galeriach handlowych.
Dla klientów największych sieci oznacza to konieczność zmiany weekendowych przyzwyczajeń. Kto zazwyczaj większe zakupy robi w sobotę, tym razem powinien pomyśleć o nich już dzień wcześniej.
A później przyjdzie niedziela. Sklepy ponownie pozostaną zamknięte
Na sobocie ograniczenia się nie skończą. 16 sierpnia przypada niedziela niehandlowa. W rezultacie większość dużych placówek pozostanie zamknięta przez dwa kolejne dni.
W praktyce ostatnim dniem przed weekendem, kiedy bez problemu będzie można zrobić większe zakupy w popularnych sieciach, będzie właśnie piątek 14 sierpnia.
To może przełożyć się na znacznie większy ruch w sklepach. Szczególnie tłoczno może być w godzinach popołudniowych, gdy na zakupy ruszą osoby wracające z pracy oraz mieszkańcy przygotowujący się do weekendowych wyjazdów.
Biedronka i Lidl mogą przeżyć prawdziwe oblężenie
Największego zainteresowania można spodziewać się w dyskontach i supermarketach. W piątek klienci będą kupowali nie tylko produkty potrzebne na jeden dzień, ale często zapasy na sobotę i niedzielę.
W koszykach mogą więc częściej pojawiać się pieczywo, mięso, nabiał, napoje, produkty na grilla, warzywa i artykuły potrzebne podczas weekendowych wyjazdów.
W Warszawie zwiększony ruch może być szczególnie widoczny w dużych sklepach położonych przy głównych trasach wyjazdowych oraz na osiedlach, gdzie popularne dyskonty obsługują tysiące mieszkańców.
Jeżeli ktoś chce uniknąć kolejek, rozsądnym rozwiązaniem będzie zrobienie zakupów w czwartek albo w piątek rano. Odkładanie ich do ostatnich godzin przed zamknięciem sklepów może oznaczać znacznie dłuższe oczekiwanie przy kasach.
Nie wszystkie sklepy będą zamknięte
Dwa dni ograniczeń w handlu nie oznaczają całkowitego braku możliwości zrobienia zakupów. Przepisy przewidują wyjątki.
Otwarte mogą być między innymi stacje paliw, apteki oraz niektóre placówki na dworcach i lotniskach. Sprzedaż może być prowadzona również w sklepie, w którym klientów osobiście obsługuje właściciel, jeśli spełnione są ustawowe warunki.
Nie należy jednak zakładać, że każdy niewielki sklep będzie czynny. Godziny działania poszczególnych placówek mogą się różnić, dlatego przed wyjściem warto sprawdzić informacje konkretnego punktu.
Kolejna okazja do niedzielnych zakupów dopiero 30 sierpnia
Osoby przyzwyczajone do robienia zakupów w niedzielę będą musiały poczekać. 16 sierpnia nie jest niedzielą handlową.
Kolejna niedziela handlowa przypada 30 sierpnia. Będzie to zarazem ostatni weekend wakacji, więc również wtedy w sklepach można spodziewać się zwiększonego zainteresowania.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli potrzebujesz większych zakupów na weekend, nie odkładaj ich na sobotę 15 sierpnia ani niedzielę 16 sierpnia. W oba dni możliwości będą mocno ograniczone.
Najbardziej newralgicznym momentem może być piątkowe popołudnie. Wtedy do sklepów mogą jednocześnie ruszyć osoby robiące zwykłe zakupy po pracy oraz klienci przygotowujący zapasy na dwa dni.
Warto więc wcześniej przygotować listę i sprawdzić, czego rzeczywiście potrzebujemy. Produkty o dłuższym terminie przydatności można kupić już w czwartek. W piątek pozostawić jedynie świeże pieczywo, warzywa, owoce czy inne artykuły, których nie chcemy kupować z wyprzedzeniem.
Najważniejsze daty są trzy: piątek 14 sierpnia to ostatni standardowy dzień zakupów przed weekendem, sobota 15 sierpnia jest świętem, a niedziela 16 sierpnia jest niehandlowa. Kto uwzględni ten układ wcześniej, może uniknąć piątkowych kolejek i nerwowego szukania otwartego sklepu podczas weekendu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.