Czy wszystkie sklepy będą otwarte w piątek 14 sierpnia. Gdzie zrobimy zakupy?
Przed nami wyjątkowy weekend dla klientów sklepów. W sobotę 15 sierpnia przypada święto ustawowo wolne od pracy, a już następnego dnia niedziela niehandlowa. Przez 2 kolejne dni większość dużych sklepów, dyskontów i galerii handlowych będzie zamknięta. Ostatnią okazją do zrobienia większych zakupów przed weekendem będzie więc piątek 14 sierpnia.
To może oznaczać znacznie większy ruch w Biedronkach, Lidlach, Aldi, Kauflandach i innych popularnych sieciach. Szczególnie intensywne mogą być godziny popołudniowe i wieczorne, kiedy po pracy wiele osób będzie kompletowało zapasy na sobotę i niedzielę.
Piątek 14 sierpnia jest normalnym dniem handlowym
14 sierpnia 2026 roku nie jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Nie obowiązuje również zakaz handlu. Duże sklepy, dyskonty, supermarkety i galerie handlowe mogą więc normalnie przyjmować klientów.
Otwarte mogą być między innymi Biedronka, Lidl, Aldi, Kaufland oraz pozostałe popularne sieci. Trzeba jednak pamiętać, że godziny pracy ustala konkretna placówka. Przed późnymi zakupami dobrze więc sprawdzić informacje dotyczące wybranego sklepu.
Pewne zamieszanie może powodować fakt, że 14 sierpnia jest dniem wolnym dla członków korpusu służby cywilnej w związku ze świętem 15 sierpnia przypadającym w sobotę. Nie oznacza to jednak ustanowienia dodatkowego dnia ustawowo wolnego dla wszystkich pracowników ani zakazu handlu.
15 sierpnia większość dużych sklepów będzie zamknięta
Sytuacja diametralnie zmieni się następnego dnia. W sobotę 15 sierpnia obchodzimy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy.
W praktyce oznacza to zamknięcie większości supermarketów, hipermarketów i dyskontów. Zakupów w standardowym trybie nie zrobimy również w większości sklepów działających w galeriach handlowych.
W 2026 roku sytuacja jest szczególnie odczuwalna, ponieważ święto wypada w sobotę. To właśnie tego dnia wiele rodzin zwykle robi największe zakupy na cały tydzień.
A w niedzielę sklepy ponownie będą zamknięte
Na sobocie ograniczenia się nie kończą. 16 sierpnia przypada niedziela niehandlowa. Większość dużych placówek ponownie nie będzie mogła prowadzić standardowej sprzedaży.
Układ najbliższych dni jest więc wyjątkowo prosty:
14 sierpnia, piątek – normalny dzień handlowy.
15 sierpnia, sobota – święto, większość dużych sklepów zamknięta.
16 sierpnia, niedziela – niedziela niehandlowa, większość dużych sklepów zamknięta.
17 sierpnia, poniedziałek – powrót do standardowego handlu.
W piątek w sklepach może zrobić się tłoczno
Dwa kolejne dni bez standardowego handlu oznaczają, że część klientów prawdopodobnie przesunie weekendowe zakupy na piątek. Największego ruchu można spodziewać się po południu oraz wieczorem 14 sierpnia.
Klienci będą kupowali produkty na 2 dni, dlatego większym zainteresowaniem mogą cieszyć się pieczywo, mięso, nabiał, warzywa, owoce, napoje oraz artykuły potrzebne podczas weekendowych spotkań i wyjazdów.
W Warszawie wzmożony ruch może być widoczny także w placówkach znajdujących się przy głównych trasach prowadzących poza miasto. Sierpniowy weekend sprzyja wyjazdom, a część mieszkańców będzie chciała zrobić zakupy bezpośrednio przed podróżą.
Osoby, które chcą uniknąć kolejek, mogą rozważyć zrobienie części zakupów już w czwartek albo wybrać się do sklepu w piątek rano.
Gdzie będzie można zrobić zakupy 15 i 16 sierpnia?
Ograniczenia w handlu nie oznaczają całkowitego zamknięcia wszystkich punktów sprzedaży. Przepisy przewidują wyjątki.
Otwarte mogą być między innymi niektóre stacje paliw, apteki, punkty apteczne oraz określone placówki działające na dworcach i lotniskach. Handel może odbywać się również w sklepach korzystających z ustawowego wyjątku dotyczącego osobistej sprzedaży prowadzonej przez przedsiębiorcę będącego właścicielem placówki.
Nie należy jednak zakładać, że każdy mały sklep osiedlowy będzie czynny. Przepisy dają możliwość prowadzenia sprzedaży po spełnieniu określonych warunków, ale nie nakładają obowiązku otwarcia sklepu.
Kiedy wypada kolejna niedziela handlowa?
Na kolejną okazję do niedzielnych zakupów nie trzeba będzie długo czekać. 30 sierpnia 2026 roku przypada niedziela handlowa.
Termin może oznaczać kolejny okres zwiększonego ruchu w sklepach. Będzie to ostatnia niedziela sierpnia, tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Rodzice mogą wtedy ruszyć po odzież, obuwie, artykuły szkolne oraz elektronikę potrzebną uczniom.
Dlaczego 15 sierpnia sklepy będą zamknięte?
15 sierpnia znajduje się w katalogu dni ustawowo wolnych od pracy. Ograniczenia dotyczące sprzedaży wynikają z przepisów regulujących handel w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.
Ustawa przewiduje jednocześnie katalog wyjątków. To właśnie dlatego mimo zamknięcia większości dyskontów i supermarketów część placówek może nadal działać.
16 sierpnia sytuacja będzie podobna z innego powodu. Tym razem ograniczenie będzie związane z przypadającą tego dnia niedzielą niehandlową.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz większe zakupy na weekend, najbezpieczniej zrobić je najpóźniej w piątek 14 sierpnia. To ostatni standardowy dzień handlowy przed 2 kolejnymi dniami ograniczeń.
Nie warto zostawiać całej listy zakupów na piątkowy wieczór. Właśnie wtedy w popularnych dyskontach i supermarketach może pojawić się najwięcej klientów. Produkty o dłuższym terminie przydatności można kupić wcześniej, a na piątek zostawić tylko świeże artykuły.
Sobota 15 sierpnia i niedziela 16 sierpnia oznaczają 2 kolejne dni bez normalnego handlu w większości dużych sklepów. Od poniedziałku 17 sierpnia sytuacja wróci do standardowego rytmu, a następna niedziela handlowa przypadnie 30 sierpnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.