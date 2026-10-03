Tragiczny pożar pod Warszawą. W domu znaleziono ciało 19-latka, pięć osób zdążyło się ewakuować
Tragiczny pożar w Koczargach Starych w powiecie warszawskim zachodnim. Ogień pojawił się w domu jednorodzinnym, a jeszcze przed przyjazdem służb z budynku wydostało się pięć osób. Podczas przeszukiwania zadymionego domu strażacy dokonali jednak dramatycznego odkrycia. W jednym z pomieszczeń znaleźli ciało 19-letniego mężczyzny.
Pożar objął poddasze domu. W środku znaleziono 19-latka
Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do straży pożarnej kilkanaście minut po godzinie 12. Na miejsce skierowano zastępy strażaków, policję oraz pozostałe służby. Po przyjeździe okazało się, że pożarem objęte jest poddasze budynku, a wewnątrz panuje bardzo duże zadymienie. Niestety, po przeszukaniu budynku znaleziono ciało 19-latka.
W działaniach gaśniczych brały udział cztery jednostki straży pożarnej. Ratownicy prowadzili akcję w mocno zadymionym budynku oraz zabezpieczali miejsce zdarzenia. Pomimo działań służb życia 19-latka nie udało się uratować.
Pięć osób opuściło budynek. Nikt z nich nie został ranny
Z informacji przekazanych przez Komendę Stołeczną Policji wynika, że przed lub w trakcie zdarzenia z domu ewakuowało się łącznie pięć osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń.
Na razie nie wiadomo, w jaki sposób rozpoczął się pożar ani co doprowadziło do pojawienia się ognia na poddaszu. Służby nie przekazały również informacji pozwalających określić przebieg zdarzenia przed przyjazdem straży. Wszystkie te okoliczności będą teraz wyjaśniane.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.