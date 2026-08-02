Tragiczny wypadek na Mazowszu. Śmiertelne potrącenie przez pociąg

2 sierpnia 2026 14:36 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 1 sierpnia, w Tłuszczu na Mazowszu. Jedna osoba zginęła po potrąceniu przez pociąg. Na miejscu przez kilka godzin pracowały służby ratunkowe i policja.

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Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Informację o zdarzeniu przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

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Do akcji skierowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Wołomin (Posterunek Tłuszcz) oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłuszczu. Na miejsce wezwano również Zespół Ratownictwa Medycznego, Straż Ochrony Kolei oraz funkcjonariuszy Policji.

Mimo podjętych działań ratunkowych życia poszkodowanej osoby nie udało się uratować.

Na razie nie podano informacji dotyczących tożsamości ofiary ani okoliczności, w jakich doszło do tragicznego potrącenia. Przyczyny i przebieg zdarzenia będą wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury.

Takie wypadki zawsze powodują utrudnienia w ruchu kolejowym oraz wymagają prowadzenia szczegółowych czynności przez służby na miejscu zdarzenia.

To kolejny tragiczny wypadek na torach, który przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w pobliżu infrastruktury kolejowej oraz bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

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