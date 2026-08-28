Tragiczny wypadek na S8. Samochód wjechał pod naczepę ciężarówki. Nie żyje jedna osoba

28 sierpnia 2026 07:56 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze, Warszawa | Brak komentarzy

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w nocy na trasie ekspresowej S8 w Markach, tuż pod Warszawą. Kierowca samochodu osobowego z niewyjaśnionych na razie przyczyn uderzył w ciężarówkę stojącą na pasie awaryjnym – siła zderzenia była tak duża, że auto osobowe znalazło się niemal w całości pod tylną częścią naczepy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdziła, że w wyniku wypadku zginęła jedna osoba.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof.

Do zderzenia doszło przed drugą w nocy

Wypadek wydarzył się przed godziną drugą w nocy na odcinku trasy S8 pomiędzy węzłami Zielonka i Marki, na jezdni prowadzącej w kierunku Warszawy.

Zobacz również:

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierowca skody zderzył się z ciężarówką zaparkowaną na pasie awaryjnym. Ze zdjęć wynika, że przód samochodu osobowego został doszczętnie zniszczony, a sam pojazd wsunął się niemal w całości pod tylną część naczepy. GDDKiA potwierdziła, że osoba znajdująca się w środku zginęła na miejscu.

Na miejsce natychmiast skierowano strażaków, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego. Służby zabezpieczyły miejsce zdarzenia i uszkodzone pojazdy, a na miejscu prowadzone były czynności mające ustalić dokładny przebieg i przyczyny wypadku – na razie nieznane. Ustalenie, dlaczego kierowca uderzył w stojącą na poboczu ciężarówkę, będzie należało do dalszego postępowania.

Prawy pas zablokowany przez pięć godzin

Po wypadku na jezdni w kierunku Warszawy wystąpiły poważne utrudnienia – zablokowany został prawy pas ruchu, a kierowcy musieli zwalniać, mijając miejsce prowadzonych działań służb. Utrudnienia trwały łącznie około pięciu godzin, w czasie których na miejscu prowadzono czynności oraz usuwano skutki zderzenia. Jak poinformowali drogowcy, ruch na trasie S8 został w pełni przywrócony. Od 6.40 droga jest przejezdna i obecnie nie ma na niej utrudnień.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna