Tragiczny wypadek na S8. Samochód wjechał pod naczepę ciężarówki. Nie żyje jedna osoba
Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w nocy na trasie ekspresowej S8 w Markach, tuż pod Warszawą. Kierowca samochodu osobowego z niewyjaśnionych na razie przyczyn uderzył w ciężarówkę stojącą na pasie awaryjnym – siła zderzenia była tak duża, że auto osobowe znalazło się niemal w całości pod tylną częścią naczepy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdziła, że w wyniku wypadku zginęła jedna osoba.
Do zderzenia doszło przed drugą w nocy
Wypadek wydarzył się przed godziną drugą w nocy na odcinku trasy S8 pomiędzy węzłami Zielonka i Marki, na jezdni prowadzącej w kierunku Warszawy.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierowca skody zderzył się z ciężarówką zaparkowaną na pasie awaryjnym. Ze zdjęć wynika, że przód samochodu osobowego został doszczętnie zniszczony, a sam pojazd wsunął się niemal w całości pod tylną część naczepy. GDDKiA potwierdziła, że osoba znajdująca się w środku zginęła na miejscu.
Na miejsce natychmiast skierowano strażaków, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego. Służby zabezpieczyły miejsce zdarzenia i uszkodzone pojazdy, a na miejscu prowadzone były czynności mające ustalić dokładny przebieg i przyczyny wypadku – na razie nieznane. Ustalenie, dlaczego kierowca uderzył w stojącą na poboczu ciężarówkę, będzie należało do dalszego postępowania.
Prawy pas zablokowany przez pięć godzin
Po wypadku na jezdni w kierunku Warszawy wystąpiły poważne utrudnienia – zablokowany został prawy pas ruchu, a kierowcy musieli zwalniać, mijając miejsce prowadzonych działań służb. Utrudnienia trwały łącznie około pięciu godzin, w czasie których na miejscu prowadzono czynności oraz usuwano skutki zderzenia. Jak poinformowali drogowcy, ruch na trasie S8 został w pełni przywrócony. Od 6.40 droga jest przejezdna i obecnie nie ma na niej utrudnień.
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