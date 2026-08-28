Trzech Rosjan zatrzymanych w Warszawie. W mieszkaniu znaleziono broń z zatartymi numerami
Stołeczni policjanci z wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw wspólnie z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w Warszawie trzech obywateli Rosji czeczeńskiego pochodzenia. Służby podejrzewały, że mężczyźni mogą mieć związek ze zorganizowaną grupą przestępczą i mogą być uzbrojeni. W mieszkaniu na Woli znaleziono trzy sztuki broni palnej oraz amunicję. Na dwóch egzemplarzach broni zatarte były numery fabryczne.
Broń i amunicja ukryte w szafie w sypialni
Akcję przeprowadzono w miniony weekend na terenie Warszawy. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Służby wcześniej uzyskały informacje wskazujące na możliwość działania zorganizowanej grupy przestępczej. Jednocześnie istniało wysokie ryzyko, że osoby znajdujące się w mieszkaniu mogą posiadać broń. Z tego powodu wejście do lokalu na warszawskiej Woli zostało przeprowadzone z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
W mieszkaniu funkcjonariusze zastali trzech mężczyzn w wieku 21, 25 i 42 lat. Wszyscy są obywatelami Rosji czeczeńskiego pochodzenia.
Podczas szczegółowego przeszukania lokalu policjanci znaleźli w jednej z szaf w sypialni trzy sztuki broni palnej wraz z amunicją. Szczególną uwagę funkcjonariuszy zwróciły dwa egzemplarze, na których zatarte były numery fabryczne.
Broń i amunicja zostały zabezpieczone, a całą trójkę przewieziono do Komendy Stołecznej Policji, gdzie przeprowadzono dalsze czynności procesowe.
O wynikach wspólnej operacji policji i ABW poinformował również minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
Trzech zatrzymanych Rosjan czeczeńskiego pochodzenia, nielegalna broń palna wraz z amunicją w mieszkaniu na warszawskiej Woli – efekt sprawnie przeprowadzonej akcji funkcjonariuszy @Policja_KSP i @ABW_GOV_PL 👏 pic.twitter.com/uGJHov4FFN
— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) August 27, 2026
42-latek trafił do aresztu. Wobec 25-latka ruszyła procedura deportacyjna
Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 42-letniemu mężczyźnie zarzutu nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia.
Na wniosek Prokuratora Rejonowego Warszawa-Wola w Warszawie sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za nielegalne posiadanie broni palnej lub amunicji bez wymaganego zezwolenia grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Inaczej zakończyły się czynności wobec dwóch pozostałych mężczyzn. Wobec 25-latka wdrożono procedurę deportacyjną. Najmłodszy, 21-letni obywatel Rosji, został przesłuchany w charakterze świadka, a następnie zwolniony.
Sprawa pozostaje w zainteresowaniu służb. Z przekazanych dotychczas informacji nie wynika, do czego miała służyć zabezpieczona broń ani jaki dokładnie charakter miała mieć grupa przestępcza, o której możliwym działaniu informacje otrzymały policja i ABW.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.