Trzech Rosjan zatrzymanych w Warszawie. W mieszkaniu znaleziono broń z zatartymi numerami

28 sierpnia 2026 07:05 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Stołeczni policjanci z wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw wspólnie z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w Warszawie trzech obywateli Rosji czeczeńskiego pochodzenia. Służby podejrzewały, że mężczyźni mogą mieć związek ze zorganizowaną grupą przestępczą i mogą być uzbrojeni. W mieszkaniu na Woli znaleziono trzy sztuki broni palnej oraz amunicję. Na dwóch egzemplarzach broni zatarte były numery fabryczne.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Komenda Stołeczna Policji

Broń i amunicja ukryte w szafie w sypialni

Akcję przeprowadzono w miniony weekend na terenie Warszawy. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zobacz również:

Służby wcześniej uzyskały informacje wskazujące na możliwość działania zorganizowanej grupy przestępczej. Jednocześnie istniało wysokie ryzyko, że osoby znajdujące się w mieszkaniu mogą posiadać broń. Z tego powodu wejście do lokalu na warszawskiej Woli zostało przeprowadzone z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

W mieszkaniu funkcjonariusze zastali trzech mężczyzn w wieku 21, 25 i 42 lat. Wszyscy są obywatelami Rosji czeczeńskiego pochodzenia.

Podczas szczegółowego przeszukania lokalu policjanci znaleźli w jednej z szaf w sypialni trzy sztuki broni palnej wraz z amunicją. Szczególną uwagę funkcjonariuszy zwróciły dwa egzemplarze, na których zatarte były numery fabryczne.

Broń i amunicja zostały zabezpieczone, a całą trójkę przewieziono do Komendy Stołecznej Policji, gdzie przeprowadzono dalsze czynności procesowe.

O wynikach wspólnej operacji policji i ABW poinformował również minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Zobacz również:

42-latek trafił do aresztu. Wobec 25-latka ruszyła procedura deportacyjna

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 42-letniemu mężczyźnie zarzutu nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego Warszawa-Wola w Warszawie sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za nielegalne posiadanie broni palnej lub amunicji bez wymaganego zezwolenia grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Inaczej zakończyły się czynności wobec dwóch pozostałych mężczyzn. Wobec 25-latka wdrożono procedurę deportacyjną. Najmłodszy, 21-letni obywatel Rosji, został przesłuchany w charakterze świadka, a następnie zwolniony.

Sprawa pozostaje w zainteresowaniu służb. Z przekazanych dotychczas informacji nie wynika, do czego miała służyć zabezpieczona broń ani jaki dokładnie charakter miała mieć grupa przestępcza, o której możliwym działaniu informacje otrzymały policja i ABW.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna