Tragiczny wypadek pod Wołominem. Motocykl zderzył się z koparkoładowarką. Jedna osoba nie żyje
Tragiczny wypadek w powiecie wołomińskim. Jak podaje Państwowa Straż Pożarna w Wołominie, w poniedziałek wieczorem na drodze wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Nowinki doszło do zderzenia motocykla z koparkoładowarką. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Mimo prowadzonej akcji życia motocyklisty nie udało się uratować. Strażacy potwierdzili, że w wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć.
Motocykl zderzył się z koparkoładowarką na DW636
Do wypadku doszło 14 września 2026 roku w Nowinkach. Zderzyły się motocykl oraz koparkoładowarka. Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 636, w rejonie skrzyżowania z ulicami Szkolną i Lawendową. Na miejscu sytuacja była bardzo poważna, dlatego do akcji zadysponowano kilka jednostek ratowniczych.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie poinformowała, że w wyniku zderzenia jedna osoba poniosła śmierć. Ofiarą był motocyklista. Pomimo szybkiej interwencji straży i zespołu ratownictwa medycznego jego życia nie udało się uratować.
Na miejscu trzy zastępy straży, pogotowie i policja
W działaniach uczestniczyli strażacy z JRG PSP Wołomin – Posterunek Tłuszcz, a także druhowie z OSP Jadów i OSP Myszadła. Na miejsce skierowano również zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Strażacy zabezpieczyli teren wypadku i pojazdy uczestniczące w zderzeniu, a funkcjonariusze rozpoczęli czynności mające pozwolić na dokładne ustalenie przebiegu tragedii.
Do zdarzenia doszło na odcinku drogi przebiegającym pomiędzy polami i zabudową. Dokładne okoliczności oraz przyczyna zderzenia nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
Droga wojewódzka nr 636 jest jednym z ważnych lokalnych połączeń we wschodniej części powiatu wołomińskiego. Po wypadku wystąpiły utrudnienia w ruchu w rejonie Nowinek.
To kolejny w ostatnich dniach śmiertelny wypadek w powiecie wołomińskim. W niedzielę wieczorem w miejscowości Kury w gminie Tłuszcz Toyota uderzyła w ogrodzenie, a 49-letnia pasażerka samochodu poniosła śmierć. Dzień później służby ponownie zostały wezwane do tragicznego zdarzenia drogowego – tym razem w Nowinkach, gdzie zginął motocyklista. Policja apeluje o uważną jazdę i powstrzymania się od ryzykownych zachowań na drodze.
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