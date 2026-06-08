Tragiczny wypadek w Ząbkach. 2 młodych mężczyzn nie żyje, kierowca usłyszy dziś zarzuty
37-letni kierowca przewozu osób na aplikację odpowie za spowodowanie tragicznego wypadku w Ząbkach, w którym zginęło 2 mężczyzn, a trzeci walczy o życie. Prokuratura planuje postawić mu zarzuty jeszcze w poniedziałek.
Prokuratura chce dziś postawić zarzuty
Kierowca został zatrzymany bezpośrednio po wypadku. W poniedziałek do Prokuratury Rejonowej w Wołominie dotarły dokumenty w sprawie – co umożliwia przesłuchanie mężczyzny i postawienie mu zarzutów. Zgodnie z procedurami od momentu zatrzymania prokuratura ma 48 godzin na przeprowadzenie niezbędnych czynności, postawienie zarzutów i podjęcie decyzji o zwolnieniu lub skierowaniu wniosku o tymczasowe aresztowanie do sądu.
Po godz. 13 mężczyzna – obywatel Turcji – wciąż przebywał w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, oczekując na przesłuchanie. Postępowanie może się przedłużyć ze względu na konieczność zapewnienia tłumacza przysięgłego z języka tureckiego. Posiedzenie aresztowe odbędzie się w sądzie mieszczącym się w tym samym budynku co prokuratura.
Co się wydarzyło w sobotę
Do wypadku doszło w sobotę ok. godz. 19.30-19.40 na ul. Żołnierskiej w Ząbkach – ruchliwej trasie prowadzącej z Warszawy nad Zegrze. 37-latek, jadący pojazdem przewozu osób, próbował zawrócić z prawego pasa na ruchliwym skrzyżowaniu. W tym samym momencie na zielonym świetle, od strony Zegrza, jechało osobowe Audi z 3 mężczyznami w wieku 22-24 lat. Auto uderzyło w zawracający pojazd z dużym impetem i wpadło w infrastrukturę drogową. Dwóch pasażerów zginęło na miejscu, trzeci trafił do szpitala w stanie krytycznym.
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