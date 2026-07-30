Tramwaje wracają na Wolę, ale kierowcy dalej nie przejadą. Zmiany od poniedziałku
Od 3 sierpnia na skrzyżowaniu Alei „Solidarności” i Alei Jana Pawła II rusza drugi etap remontu torowiska – a wraz z nim wracają tramwaje, choć jeszcze nie na cały odcinek. Na granicy Woli i Śródmieścia drogowcy przenoszą prace na drugą stronę skrzyżowania, wymieniając szyny, rozjazdy i zwrotnice. Kierowcy przejadą tak samo jak dotychczas, za to pasażerowie kilku linii znów zmienią trasę.
Tramwaje wracają, ale nie wszędzie i nie wszystkie
Przez ostatnie tygodnie torowisko na tym odcinku było całkowicie wyłączone z ruchu. Od poniedziałku tramwaje pojadą znów Aleją „Solidarności” od Kercelaka do Feminy oraz Aleją Jana Pawła II od Feminy do Stawek. Nadal jednak nie będą kursować Aleją „Solidarności” od Placu Bankowego do Feminy ani Aleją Jana Pawła II od Feminy do Ronda ONZ – tam prace idą dalej, bo ekipy remontują też perony przystankowe i kładą nowy asfalt na przejazdach przez tory.
Na odcinku między Nowym Bemowem a Kinem Femina wraca linia 19, ale tylko na tym skróconym fragmencie. Przy Feminie zmienia numer – dalej do Metra Młociny jedzie już jako linia 26. W drugą stronę działa to lustrzanie: skład jadący od Metra Młociny, po dotarciu do Alei „Solidarności”, zamienia się z 26 na 19 i kontynuuje kurs na Nowe Bemowo. Linia 20 pokonuje Wisłę Mostem Gdańskim, przy Feminie skręca z Alei „Solidarności” w Aleję Jana Pawła II, a stamtąd jedzie przez Rondo Zgrupowania AK „Radosław” dalej ulicami Słomińskiego i Starzyńskiego aż na Jagiellońską.
Dwie linie na czas remontu znikają z ulic zupełnie – 63 i 79 nie będą kursowały. Zmienia się też trasa linii 73, która z pętli przy Kawęczyńskiej i Bazylice pojedzie na Czynszową ulicami Kawęczyńską, Aleją Tysiąclecia, Kijowską, Targową, 11 Listopada i Stalową. Linia 76 zostaje wydłużona i połączy Miasteczko Wilanów z Wiatraczną – od Placu Bankowego pojedzie Trasą W-Z, a następnie Targową, Zamoyskiego i Grochowską. Bez zmian zostają za to autobusy zastępcze – Z26 nadal kursuje między Placem Bankowym a Zajezdnią Wola, a Z33 między Dworcem Centralnym a Rondem Zgrupowania AK „Radosław”.
Kierowcy nadal nie przejadą na wprost
Dla samochodów najważniejsza informacja jest taka, że nic się nie zmienia – środek skrzyżowania Alei „Solidarności” z Aleją Jana Pawła II pozostaje zamknięty tak jak w pierwszym etapie prac. Ze wszystkich czterech stron auta skręcają z dwóch pasów wyłącznie w prawo, a na drugą stronę torów przejeżdżają tymczasowymi zawrotkami – są one przy kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, przed ulicą Nowolipie, przy sklepie spożywczym oraz przed ulicą Ogrodową. Drogowcy dodatkowo zamkną pasy przy samym torowisku na obu jezdniach Alei „Solidarności”, na odcinku od Alei Jana Pawła II do Placu Bankowego. Otwarte pozostaną za to pasy przy torowisku między Okopową a Żelazną.
Jak ominąć korki z czterech stron miasta
Zarząd dróg ustawił na dojazdach tablice z sugerowanymi objazdami, inne dla każdego kierunku. Kierowcy jadący z Woli mogą skręcić w Okopową i dalej dojechać do Słomińskiego, albo pojechać Towarową do Prostej i Alej Jerozolimskich. Z Żoliborza najlepiej wybrać Słomińskiego i Wisłostradę albo trasę ulicami Stawki, Andersa i Marszałkowską. Z Pragi-Północ da się dojechać Wisłostradą do Sanguszki, a stamtąd Konwiktorską, Marymoncką i Stawki – albo skręcić na Placu Bankowym w Andersa i przez Muranowską dotrzeć do Stawek. Alternatywą z tej strony miasta jest też przejazd Wisłostradą lub Marszałkowską do Alej Jerozolimskich. Kierowcy z Mokotowa, jadący Aleją Niepodległości, powinni skorzystać z Trasy Łazienkowskiej, a przy Alejach Jerozolimskich skręcić w stronę Wisłostrady albo Towarowej i Okopowej. Z Ronda ONZ pozostaje jeszcze opcja przejazdu Prostą do Okopowej lub Świętokrzyską do Marszałkowskiej.
Buspasy mają ułatwić życie autobusom
W Alei Jana Pawła II na czas remontu wytyczono tymczasowe buspasy na prawych pasach – na jezdni w stronę centrum, od Ronda Zgrupowania AK „Radosław” do Alei „Solidarności”, oraz na jezdni w stronę Żoliborza, od Ronda ONZ do Alei „Solidarności”. Oprócz autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego mogą z nich korzystać także taksówki, pojazdy uprzywilejowane oznaczone jako MTON, karetki, motocykle oraz samochody dojeżdżające do miejsc parkingowych przy samej alei.
Piesi przejdą kawałek dalej
Wszystkie przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe po obu stronach skrzyżowania pozostają zamknięte – to się nie zmienia względem pierwszego etapu prac. Przez Aleję Jana Pawła II piesi przejdą wyznaczonymi pasami przy Ogrodowej oraz tymczasową zebrą przed ulicą Nowolipie. Przez Aleję „Solidarności” prowadzą z kolei dwa tymczasowe przejścia – przy kościele oraz przy budynkach sądów.
Sprawdź trasę zanim wsiądziesz w tramwaj albo za kierownicę
Jeśli zwykle wsiadasz w linię 19 lub 26, sprawdź dokładnie, gdzie kończy się teraz twój odcinek – obie linie zamieniają się numerami przy Feminie, więc łatwo pomylić kierunek, zwłaszcza w pierwsze dni po zmianie. Pasażerowie linii 63 i 79 muszą na czas remontu znaleźć zupełnie inne połączenie, bo te kursy po prostu znikają z rozkładu. Osoby korzystające z linii 73 i 76 powinny zapamiętać nowe przystanki na zmienionej trasie, żeby nie czekać w miejscu, którego tramwaj już nie obsługuje.
Kierowcy planujący przejazd przez ten rejon Woli i Żoliborza powinni liczyć się z dodatkowymi zawrotkami zamiast jazdy na wprost – warto zaplanować trasę wcześniej, korzystając z podpowiedzi na tablicach informacyjnych, zamiast szukać objazdu na bieżąco w korku. Rowerzyści i piesi zyskują tymczasowe przejścia w nieco innych miejscach niż zwykle, więc pierwsze dni warto zarezerwować sobie kilka dodatkowych minut na dotarcie do celu. Remont ma się zakończyć wraz z odnowieniem torów w kierunku Placu Bankowego, ale dokładnego terminu zakończenia całości prac miasto na razie nie podało.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.