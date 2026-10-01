Trump o stałej bazie USA w Polsce. „Mogłem już podjąć decyzję”

1 października 2026 19:50 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

Donald Trump zasugerował, że decyzja w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce mogła już zapaść. Sprawa jest obserwowana także w Warszawie, gdzie polski rząd prowadzi rozmowy z administracją amerykańską.

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Prezydent USA Donald Trump | Fot. Shutterstock.
Prezydent USA Donald Trump | Fot. Shutterstock.

Prezydent USA został 1 października zapytany o możliwość utworzenia w Polsce stałej bazy sił lądowych. Odpowiedział, że jego administracja analizuje ten temat.

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„Przyglądamy się temu. Mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski. Więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć” – powiedział Trump. Dopytywany, dlaczego decyzja jeszcze nie zapadła, odparł: „Skąd wiesz, że nie podjąłem? Mogłem już podjąć”.

Decyzja miała zapaść po przeglądzie strategicznym USA

Jeszcze 26 września wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka informowała, że decyzji należy spodziewać się dopiero po zakończeniu amerykańskiego przeglądu obecności wojsk w Europie.

Raport ma trafić 1 listopada do sekretarza obrony Pete’a Hegsetha, a 1 grudnia do Donalda Trumpa. Dopiero po tej dacie spodziewano się ostatecznego rozstrzygnięcia.

Polska przygotowuje się do stałej obecności wojsk USA

Rząd już wcześniej rozpoczął przygotowania do utworzenia bazy. Rozważane są lokalizacje na zachodzie kraju, a MON prowadzi rozmowy ze stroną amerykańską dotyczące infrastruktury, finansowania i organizacji przedsięwzięcia.

Stała baza różniłaby się od obecnego modelu rotacyjnej obecności wojsk USA. W Polsce już dziś stacjonują tysiące amerykańskich żołnierzy, ale nowy projekt zakładałby bardziej trwałą obecność.

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Warszawa czeka na oficjalny komunikat

Warszawa nie jest wskazywana jako lokalizacja przyszłej bazy. To jednak w stolicy zapadają polskie decyzje polityczne, prawne i finansowe związane z całym projektem.

Na razie nie ma oficjalnego komunikatu Białego Domu ani Pentagonu, który potwierdzałby, że decyzja już została podjęta. Słowa Trumpa są więc ważnym sygnałem, ale nie oznaczają jeszcze formalnego zatwierdzenia bazy.

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