Trump stawia ultimatum! “Albo koniec wojny, albo marnujecie mój czas”
Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump znów wywołał poruszenie na arenie międzynarodowej. Tym razem wystosował bezprecedensowy apel do państw NATO, obarczając je odpowiedzialnością za przedłużającą się wojnę rosyjsko-ukraińską. W serii mocnych wypowiedzi Trump zapowiedział gotowość do nałożenia twardych sankcji na Rosję – ale pod jednym warunkiem: wszyscy członkowie NATO muszą się przyłączyć i natychmiast zerwać zakupy ropy od Rosjan.
„Zaangażowanie NATO w zwycięstwo było znacznie mniejsze niż 100%, a zakupy rosyjskiej ropy przez niektórych były szokujące” – powiedział Trump, wskazując, że dotychczasowa postawa niektórych sojuszników była co najmniej rozczarowująca.
Zdecydowane żądania wobec Chin i NATO
Trump zaapelował również o wspólne działania wobec Chin. Według niego, nałożenie ceł od 50 do 100% na chińskie produkty przez kraje NATO mogłoby znacząco wpłynąć na zakończenie wojny i ograniczenie wpływów Pekinu na Rosję.
„Chiny mają silną kontrolę, a nawet wpływ na Rosję, a te potężne… Cła złamią ten uścisk” – stwierdził były prezydent.
“To nie moja wojna – to ich wojna”
Trump w mocnych słowach odniósł się także do polityki administracji Joe Bidena i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego:
„To wojna Bidena i Zełenskiego. Ja tylko próbuję ją zakończyć” – zaznaczył. Dodał też, że jedynym jego celem jest uratowanie życia tysięcy ludzi po obu stronach konfliktu. Przypomniał, że w ostatnim tygodniu zginęło 7118 osób, co nazwał „szaleństwem”.
“Zróbcie to albo kończymy rozmowę”
Były prezydent nie zostawił złudzeń co do swojego stanowiska:
„Jeśli państwa NATO zrobią, jak mówię – wojna się szybko skończy. Jeśli nie, marnujecie mój czas, energię i pieniądze Amerykanów” – zakończył Trump.
Wypowiedzi te już dziś wzbudzają kontrowersje w środowiskach dyplomatycznych, a opinia publiczna pyta:
czy Trump faktycznie zamierza zatrzymać wojnę – czy tylko prowadzi kampanię w stylu, do którego nas przyzwyczaił?
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.