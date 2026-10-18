Trump wstrzymał nowe sankcje na Rosję. „To dobra decyzja dla kraju i świata”
Donald Trump zdecydował o wstrzymaniu nowych sankcji gospodarczych wobec Rosji oraz ceł na państwa kupujące rosyjskie surowce. Prezydent USA przekonuje, że jego decyzja jest korzystna dla Stanów Zjednoczonych i całego świata. Amerykańska administracja zapowiada 60 dni analiz, ale nie wskazała ostatecznego terminu wprowadzenia restrykcji.
W piątek, 16 października, Trump podpisał rozporządzenie dotyczące realizacji ustawy sankcyjnej imienia Lindseya Grahama. Jednocześnie skorzystał z możliwości zawieszenia nowych ograniczeń.
Podczas sobotniego spotkania z darczyńcami w Mar-a-Lago stwierdził, że podjęta decyzja jest korzystna dla kraju i sytuacji międzynarodowej. Nie przedstawił jednak szczegółowego uzasadnienia.
Nawet 500 proc. cła na rosyjskie towary. Sankcje zostały wstrzymane
Nowe przepisy przewidują 500-procentowe cła na towary importowane z Rosji oraz dodatkowe opłaty sięgające 100 proc. wobec wybranych państw kupujących rosyjską ropę i gaz.
Ich celem jest ograniczenie dochodów Moskwy, które mogą służyć finansowaniu wojny przeciwko Ukrainie.
Trump zdecydował jednak o wstrzymaniu stosowania większości nowych restrykcji. Nie oznacza to zniesienia wcześniej obowiązujących amerykańskich sankcji wobec Rosji.
Rubio wyjaśnia decyzję. Chodzi o ceny ropy i sytuację gospodarczą
Sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował, że administracja potrzebuje 60 dni na przeanalizowanie gospodarczych konsekwencji nowych sankcji.
Według niego ograniczenia mogłyby dotknąć również partnerów Stanów Zjednoczonych, w tym Indie, które nadal kupują rosyjską ropę.
Biały Dom obawia się także dodatkowej presji na ceny paliw w związku z napiętą sytuacją na światowym rynku energii.
Ważne jednak, że zawieszenie sankcji nie wygasa automatycznie po 60 dniach. Ich ewentualne uruchomienie wymaga kolejnej decyzji amerykańskiej administracji.
Ukraina krytykuje decyzję. Co oznacza ona dla Polski?
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że wstrzymanie sankcji może osłabić presję gospodarczą na Kreml. Krytyczne głosy pojawiły się również w amerykańskim Kongresie.
Dla Polski decyzja może mieć znaczenie przede wszystkim w kontekście bezpieczeństwa i światowych cen surowców energetycznych.
Amerykańskie rozporządzenie nie znosi sankcji na Rosję obowiązujących w Unii Europejskiej. Nie oznacza także automatycznego spadku cen paliw na polskich stacjach.
Na razie nie wiadomo, kiedy i czy nowe amerykańskie restrykcje zostaną wprowadzone. Administracja Trumpa zapowiada dalsze analizy i pozostawia sobie możliwość zmiany decyzji.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.