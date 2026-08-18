Trwa akcja saperów. Gigantyczne utrudnienia, korki w rejonie Żelaznej, Grzybowskiej i Prostej
Ogromne utrudnienia w centrum Warszawy nie ustępują. W rejonie ulic Żelaznej, Grzybowskiej i Prostej tworzą się potężne korki. Wszystko ma związek z akcją służb po odnalezieniu podczas prac ziemnych 6 niewybuchów. Na miejscu pracują policjanci i saperzy, a część terenu pozostaje zabezpieczona.
Sytuacja mocno wpływa na ruch w tej części Woli. Kierowcy muszą liczyć się z blokadami, zmianami organizacji ruchu oraz bardzo długim czasem przejazdu. Na zdjęciach z miejsca widać sznur samochodów oraz policyjne radiowozy zabezpieczające teren.
Gigantyczne korki w centrum Warszawy
Największe problemy występują obecnie w rejonie Żelaznej, Grzybowskiej i Prostej. To jedne z ważniejszych ulic tej części Warszawy, dlatego ograniczenie przejazdu szybko przełożyło się na sytuację na sąsiednich drogach.
Samochody stoją w długich kolejkach. Kierowcy próbują omijać zamknięty rejon, przez co większe natężenie ruchu pojawia się również na alternatywnych trasach.
Osoby jadące przez centrum powinny, jeżeli mają taką możliwość, omijać okolice prowadzonej akcji.
6 niewybuchów odnalezionych podczas prac ziemnych
Powodem utrudnień jest znalezisko dokonane podczas prac ziemnych przy Grzybowskiej. Jak wcześniej ustaliła Warszawa w Pigułce, wstępnie mowa o 6 niewybuchach.
Po otrzymaniu informacji służby zabezpieczyły teren. Wyznaczono strefę bezpieczeństwa, a z zagrożonego obszaru ewakuowano setki osób. Akcja objęła również pobliskie budynki.
Na miejscu pojawił się patrol saperski. Do czasu zakończenia działań bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników oraz osób przechodzących przez tę część miasta pozostaje najważniejsze.
Żelazna, Grzybowska i Prosta. Sytuacja nadal jest bardzo trudna
Akcja prowadzona jest w wyjątkowo ruchliwym fragmencie Warszawy. W okolicy znajdują się biurowce, budynki mieszkalne, lokale usługowe oraz ważne ciągi komunikacyjne.
Każde ograniczenie ruchu w rejonie skrzyżowania Żelaznej i Grzybowskiej powoduje więc efekt domina. Korki mogą obejmować także kolejne ulice w centrum i na Woli.
Problemy dotyczą również komunikacji miejskiej
Utrudnienia wpływają także na funkcjonowanie Warszawskiego Transportu Publicznego. Zablokowany przejazd w rejonie skrzyżowania Żelaznej i Grzybowskiej spowodował wcześniej problemy w kursowaniu autobusów.
Pasażerowie powinni przed podróżą sprawdzać aktualne komunikaty WTP, ponieważ wraz z przebiegiem akcji służb trasy mogą być na bieżąco zmieniane.
Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja
W przypadku odnalezienia niewybuchów nie można z góry określić dokładnego czasu zakończenia działań. Saperzy muszą najpierw ocenić znalezisko i zdecydować o sposobie jego zabezpieczenia oraz usunięcia.
Do tego czasu należy bezwzględnie stosować się do poleceń policjantów i innych służb znajdujących się na miejscu. Nie należy próbować wchodzić do wygrodzonej strefy ani omijać ustawionych zabezpieczeń.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz przejazd przez centrum Warszawy, szczególnie w rejonie Żelaznej, Grzybowskiej i Prostej, przygotuj się na bardzo duże utrudnienia. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest obecnie wybranie innej trasy i omijanie miejsca prowadzonej akcji.
Dotyczy to również pasażerów komunikacji miejskiej. Przed wyjściem warto sprawdzić aktualną trasę autobusu i komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego.
Warszawa w Pigułce monitoruje sytuację. Będziemy informować o zakończeniu działań saperów, przywracaniu ruchu i kolejnych decyzjach służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.