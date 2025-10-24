„Tusk kazał zająć mi majątek!”. Michał Woś nie wytrzymał, ostre słowa po decyzji prokuratury
Poseł PiS Michał Woś usłyszał zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości i zakupu systemu Pegasus. Prokuratura zastosowała wobec niego zabezpieczenie majątkowe w wysokości 200 tys. zł. Polityk nie kryje oburzenia i oskarża premiera Donalda Tuska o próbę „upokorzenia i pozbawienia środków na obronę”.
Kłopoty Michała Wosia. Poseł PiS odpowiada prokuraturze i atakuje Donalda Tuska
Prokuratura Krajowa zastosowała wobec posła PiS Michała Wosia środki zapobiegawcze oraz zabezpieczenie majątkowe w wysokości 200 tys. zł. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości i nieprawidłowości przy zakupie systemu Pegasus. Polityk nie ukrywa oburzenia decyzją śledczych – w mediach społecznościowych oskarżył Donalda Tuska o „polityczne upokorzenie”.
Śledczy zarzucają Wosiowi, że jako wiceminister sprawiedliwości przekroczył swoje uprawnienia, podpisując z CBA umowę wartą 25 mln zł na zakup systemu do inwigilacji. Według prokurator Anny Adamiak, działał on „w celu korzyści politycznej i osobistej”. Sprawa jest częścią szerokiego dochodzenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
W czwartek rzecznik Prokuratury Krajowej, Przemysław Nowak, poinformował o nałożeniu na Wosia poręczenia majątkowego w kwocie 200 tys. zł. Śledczy nie zdecydowali się na zatrzymanie posła, ale uznali, że istnieje ryzyko utrudniania postępowania.
Michał Woś w emocjonalnym wpisie na platformie X zaatakował premiera Donalda Tuska. „Tusk kazał zająć mi majątek, żebym nie uciekł? Spin dla idiotów. Chodzi o upokorzenie i brak pieniędzy na obronę” – napisał polityk. Jak dodał, zabezpieczenie majątkowe stosuje się zwykle na początku postępowania, a nie – jak w jego przypadku – po 1,5 roku. „Nie wyjechałem, bo walczę z niemiecką partią w Polsce i WYGRAMY” – zakończył swój wpis.
Sprawa Wosia to kolejny wątek afery Funduszu Sprawiedliwości, w której zarzuty usłyszeli już inni byli urzędnicy resortu sprawiedliwości, w tym były dyrektor departamentu Marcin Romanowski. Śledztwo ma ustalić, czy pieniądze z funduszu były wydawane niezgodnie z przeznaczeniem i czy mogły służyć celom politycznym.
