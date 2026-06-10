Tusk ma duży problem. Ponad połowa Polaków ma duże zastrzeżenia
Najnowszy sondaż przynosi niepokojące informacje dla rządu Donalda Tuska. Badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster pokazuje, że większość respondentów negatywnie ocenia pracę gabinetu od początku obecnej kadencji. Pozytywne zdanie wyraziła zaledwie jedna trzecia ankietowanych.
Ponad połowa badanych krytycznie ocenia rząd
W badaniu przeprowadzonym dla „Super Expressu” respondentów zapytano, jak oceniają rząd Donalda Tuska od początku kadencji do chwili obecnej.
Wyniki pokazują wyraźną przewagę ocen negatywnych. Aż 54 proc. ankietowanych oceniło działalność rządu źle, podczas gdy 33 proc. respondentów wyraziło pozytywną opinię. Kolejne 13 proc. badanych nie miało zdania lub nie potrafiło jednoznacznie ocenić pracy gabinetu.
To oznacza, że liczba krytyków rządu jest obecnie znacząco większa niż liczba jego zwolenników.
Sondaż wykonano pod koniec maja
Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster w dniach 28-29 maja 2026 roku. Wzięło w nim udział 1057 dorosłych Polaków.
Choć pojedynczy sondaż nie przesądza o trwałych trendach politycznych, wyniki pokazują nastroje społeczne na kilka miesięcy po zakończeniu kampanii prezydenckiej i w okresie nasilających się debat dotyczących gospodarki, podatków oraz kosztów życia.
Nie tylko rząd. Karol Nawrocki również pod kreską
Problemy wizerunkowe nie dotyczą wyłącznie Rady Ministrów. Jak wynika z odrębnego badania United Surveys dla Wirtualnej Polski, więcej przeciwników niż zwolenników ma również prezydent Karol Nawrocki.
Z badania wynika, że 50,1 proc. respondentów negatywnie ocenia jego prezydenturę, natomiast 48,2 proc. ma o niej pozytywne zdanie.
Według autorów badania jest to kolejny pomiar, w którym liczba krytycznych ocen przewyższa liczbę ocen pozytywnych. Jeszcze w pierwszych miesiącach urzędowania prezydent cieszył się większym poparciem niż krytyką, jednak sytuacja zmieniła się wiosną 2026 roku.
Polityczne nastroje pozostają podzielone
Wyniki obu badań pokazują, że polska scena polityczna pozostaje mocno spolaryzowana. Zarówno rząd, jak i prezydent mają niemal równie liczne grupy zwolenników i przeciwników, choć obecnie przewagę zyskują oceny negatywne.
Kolejne miesiące mogą okazać się kluczowe dla notowań najważniejszych instytucji państwa. Na ocenę obywateli wpływać będą przede wszystkim kwestie gospodarcze, sytuacja finansów publicznych, poziom inflacji oraz realizacja obietnic wyborczych.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.