Tusk podpisał. Podwyższony stan gotowości w Polsce. Co to oznacza dla zwykłych ludzi
Premier Donald Tusk przedłużył obowiązywanie stopni alarmowych w Polsce do 31 sierpnia 2026 roku do godz. 23:59. To nie jest rutynowa decyzja – od listopada 2025 roku kraj funkcjonuje w trybie podwyższonej gotowości, a kolejne przedłużenie jasno pokazuje, że sytuacja geopolityczna wokół Polski nadal jest oceniana jako poważna. Podstawą prawną jest ustawa z 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych.
Trzy poziomy jednocześnie – co gdzie obowiązuje
Na terenie całego kraju obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO – zarówno fizyczny, jak i cyfrowy. Ten drugi przyjmuje postać stopnia BRAVO-CRP, który oznacza wzmożony monitoring cyberprzestrzeni: instytucje publiczne, sieci energetyczne, systemy telekomunikacyjne – wszystko pod całodobowym nadzorem służb. Każda anomalia jest analizowana natychmiast.
Najbardziej zaostrzony reżim dotyczy infrastruktury kolejowej. Na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE – jeden poziom poniżej najwyższego. Stosuje się go, gdy uzyskano wiarygodne i potwierdzone informacje o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym lub gdy prawdopodobny cel ataku został zidentyfikowany.
Dlaczego kolej jest traktowana osobno
Stopień CHARLIE na kolejach nie pojawił się teraz – obowiązuje nieprzerwanie od 18 listopada 2025 roku. To bezpośrednia reakcja na serię incydentów sabotażowych na infrastrukturze kolejowej w Polsce i krajach sąsiednich, które służby powiązały z działaniami hybrydowymi Rosji i Białorusi. Na dworcach i w pociągach oznacza to większą obecność Straży Ochrony Kolei i Policji, częstsze kontrole, gotowość do natychmiastowej reakcji.
Zagrożenie hybrydowe – nie tylko bomby i ataki fizyczne
Rząd wprost wskazuje powód wprowadzenia stopni alarmowych: działania hybrydowe prowadzone przez Federację Rosyjską i Białoruś wobec Polski i innych krajów Unii Europejskiej, a także konsekwencje trwającej zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. Atak hybrydowy to nie tylko sabotaż fizyczny – to dezinformacja, cyberataki na infrastrukturę krytyczną, próby destabilizacji systemów energetycznych i transportowych. Właśnie dlatego BRAVO-CRP obejmuje cały kraj, a nie tylko wybrane sektory.
Stopień BRAVO obejmuje również polską infrastrukturę energetyczną zlokalizowaną poza granicami kraju – rurociągi, kable podmorskie, terminale. To element szerszej strategii ochrony interesów państwa w środowisku, w którym granica między wojną a pokojem staje się coraz bardziej rozmyta.
Co widać na ulicach i co się zmienia w praktyce
Stopień BRAVO ma charakter prewencyjny – nie oznacza, że doszło do konkretnego ataku ani że jest on nieuchronny. Oznacza, że zagrożenie jest zwiększone i przewidywalne, choć konkretny cel nie został zidentyfikowany. W praktyce widać więcej patroli, częstsze kontrole na dworcach i lotniskach, wzmożoną obecność służb przy obiektach użyteczności publicznej. W niektórych miejscach mogą obowiązywać ograniczenia dostępu.
Co to oznacza dla Ciebie? Czujność – nie panika
Dla przeciętnego mieszkańca Polski stopnie alarmowe to przede wszystkim sygnał, żeby być bardziej uważnym w przestrzeni publicznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o zgłaszanie każdej podejrzanej aktywności – porzuconych bagaży, podejrzanych osób przy obiektach infrastruktury, niepokojących zachowań przy torach kolejowych. Numer alarmowy to 112. To nie jest powód do zmiany codziennych planów – ale jest to moment, w którym warto pamiętać, że czujność obywatelska jest realnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.