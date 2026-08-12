Tusk zdecydował. 14 sierpnia wolny od pracy. Sprawdź, kto nie musi przychodzić do pracy
Piątek 14 sierpnia 2026 roku dla części Polaków będzie dniem wolnym od pracy. Decyzja ma związek ze świętem przypadającym dzień później, w sobotę. Dla członków korpusu służby cywilnej termin został wyznaczony odgórnie. W prywatnych firmach sytuacja wygląda inaczej, choć wielu pracowników również może liczyć na dodatkowy dzień odpoczynku.
W połowie sierpnia część zatrudnionych zyska dzięki temu 3 dni wolnego z rzędu. Nie trzeba będzie wykorzystywać ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego.
Nie oznacza to jednak, że 14 sierpnia stał się nowym ogólnopolskim dniem ustawowo wolnym od pracy. Różnica jest bardzo ważna.
14 sierpnia wolny. Decyzja już zapadła
W 2026 roku 15 sierpnia przypada w sobotę. Tego dnia obchodzimy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Jest to święto ustawowo wolne od pracy.
Jeżeli święto wypada w sobotę będącą dla pracownika dniem wolnym wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, wpływa to na wymiar czasu pracy. Pracodawca musi odpowiednio rozliczyć ten dzień w obowiązującym okresie rozliczeniowym.
W przypadku członków korpusu służby cywilnej termin został wskazany z góry.
Prezes Rady Ministrów wyznaczył 14 sierpnia 2026 roku jako dzień wolny od pracy dla członków korpusu służby cywilnej w zamian za święto przypadające 15 sierpnia.
Dzięki temu część urzędników zakończy pracę w czwartek 13 sierpnia i wróci do swoich obowiązków dopiero w poniedziałek 17 sierpnia.
Kto dokładnie będzie miał wolne?
Rozwiązanie dotyczy członków korpusu służby cywilnej. W praktyce oznacza to pracowników wielu instytucji administracji rządowej.
Chodzi między innymi o osoby zatrudnione na stanowiskach należących do korpusu służby cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich.
Regulacje obejmują również członków korpusu pracujących w szeregu innych jednostek administracji rządowej, w tym określonych urzędach i jednostkach administracji skarbowej oraz służb, inspekcji i straży.
Dla tych osób piątek 14 sierpnia będzie dniem wolnym bez konieczności składania wniosku urlopowego.
Urzędy mogą być zamknięte. Warto pamiętać o tej dacie
Decyzja ma również praktyczne znaczenie dla osób planujących załatwianie spraw urzędowych.
Jeżeli chcemy w połowie sierpnia odwiedzić urząd administracji rządowej, warto wcześniej sprawdzić godziny jego funkcjonowania.
Nie należy jednak automatycznie zakładać, że każdy urząd w Polsce będzie 14 sierpnia zamknięty. Korpus służby cywilnej nie obejmuje wszystkich osób zatrudnionych w całym sektorze publicznym, a urzędy samorządowe funkcjonują na innych zasadach.
Sytuację konkretnej placówki najlepiej więc sprawdzić przed wizytą.
A co z pracownikami prywatnych firm?
Tutaj pojawia się najważniejsze rozróżnienie.
14 sierpnia nie jest ustawowym świętem dla wszystkich Polaków.
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogą jednak otrzymać dodatkowy dzień wolny w związku ze świętem 15 sierpnia przypadającym w sobotę.
Nie musi to być właśnie piątek 14 sierpnia.
W jednej firmie pracodawca może zdecydować, że pracownicy odpoczną dzień przed świętem. W innym zakładzie dodatkowe wolne może zostać wyznaczone w zupełnie innym terminie w ramach właściwego okresu rozliczeniowego.
Dlatego pracownik prywatnej firmy powinien sprawdzić harmonogram obowiązujący u swojego pracodawcy.
Dlaczego za sobotnie święto przysługuje wolne?
Mechanizm wynika z przepisów dotyczących czasu pracy.
Zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy każde święto przypadające w okresie rozliczeniowym i w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
Jeżeli więc święto wypada w sobotę, która zgodnie z rozkładem czasu pracy jest dla pracownika wolna, nie można po prostu uznać, że święto „przepadło”.
Pracodawca musi tak ustalić czas pracy, aby zachować prawidłowy wymiar godzin.
To właśnie dlatego kalendarz na 2026 rok jest dla pracowników szczególnie interesujący.
Nie każdy pracujący dostanie dodatkowy dzień
Prawo wynikające z Kodeksu pracy nie oznacza automatycznie dodatkowego wolnego dla każdej osoby wykonującej pracę.
Inna sytuacja dotyczy osób pracujących na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło czy kontraktu B2B. Nie korzystają one z regulacji dotyczących czasu pracy na takich samych zasadach jak pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
Znaczenie ma również indywidualny rozkład czasu pracy.
W przypadku pracowników zmianowych i osób pracujących według innych harmonogramów sposób rozliczenia święta może wyglądać inaczej niż w klasycznym systemie pracy od poniedziałku do piątku.
To nie koniec. Jeszcze jeden korzystny układ w grudniu
Podobna sytuacja pojawi się pod koniec 2026 roku.
26 grudnia, czyli drugi dzień Bożego Narodzenia, również przypada w sobotę.
Dla członków korpusu służby cywilnej jako dzień wolny w zamian za to święto został wyznaczony 28 grudnia 2026 roku.
Oznacza to kolejny korzystny układ kalendarza.
W przypadku pozostałych pracowników termin rozliczenia sobotniego święta będzie zależał od obowiązującego okresu rozliczeniowego i decyzji pracodawcy.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli jesteś członkiem korpusu służby cywilnej, zaznacz w kalendarzu 14 sierpnia 2026 roku. Ten piątek został wyznaczony jako dzień wolny w zamian za święto 15 sierpnia przypadające w sobotę.
Daje to możliwość odpoczynku przez 3 kolejne dni: 14, 15 i 16 sierpnia, bez wykorzystywania urlopu wypoczynkowego.
Jeżeli pracujesz w prywatnej firmie na umowie o pracę, sprawdź komunikat pracodawcy lub harmonogram. Tobie również może przysługiwać rozliczenie sobotniego święta, ale pracodawca nie musi wyznaczyć wolnego akurat na 14 sierpnia.
Jeżeli natomiast planujesz tego dnia wizytę w urzędzie, wcześniej upewnij się, czy dana placówka będzie czynna. Nie wszystkie instytucje publiczne podlegają tym samym zasadom.
Najważniejsze jest jedno: 14 sierpnia nie został ustanowiony nowym świętem państwowym ani powszechnym dniem wolnym dla całej Polski. To konkretny termin wyznaczony dla korpusu służby cywilnej w związku z przypadającym w sobotę świętem 15 sierpnia. Dla wielu innych pracowników sobotni układ kalendarza również będzie oznaczał wolne, ale jego termin może być inny.
Podstawa prawna: art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz zarządzenie Prezesa Rady Ministrów dotyczące dni wolnych od pracy dla członków korpusu służby cywilnej w 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.