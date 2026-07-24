Tych urządzeń nie zostawiaj podłączonych do prądu. Mogą zwiększać ryzyko pożaru

24 lipca 2026 15:16 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Wiele osób po zakończeniu korzystania ze sprzętu AGD pozostawia go podłączonego do gniazdka. Tymczasem eksperci ostrzegają, że niektóre urządzenia – zwłaszcza starsze lub wyposażone w elementy grzewcze – mogą w razie awarii stanowić zagrożenie. W skrajnych przypadkach może dojść do przegrzania, zwarcia, a nawet pożaru.

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Gniazdka elektryczne z podłączonymi sprzętami w kuchni Fot. Warszawa w Pigułce
Gniazdka elektryczne z podłączonymi sprzętami w kuchni Fot. Warszawa w Pigułce

Choć nowoczesne urządzenia posiadają liczne zabezpieczenia, nie oznacza to, że można całkowicie zapominać o zasadach bezpieczeństwa. Szczególną ostrożność warto zachować w przypadku sprzętów pobierających dużo energii lub wytwarzających wysoką temperaturę.

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Na te urządzenia warto uważać

Do grupy urządzeń, których nie powinno się pozostawiać bez nadzoru lub stale podłączonych do prądu, należą między innymi:

  • termowentylatory i grzejniki elektryczne,
  • przenośne klimatyzatory,
  • suszarki do włosów i lokówki,
  • tostery,
  • ekspresy do kawy bez funkcji automatycznego wyłączania,
  • frytkownice beztłuszczowe (air fryery).

Eksperci zwracają uwagę, że awaria włącznika, przegrzanie podzespołów czy uszkodzona instalacja elektryczna mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Problemem są także przedłużacze

Szczególną uwagę należy zwrócić na urządzenia o dużym poborze mocy, takie jak klimatyzatory przenośne. Nie powinny być one podłączane do przypadkowych listew zasilających lub przedłużaczy, które nie są przystosowane do dużego obciążenia. Może to prowadzić do przegrzewania instalacji.

W kuchni również trzeba zachować ostrożność

Ryzyko dotyczy także sprzętów kuchennych. Toster czy ekspres do kawy pozostawione pod napięciem mogą w przypadku usterki stać się źródłem pożaru. Podobnie air fryer – po zakończeniu pracy warto odłączyć go od gniazdka i ustawić w miejscu zapewniającym odpowiednią wentylację.

Jak ograniczyć ryzyko?

Specjaliści zalecają kilka prostych zasad:

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  • odłączaj urządzenia od prądu po zakończeniu korzystania,
  • nie zostawiaj sprzętów grzewczych pracujących bez nadzoru,
  • unikaj podłączania urządzeń o dużym poborze mocy do przeciążonych listew,
  • regularnie sprawdzaj stan przewodów i wtyczek,
  • wymień uszkodzony lub bardzo stary sprzęt na nowy.

Stosowanie tych prostych zasad może znacząco zmniejszyć ryzyko awarii oraz zwiększyć bezpieczeństwo domowników.

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