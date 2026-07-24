Tych urządzeń nie zostawiaj podłączonych do prądu. Mogą zwiększać ryzyko pożaru
Wiele osób po zakończeniu korzystania ze sprzętu AGD pozostawia go podłączonego do gniazdka. Tymczasem eksperci ostrzegają, że niektóre urządzenia – zwłaszcza starsze lub wyposażone w elementy grzewcze – mogą w razie awarii stanowić zagrożenie. W skrajnych przypadkach może dojść do przegrzania, zwarcia, a nawet pożaru.
Choć nowoczesne urządzenia posiadają liczne zabezpieczenia, nie oznacza to, że można całkowicie zapominać o zasadach bezpieczeństwa. Szczególną ostrożność warto zachować w przypadku sprzętów pobierających dużo energii lub wytwarzających wysoką temperaturę.
Na te urządzenia warto uważać
Do grupy urządzeń, których nie powinno się pozostawiać bez nadzoru lub stale podłączonych do prądu, należą między innymi:
- termowentylatory i grzejniki elektryczne,
- przenośne klimatyzatory,
- suszarki do włosów i lokówki,
- tostery,
- ekspresy do kawy bez funkcji automatycznego wyłączania,
- frytkownice beztłuszczowe (air fryery).
Eksperci zwracają uwagę, że awaria włącznika, przegrzanie podzespołów czy uszkodzona instalacja elektryczna mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Problemem są także przedłużacze
Szczególną uwagę należy zwrócić na urządzenia o dużym poborze mocy, takie jak klimatyzatory przenośne. Nie powinny być one podłączane do przypadkowych listew zasilających lub przedłużaczy, które nie są przystosowane do dużego obciążenia. Może to prowadzić do przegrzewania instalacji.
W kuchni również trzeba zachować ostrożność
Ryzyko dotyczy także sprzętów kuchennych. Toster czy ekspres do kawy pozostawione pod napięciem mogą w przypadku usterki stać się źródłem pożaru. Podobnie air fryer – po zakończeniu pracy warto odłączyć go od gniazdka i ustawić w miejscu zapewniającym odpowiednią wentylację.
Jak ograniczyć ryzyko?
Specjaliści zalecają kilka prostych zasad:
- odłączaj urządzenia od prądu po zakończeniu korzystania,
- nie zostawiaj sprzętów grzewczych pracujących bez nadzoru,
- unikaj podłączania urządzeń o dużym poborze mocy do przeciążonych listew,
- regularnie sprawdzaj stan przewodów i wtyczek,
- wymień uszkodzony lub bardzo stary sprzęt na nowy.
Stosowanie tych prostych zasad może znacząco zmniejszyć ryzyko awarii oraz zwiększyć bezpieczeństwo domowników.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.