Tyle zapłacimy za paliwo na Wszystkich Świętych. Znamy najnowsze prognozy, dla kierowców jednego typu aut nie ma litości
Przed milionami Polaków coroczne, długie wyjazdy na cmentarze, a rachunki ze stacji paliw tradycyjnie decydują o kosztach świątecznych podróży. W ostatnich dniach kierowcy z ulgą obserwowali spadki cen przy dystrybutorach, jednak analitycy studzą nadmierny entuzjazm – przed samym 1 listopada rynek szykuje spore niespodzianki. Podczas gdy właściciele aut benzynowych mają powody do zadowolenia, inna grupa zmotoryzowanych zderzy się z nagłym skokiem cen. Zobacz, ile dokładnie wydasz na pełny bak!
Urzędowe obniżki dla benzyny. Kierowcy tankują taniej przed 1 listopada
Ostatni tydzień października przyniósł długo wyczekiwane uspokojenie na stacjach paliw. Zmiany widać przede wszystkim w oficjalnych komunikatach Ministerstwa Energii dotyczących maksymalnych cen paliw ciekłych, które weszły w życie 22 i 23 października. Maksymalna urzędowa cena benzyny Pb95 została obniżona z poziomu 6,63 zł do 6,56 zł za litr. Jeszcze wyraźniejszy zjazd odnotowała benzyna wysokooktanowa Pb98, której górna granica spadła z 7,37 zł do 7,28 zł za litr.
Korekty te niemal natychmiast znalazły odzwierciedlenie na pylonach stacji benzynowych, dając zmotoryzowanym nadzieję na relatywnie tanie tankowanie przed tradycyjnymi wyjazdami na groby bliskich. Eksperci rynku paliw zwracają jednak uwagę, że fundamenty tej obniżki są wyjątkowo kruche.
– Nadzieje na tańsze tankowanie w okresie wyjazdów na Wszystkich Świętych mają podstawy, jednak cały czas musimy pamiętać, że sytuacja globalna nie jest w żaden sposób stabilna. Optymizm konsumentów może w każdej chwili zniknąć wraz z ewentualnym skokiem cen ropy i paliw gotowych na światowych giełdach – ostrzegają analitycy portalu e-petrol.pl.
Diesel balansuje na granicy 8 zł. Prawdziwy wstrząs czeka kierowców aut z LPG
O ile tankujący benzynę mogą liczyć drobne oszczędności, o tyle w przypadku oleju napędowego rynek funduje prawdziwą huśtawkę nastrojów. 22 października urzędowa stawka za litr diesla wzrosła o 4 grosze, przebijając barierę 8,02 zł, by dobę później spaść o symboliczne 3 grosze do poziomu 7,99 zł za litr. Koszt tankowania diesla pozostaje więc na niebezpiecznie wysokim pułapie, co w przypadku podróży na drugi koniec Polski oznacza wydatek rzędu kilkuset złotych na jedno napełnienie zbiornika.
Zupełnie inaczej – i wyjątkowo niekorzystnie – rysuje się rzeczywistość dla właścicieli samochodów z instalacją gazową. W ostatnich dniach średnia cena autogazu skoczyła aż o 16 groszy na litrze, osiągając poziom 3,55 zł. To dotkliwy cios dla milionów Polaków, którzy wybierali LPG jako ekonomiczny bufor chroniący przed drożyzną. Wzrost stawek hurtowych gazu płynnego sprawił, że przed 1 listopada to właśnie ta grupa kierowców najbardziej odczuje skok wydatków na paliwo.
Prognozy na Wszystkich Świętych (26 października – 1 listopada 2026 r.)
Zarówno serwis e-petrol.pl, jak i analitycy biura Reflex przygotowali zestawienie przewidywanych cen detalicznych na przełom października i listopada. Oto jak kształtują się prognozy w ujęciu widełkowym oraz punktowym:
|Rodzaj paliwa
|Maksymalne ceny urzędowe
|Prognoza e-petrol.pl (26.10–01.11)
|Prognoza biura Reflex
|Benzyna Pb95
|6,56 zł/l (spadek z 6,63 zł)
|6,45 – 6,57 zł/l
|6,53 zł/l
|Benzyna Pb98
|7,28 zł/l (spadek z 7,37 zł)
|7,12 – 7,25 zł/l
|7,21 zł/l
|Olej napędowy (ON)
|7,99 zł/l (wahania wokół 8,02 zł)
|7,90 – 8,02 zł/l
|8,09 zł/l
|Autogaz (LPG)
|3,55 zł/l (wzrost o 16 gr)
|3,59 – 3,70 zł/l
|3,62 zł/l
Z szacunków wynika, że litr popularnej 95-oktanówki ma kosztować w nadchodzących dniach średnio od 6,45 do 6,57 zł (Reflex wskazuje punktowo 6,53 zł). W przypadku diesla różnice są bardziej zauważalne – o ile e-petrol.pl zakłada utrzymanie cen w widełkach 7,90–8,02 zł, o tyle analitycy Reflex prognozują przekroczenie psychologicznej granicy i średnią stawkę rzędu aż 8,09 zł za litr. Autogaz ma natomiast kontynuować marsz w górę, dochodząc nawet do 3,70 zł za litr.
Najważniejsze wnioski z prognoz paliwowych przed 1 listopada
Zobacz podsumowanie sytuacji na rynku paliw przed okresem świątecznych wyjazdów:
- Benzyna Pb95 tanieje – maksymalne urzędowe stawki spadły do 6,56 zł/l, a na stacjach zapłacimy od 6,45 do 6,57 zł/l.
- Diesel wciąż wokół 8 złotych – Reflex prognozuje średnią cenę oleju napędowego na poziomie 8,09 zł/l, e-petrol przewiduje 7,90–8,02 zł/l.
- Skok cen autogazu – litr LPG podrożał już o 16 groszy i w świątecznym tygodniu może kosztować nawet 3,70 zł.
- Krucha stabilizacja – eksperci ostrzegają, że wahania cen baryłki ropy na rynkach światowych mogą w każdej chwili zniwelować spadki.
- Zróżnicowanie stawek – przed wyruszeniem w daleką trasę warto porównać ceny na lokalnych stacjach, by uniknąć marż autostradowych.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.