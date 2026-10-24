Przyszłoroczne wakacje będą dłuższe. MEN publikuje harmonogram i wszystko stało się jasne
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało już kalendarz roku szkolnego 2026/2027, dlatego rodziny mogą porównywać terminy wyjazdów i planować opiekę nad dziećmi. Dla mieszkańców Warszawy i całego Mazowsza ważna jest również data ferii zimowych: tym razem dwutygodniowa przerwa przypada w lutym. W harmonogramie są też przerwy świąteczne i wcześniejsze zakończenie zajęć dla klas maturalnych.
Wakacje będą dłuższe – nie za wiele, ale jednak. Zakończenie zajęć 25 czerwca
Zgodnie z kalendarzem MEN zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek 25 czerwca 2027 roku, a formalny początek wakacji przypadnie na sobotę 26 czerwca. Letnia przerwa potrwa do wtorku 31 sierpnia włącznie, co daje łącznie 67 dni. W 2026 roku zajęcia zakończyły się 26 czerwca, a wakacje trwały od 27 czerwca do 31 sierpnia, czyli 66 dni. Różnica wynosi więc jeden dzień, a nie dodatkowy tydzień czy kilka tygodni wolnego. Dla rodziców planujących wyjazd zaraz po rozdaniu świadectw oznacza to możliwość rozpoczęcia wypoczynku od ostatniego czerwcowego weekendu.
Nie jest to nadzwyczajne wydłużenie wakacji ani osobna reforma organizacji nauki. Rozporządzenie przewiduje co do zasady zakończenie zajęć w najbliższy piątek po 20 czerwca, a ferie letnie zaczynają się następnego dnia i kończą 31 sierpnia. Układ dni tygodnia sprawia, że w kolejnych latach data rozdania świadectw przesuwa się w kalendarzu. W 2027 roku 1 września wypada w środę, dlatego nie dochodzi do dodatkowego przedłużenia wypoczynku z powodu weekendowego początku września. Przy liczeniu długości wakacji trzeba też odróżnić ostatni dzień zajęć od pierwszego dnia formalnej przerwy.
|Termin
|Wakacje 2026
|Wakacje 2027
|Zakończenie zajęć
|26 czerwca, piątek
|25 czerwca, piątek
|Początek wakacji
|27 czerwca, sobota
|26 czerwca, sobota
|Koniec wakacji
|31 sierpnia, poniedziałek
|31 sierpnia, wtorek
|Długość formalnej przerwy, z weekendami
|66 dni
|67 dni
Warszawa i Mazowsze mają ferie od 1 do 14 lutego
W województwie mazowieckim ferie zimowe zaplanowano od poniedziałku 1 lutego do niedzieli 14 lutego 2027 roku. Ten sam termin dotyczy województw pomorskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Dla uczniów uczących się standardowo od poniedziałku do piątku odpoczynek od lekcji zacznie się już po zajęciach 29 stycznia, ponieważ przed oficjalną przerwą wypada jeszcze weekend. Po feriach powrót do szkoły nastąpi w poniedziałek 15 lutego. Przy rezerwacji zimowiska lub wyjazdu rodzinnego warto posługiwać się jednak dokładnymi datami rozpoczęcia i zakończenia turnusu.
To inny układ niż zimą 2026 roku, kiedy Mazowsze znalazło się w pierwszej grupie i odpoczywało od 19 stycznia do 1 lutego. W 2027 roku uczniowie z Warszawy zakończą styczeń w szkole i dopiero potem rozpoczną ferie. Może mieć to znaczenie dla rodzin, w których dzieci uczą się w różnych województwach lub które planują wspólny wyjazd z krewnymi z innego regionu. Sam kalendarz ferii nie określa terminów zapisów na miejskie zajęcia ani nie gwarantuje dostępności miejsc na półkoloniach. Informacje organizacyjne trzeba będzie sprawdzić osobno u organizatora.
Trzy terminy ferii dla całej Polski
Ferie zimowe w roku szkolnym 2026/2027 zostały rozłożone na trzy dwutygodniowe terminy. Pierwsza grupa rozpocznie wypoczynek 18 stycznia, druga 1 lutego, a trzecia 15 lutego. Ostatnie województwa zakończą przerwę 28 lutego. Nie oznacza to sześciu tygodni wolnego dla pojedynczego ucznia: każde województwo ma przypisany własny dwutygodniowy przedział. Przy porównywaniu ofert wyjazdowych trzeba więc odnieść datę turnusu do miejsca nauki dziecka, zamiast kierować się ogólnym hasłem „ferie 2027”.
|Ferie zimowe 2027
|Województwa
|18–31 stycznia
|podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie
|1–14 lutego
|mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie
|15–28 lutego
|lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie
W grudniu przerwa od 23 grudnia. Wielkanocne wolne w marcu
Najbliższą dłuższą przerwą wskazaną w kalendarzu MEN będzie zimowa przerwa świąteczna od 23 do 31 grudnia 2026 roku. Po niej wypadają Nowy Rok i weekend 2–3 stycznia, dlatego przy standardowym tygodniu nauki powrót na lekcje przypadnie na poniedziałek 4 stycznia. Nie należy jednak automatycznie zakładać wolnego aż do 6 stycznia. Dni 4 i 5 stycznia nie należą do ministerialnej przerwy świątecznej; ewentualne wolne od lekcji w tych terminach musi wynikać z organizacji pracy konkretnej szkoły. Warto sprawdzić jej kalendarz przed zaplanowaniem dłuższego wyjazdu.
Wiosenna przerwa świąteczna potrwa od czwartku 25 marca do wtorku 30 marca 2027 roku. Oznacza to sześć kolejnych dni przerwy, a przy zwykłej organizacji nauki uczniowie wrócą na lekcje w środę 31 marca. Rodzice nie powinni przenosić na ten rok dat zapamiętanych z poprzedniej Wielkanocy, ponieważ termin świąt jest ruchomy. Dla klas programowo najwyższych liceów, techników i branżowych szkół II stopnia MEN wskazało z kolei zakończenie zajęć 30 kwietnia. Wcześniejszy koniec lekcji w tych klasach nie oznacza jednak zakończenia wszystkich obowiązków związanych z egzaminami i dalszą rekrutacją.
Szkoła może mieć dodatkowe wolne. To nie zawsze oznacza zamknięty budynek
Ogólnopolski kalendarz nie pokazuje wszystkich dni, w których dziecko nie będzie miało zwykłych lekcji. Dyrektor może wyznaczyć dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, między innymi w związku z egzaminami lub organizacją pracy szkoły. W podstawówkach limit wynosi do ośmiu dni, a w liceach, technikach i szkołach branżowych — do dziesięciu. Nie są to dni, które każdy rodzic może dowolnie dopisać do rodzinnego wyjazdu. Konkretne daty ustala szkoła w przewidzianym trybie, a informację o nich co do zasady przekazuje do 30 września.
W takich dodatkowych dniach wolnych przepisy przewidują organizowanie zajęć wychowawczo-opiekuńczych oraz poinformowanie rodziców o możliwości udziału dziecka. Dlatego wiadomość o braku lekcji nie musi oznaczać, że rodzina pozostaje bez żadnej oferty opieki ze strony szkoły. To odrębna sytuacja od ferii czy wakacyjnej przerwy. Przed planowaniem nieobecności w pracy najlepiej ustalić, jak szkoła organizuje dany dzień i czy wymaga wcześniejszego zgłoszenia dziecka na zajęcia. Taka informacja bywa dla rodziców równie ważna jak sama data wolnego.
Co rodzice mogą już wpisać do kalendarza
Dla warszawskich rodzin najważniejsze terminy to obecnie 23–31 grudnia 2026 roku, ferie 1–14 lutego 2027 roku, przerwa wielkanocna 25–30 marca oraz wakacje 26 czerwca–31 sierpnia. Warto zestawić je z kalendarzem własnej szkoły, zwłaszcza jeśli urlop ma objąć również dni sąsiadujące ze świętami. Przy starszych uczniach trzeba dodatkowo uwzględnić ich egzaminy i rekrutację, zamiast traktować sam koniec zajęć jako początek całkowitej swobody. Ustalenie dat z wyprzedzeniem pozwala zaplanować wyjazd, ale też spokojnie podzielić opiekę pomiędzy domowników. Sam harmonogram MEN został opublikowany 15 maja 2026 roku i już teraz stanowi podstawę tych przygotowań.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.