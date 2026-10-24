BLIK nie zadziała, bankomaty mogą odmówić wypłaty. Banki ogłosiły przerwy – mamy harmonogram
Przed wieczornym wyjściem lepiej upewnić się, czym zapłacisz. W weekend 24–25 października część banków ograniczy dostęp do aplikacji, przelewów, płatności internetowych i bankomatów. Utrudnienia obejmują również sobotnie popołudnie, a kolejne zaplanowano na noc z niedzieli na poniedziałek. Najszerszy zakres nocnych ograniczeń zapowiedział ING, mBank wyłączy logowanie do rana, natomiast Toyota Bank przewiduje możliwe problemy przez znaczną część niedzieli. Nie wszędzie przestają działać te same usługi: karta może nadal obsłużyć zakupy, mimo że aplikacja nie pozwoli nawet sprawdzić salda.
W sobotę po południu utrudnienia w Banku Pocztowym
Klienci Banku Pocztowego powinni uwzględnić komunikat dotyczący soboty, 24 października, od godziny 10:00 do 18:00. Oznacza to, że także po południu, po godzinie 12:00, mogą napotykać przerwy w dostępie do bankowości internetowej, mobilnej i telefonicznej. Bank zapowiada możliwe utrudnienia w tym przedziale, co nie oznacza nieprzerwanego wyłączenia wszystkich usług przez osiem godzin. Jeśli trzeba zrobić pilny przelew lub sprawdzić operację, warto liczyć się z czasowym brakiem dostępu. To osobne prace niż ograniczenia dotyczące kart, które Pocztowy zaplanował na niedzielę.
W niedzielę, 25 października, od 8:00 do 14:00 klienci tego banku nie będą mogli dokonywać internetowych transakcji kartą z usługą 3D Secure. Niedostępne będzie również dodawanie karty do portfeli Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay i Xiaomi Pay, a także nadawanie lub zmiana PIN-u w bankowości elektronicznej. Ograniczenia obejmą pobieranie szczegółów karty; numer nowo wydanej karty wirtualnej może nie być od razu widoczny. Dodanie karty do portfela i płacenie kartą już wcześniej dodaną to różne czynności. Komunikatu o braku możliwości dodawania karty nie należy odczytywać jako zapowiedzi wyłączenia wszystkich płatności telefonem.
ING i mBank: nocne przerwy obejmą podstawowe usługi
ING Bank Śląski zapowiedział na noc z soboty na niedzielę, od 23:00 do 6:00, czasowe utrudnienia obejmujące bankomaty i wpłatomaty, Moje ING w przeglądarce oraz aplikację mobilną. Na liście znajdują się również ING Business i jego wersja mobilna, płatności BLIK, przelewy ekspresowe, Płać z ING oraz płatności internetowe wymagające dodatkowego uwierzytelnienia 3D Secure. Ograniczenia dotyczą także interfejsu PSD2 i zakupu produktów bankowych, w tym kont oraz pożyczek. Osoby korzystające zwykle z BLIKA powinny przygotować inną metodę płatności przed rozpoczęciem prac. Komunikat mówi o czasowych utrudnieniach, więc nie przesądza, że każda wymieniona usługa będzie wyłączona nieprzerwanie przez całe okno serwisowe.
mBank podał inne godziny: w niedzielę między 2:00 a 9:00 nie będzie można zalogować się do serwisu transakcyjnego ani aplikacji mobilnej, a także złożyć wniosku. Operacji nie załatwi się wtedy również przez mLinię, ponieważ konsultanci nie będą mieli dostępu do danych bankowych klienta. Jednocześnie bank wyraźnie zapewnia, że karty mają obsługiwać płatności w sklepach, restauracjach i internecie oraz wypłaty z bankomatów, choć podczas prac mogą wystąpić chwilowe utrudnienia. Brak logowania w mBanku nie oznacza zapowiedzianego całonocnego wyłączenia kart. Ważne przelewy bank zaleca zlecić wcześniej, zanim rozpocznie prace.
Tabela przerw od sobotniego południa do poniedziałkowego poranka
Poniższe zestawienie obejmuje przedziały przypadające po godzinie 12:00 w sobotę 24 października oraz w niedzielę i na początku poniedziałku. W przypadku Pocztowego sobotnia przerwa zaczyna się wcześniej, lecz jej zapowiedziane okno trwa do 18:00. Godziny podano zgodnie z komunikatami; nocne zakończenie przerwy mBank opisuje już w czasie zimowym. Tam, gdzie instytucja zapowiada możliwość utrudnień, nie oznacza to potwierdzonego, ciągłego wyłączenia. Zakres ograniczeń warto odnieść do konkretnej operacji, którą planujemy wykonać.
|Bank
|Kiedy
|Co nie będzie działać lub może być utrudnione
|Ważny szczegół
|Bank Pocztowy
|Sobota 24.10, 10:00–18:00; obejmuje popołudnie po 12:00
|Możliwe przerwy w bankowości internetowej, mobilnej i telefonicznej
|Komunikat nie oznacza ciągłego wyłączenia wszystkich usług
|ING Bank Śląski
|Sobota 24.10, 23:00 – niedziela 25.10, 6:00
|Możliwe utrudnienia: bankomaty, wpłatomaty, Moje ING, ING Business, BLIK, przelewy ekspresowe, Płać z ING, internetowe płatności 3D Secure, PSD2, zakup produktów
|Nie warto zostawiać wypłaty gotówki ani płatności BLIKIEM na czas prac
|Alior Bank – Kantor Walutowy
|Sobota 24.10, 23:00 – niedziela 25.10, 4:00
|Niedostępność aplikacji i bankowości internetowej Kantoru Walutowego
|Ten zakres dotyczy Kantoru Walutowego; nie należy automatycznie rozszerzać go na każdą usługę Aliora
|mBank
|Niedziela 25.10, 2:00–9:00; koniec według czasu zimowego
|Brak logowania w internecie i aplikacji, składania wniosków oraz realizacji operacji przez mLinię
|Karty w sklepach i internecie oraz bankomaty mają działać; możliwe chwilowe utrudnienia
|Bank Pekao
|Niedziela 25.10, 8:00–9:00
|Możliwa czasowa niedostępność portalu www.pekao.com.pl
|Ten komunikat dotyczy portalu; sam w sobie nie oznacza wyłączenia PeoPay ani wszystkich płatności
|Bank Pocztowy
|Niedziela 25.10, 8:00–14:00
|Internetowe transakcje kartą z 3D Secure, dodawanie kart do portfeli cyfrowych, zmiana i nadawanie PIN-u, pobieranie szczegółów kart
|Ograniczenie dodawania karty do portfela nie jest równoznaczne z wyłączeniem wszystkich płatności telefonem
|Santander Consumer Bank
|Niedziela 25.10, 8:00–14:00
|Możliwy brak widoczności informacji o kartach kredytowych w aplikacji i bankowości internetowej oraz przerwy w pobieraniu PIN-u przez SMS
|To komunikat Santander Consumer Banku, a nie Erste Bank Polska
|Toyota Bank
|Niedziela 25.10, 8:00–20:00; dodatkowe ograniczenia kartowe 8:00–14:00
|Możliwe chwilowe utrudnienia w bankowości elektronicznej, autoryzacji płatności kartowych i szybkich płatnościach; do 14:00 także aktywacja kart, limity, PIN i transakcje kartowe
|Dwunastogodzinne okno prac nie oznacza zapowiedzianego całkowitego wyłączenia na 12 godzin
|Bank BPH
|Niedziela 25.10, 17:30–22:30
|Niedostępność Systemu Bankowości Internetowej i ograniczenie informacji o kursach walut
|Przerwa przypada w niedzielne popołudnie i wieczorem
|PKO Bank Polski
|Poniedziałek 26.10, 0:30–4:00
|Możliwe utrudnienia we wpłatach, wypłatach i doładowaniach telefonów w bankomatach i wpłatomatach PKO BP
|Chodzi o urządzenia banku; pozostałe usługi mają działać normalnie
W niedzielę problemy mogą potrwać do wieczora
Na szczególną uwagę zasługuje Toyota Bank, który wyznaczył prace na niedzielę od 8:00 do 20:00. W tym czasie mogą pojawiać się chwilowe problemy z bankowością elektroniczną, autoryzacją transakcji kartowych i szybkimi płatnościami. W dodatkowym przedziale od 8:00 do 14:00 bank ostrzega przed utrudnieniami przy aktywacji karty, zmianie limitów, nadawaniu lub zmianie PIN-u, a także przy transakcjach kartowych. Jeśli planujemy większy zakup, dobrze wcześniej ustawić odpowiedni limit i przygotować alternatywną metodę zapłaty. Komunikat nie zapowiada jednak dwunastu godzin całkowitej niedostępności wszystkich usług.
Klienci Banku BPH powinni uwzględnić przerwę w niedzielę od 17:30 do 22:30, kiedy niedostępny będzie System Bankowości Internetowej i ograniczone zostaną informacje o kursach walut. Z kolei Santander Consumer Bank ostrzega przed problemami z wyświetlaniem informacji o kartach kredytowych i pobieraniem PIN-u przez SMS między 8:00 a 14:00. W Banku Pekao komunikat widoczny na stronie głównej mówi o możliwej niedostępności portalu od 8:00 do 9:00. To różne rodzaje ograniczeń, których nie należy sprowadzać do wspólnego hasła o zablokowanych kontach. Dla klienta ważne jest, czy niedostępna będzie strona informacyjna, panel z danymi karty, czy faktycznie narzędzie do zapłaty.
Zmiana czasu i usługi urzędowe: o tym również trzeba pamiętać
W nocy z 24 na 25 października przestawiamy zegarki z 3:00 na 2:00. Dlatego przy nocnych pracach najlepiej kierować się dokładnym zapisem banku, zamiast samodzielnie obliczać czas trwania przerwy przez proste odjęcie godzin. Na przykład mBank zaznacza, że godzinę zakończenia podaje już według czasu zimowego. Warto też pamiętać, że zaplanowane prace mogą dotyczyć tylko części funkcji, a komunikat o możliwych utrudnieniach nie jest informacją o awarii. Jeśli usługa działa przez część wskazanego przedziału, nie oznacza to, że kolejną operację na pewno uda się wykonać bez problemu.
Równolegle zapowiedziano prace po stronie administracji publicznej. Od soboty od 18:00 do niedzieli do 7:00 możliwe są czasowe niedostępności Profilu Zaufanego, Węzła Krajowego i usług podpisywania dokumentów. ING informuje także o możliwych losowych niedostępnościach związanych z mObywatelem w sobotę od 21:00 do północy. Może to utrudnić między innymi przekazywanie danych i korzystanie z usług urzędowych, nawet jeżeli sama bankowość pozostaje dostępna. Sprawy wymagające podpisu zaufanego lub potwierdzenia tożsamości lepiej więc załatwić przed rozpoczęciem tych prac.
Co zrobić przed wyjściem na zakupy lub do restauracji?
Najprostsze przygotowanie to sprawdzenie salda, dostępnych środków i limitów karty jeszcze przed rozpoczęciem przerwy w swoim banku. Jeżeli zwykle płacimy wyłącznie BLIKIEM, warto zabrać kartę i niewielką kwotę gotówki na planowane wydatki, szczególnie gdy komunikat obejmuje również bankomaty. Kartę, którą chcemy dodać do telefonu lub zegarka, najlepiej skonfigurować wcześniej. Podobnie z ważnym przelewem i zakupem internetowym wymagającym zatwierdzenia w aplikacji. Telefon do konsultanta nie zawsze rozwiąże problem, co wprost pokazuje komunikat mBanku o ograniczonej obsłudze przez mLinię.
Zestawienie opiera się na komunikatach dotyczących wskazanego weekendu i początku poniedziałku, sprawdzonych 24 października 2026 roku. Nie obejmuje zakończonych już ograniczeń z piątku i sobotniego poranka. Banki mogą aktualizować harmonogramy, dlatego przy pilnej operacji znaczenie ma najnowsza informacja własnej instytucji. Jeśli po nieudanej próbie płatności nie wiadomo, czy pieniądze zostały pobrane, przed ponowieniem warto sprawdzić status transakcji i potwierdzenie sprzedawcy. Pozwoli to uniknąć przypadkowego opłacenia tego samego zakupu drugi raz.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.