Koniec 800 plus, 13. i 14. emerytury czy renty wdowiej? Rząd stawia sprawę jasno
Rodziny i emeryci mają konkretną odpowiedź na pytanie o przyszłość najważniejszych świadczeń. Co zawiera rządowy projekt budżetu na 2027 rok? Zaglądamy w projekt.
Rząd wskazał, które świadczenia zostają. W projekcie są miliardy złotych
Ministerstwo Finansów w komunikacie z 29 września 2026 roku, dotyczącym przyjętego przez Radę Ministrów projektu budżetu, wymieniło wszystkie cztery świadczenia. Resort zapowiedział, że „kontynuowane będą kluczowe programy społeczne”. Na program Rodzina 800 plus zaplanowano 60,8 mld zł, a na trzynaste i czternaste emerytury łącznie 32,1 mld zł. Razem to 92,9 mld zł, bez doliczania renty wdowiej i pozostałych form wsparcia. W dokumencie uwzględniono również finansowanie zwiększenia części drugiego świadczenia wypłacanego w ramach renty wdowiej.
To ważne rozróżnienie dla osób śledzących dyskusję o ograniczaniu wydatków państwa. Przyjęty przez rząd projekt zakłada utrzymanie tych programów w przyszłym roku, choć sam projekt budżetu nie jest jeszcze uchwaloną ustawą. Z kolei zasady przyznawania pieniędzy wynikają z przepisów dotyczących poszczególnych świadczeń. Publiczna propozycja ich ograniczenia, nawet wygłoszona przez polityka, nie zmienia automatycznie uprawnień rodziny czy emeryta. Do oceny sytuacji potrzebne są konkretne decyzje i dokumenty, a obecny rządowy plan finansowy przewiduje kontynuację wypłat.
|Świadczenie
|Co potwierdzają aktualne komunikaty
|Co to oznacza dla odbiorców
|800 plus
|Projekt budżetu na 2027 rok przewiduje 60,8 mld zł na program
|Planowane jest dalsze finansowanie świadczenia; osobny projekt ma uprościć odnawianie prawa do wypłat
|13. emerytura
|Ujęta w projekcie budżetu razem z 14. emeryturą: łącznie 32,1 mld zł
|Rząd zakłada dalszą wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia
|14. emerytura
|Finansowanie uwzględniono w tej samej puli 32,1 mld zł
|Kontynuacja programu nie oznacza pełnej kwoty dla każdego; znaczenie mają warunki przyznania
|Renta wdowia
|ZUS potwierdził zwiększenie udziału drugiego świadczenia od 1 stycznia 2027 roku
|Udział wzrośnie z 15 do 25 proc.; dla dotychczasowych odbiorców podwyżka będzie automatyczna
W 800 plus ma skończyć się coroczne składanie wniosków
Najnowsza decyzja rządu dotycząca 800 plus pochodzi z 20 października 2026 roku. Rada Ministrów przyjęła projekt, zgodnie z którym ZUS ma sam odnawiać prawo do świadczenia na następny okres, wykorzystując informacje przekazane wcześniej przez rodzica lub opiekuna. Rozwiązanie ma ograniczyć sytuacje, w których rodzina co roku podaje te same dane, chociaż nic się u niej nie zmieniło. Planowany początek stosowania nowych zasad to okres świadczeniowy 2027/2028, rozpoczynający się 1 czerwca 2027 roku. Na tym etapie jest to projekt przyjęty przez rząd, a nie obowiązujące już zwolnienie z formalności.
Automatyczne przedłużanie nie obejmie każdej sytuacji. Wniosek nadal ma być potrzebny między innymi po narodzinach dziecka oraz po powrocie rodziny z zagranicy, gdy prawo do pieniędzy trzeba ustalić od początku. Rodzice będą też musieli przekazywać informacje o zmianach wpływających na uprawnienia. Projekt ma ponadto doprecyzować sytuację osób, którym sąd powierzył bieżącą pieczę nad dzieckiem. Z punktu widzenia rodziny najważniejsze będzie więc sprawdzenie ostatecznych zasad po zakończeniu prac nad ustawą, zanim uzna, że ZUS przedłuży wypłatę samodzielnie.
800 zł miesięcznie nadal bez progu dochodowego
Obecnie podstawowa wysokość świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 18 lat, bez kryterium dochodowego rodziny. Dwanaście pełnych miesięcy wypłat oznacza 9600 zł na jedno dziecko, 19 200 zł na dwoje oraz 28 800 zł na troje dzieci. Są to wyliczenia dla rodzin zachowujących prawo do pełnego świadczenia przez cały rok. Obsługą programu zajmuje się ZUS, dokumenty składa się elektronicznie, a pieniądze trafiają na rachunek bankowy. Bieżący okres świadczeniowy rozpoczął się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027 roku.
Skalę programu pokazują dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowane przy okazji październikowej propozycji uproszczeń. W 2025 roku wypłacono blisko 65 mld zł, a wsparcie objęło 6,7 mln dzieci. Przy tak dużej liczbie odbiorców zmiana sposobu odnawiania uprawnień ma praktyczne znaczenie: może oszczędzić rodzinom ponawiania dokumentów. Sama propozycja automatyzacji nie podwyższa jednak kwoty 800 zł. Dotyczy procedury przyznawania pieniędzy na kolejny okres, dlatego nie należy odczytywać jej jako zapowiedzi większego przelewu.
Trzynastka i czternastka zostają, ale działają na innych zasadach
W 2026 roku trzynasta emerytura wyniosła 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile najniższa emerytura po marcowej waloryzacji. ZUS wypłacał ją z urzędu, bez osobnego wniosku. Istotne było prawo do wypłaty odpowiedniego świadczenia na 31 marca. Przy uprawnieniu do kilku świadczeń nie oznacza to kilku trzynastek, a renta rodzinna przysługująca kilku osobom wiąże się z podziałem jednej dodatkowej wypłaty. Przy planowaniu domowych wydatków trzeba też odróżnić kwotę brutto od pieniędzy otrzymanych na rachunek.
Czternasta emerytura w 2026 roku również wyniosła maksymalnie 1978,49 zł brutto, lecz pełna kwota przysługiwała przy podstawowym świadczeniu nieprzekraczającym 2900 zł brutto. Powyżej tego progu działała zasada „złotówka za złotówkę”, czyli pomniejszenie dodatkowej wypłaty o kwotę przekroczenia. Przy emeryturze 3500 zł brutto czternastka wynosiła zatem 1378,49 zł brutto. Kwoty niższej niż 50 zł brutto ZUS nie wypłacał, co przy tegorocznej wysokości świadczenia oznaczało brak czternastki po przekroczeniu 4828,49 zł brutto świadczenia podstawowego. Brak przelewu u konkretnej osoby może więc wynikać z zasad programu, a nie z jego likwidacji.
Przykłady te dotyczą 2026 roku. Nie należy przenosić ich mechanicznie na przyszłoroczne kwoty ani przedstawiać prognoz jako ostatecznych decyzji. Dla seniora osobnymi informacjami są utrzymanie świadczenia, jego wysokość brutto, termin wypłaty i indywidualne spełnienie warunków. Rządowy projekt budżetu odpowiada przede wszystkim na pytanie o planowane finansowanie. Dokładną kwotę należną konkretnej osobie ustala się według przepisów obowiązujących przy danej wypłacie.
Od stycznia wyższa renta wdowia. ZUS podniesie ją bez nowego wniosku
Komunikat ZUS z 16 października 2026 roku potwierdza, że od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc. Renta wdowia pozwala łączyć własną emeryturę lub rentę z rentą rodzinną po zmarłym współmałżonku: jedno świadczenie wypłacane jest w całości, drugie częściowo. Dla osób już korzystających z tego rozwiązania albo mających je przyznane do końca 2026 roku podwyżka nastąpi z urzędu. Nie trzeba składać ponownego wniosku o samo zwiększenie udziału drugiego świadczenia.
Zmiana oznacza dodatkowe 10 proc. kwoty drugiego świadczenia, a nie podwyżkę całej wypłaty o 25 proc. Przykłady w tabeli zakładają spełnienie warunków i niezmienione kwoty obu świadczeń. Działa także limit łącznej wypłaty: trzykrotność najniższej emerytury, obecnie 5935,47 zł miesięcznie. Po przekroczeniu limitu następuje odpowiednie zmniejszenie. Jego wysokość trzeba sprawdzać po kolejnych waloryzacjach.
|Świadczenie wypłacane w całości
|Drugie świadczenie
|Łącznie przy udziale 15 proc.
|Łącznie przy udziale 25 proc.
|Różnica miesięczna
|3000 zł
|2000 zł
|3300 zł
|3500 zł
|200 zł
|3500 zł
|2500 zł
|3875 zł
|4125 zł
|250 zł
|4000 zł
|3000 zł
|4450 zł
|4750 zł
|300 zł
Wyliczenia są przykładowe, wszystkie kwoty podano brutto.
Co warto sprawdzić przed kolejną wypłatą?
Rodzina otrzymująca 800 plus powinna przede wszystkim ustalić, czy ma przyznane świadczenie na bieżący okres i czy dane przekazane ZUS są aktualne. Zapowiedź uproszczenia procedury od przyszłego roku nie zastępuje dzisiejszych formalności. Senior czekający na dodatkową wypłatę powinien natomiast sprawdzić, czy spełnia warunki konkretnego świadczenia, zamiast zakładać, że trzynastka i czternastka należą się w identycznej wysokości. Osoby korzystające z renty wdowiej mogą oczekiwać styczniowego zwiększenia udziału drugiego świadczenia zgodnie z komunikatem ZUS. W ich przypadku najważniejsze będą kwoty obu świadczeń oraz ustawowy limit łącznej wypłaty.
Przy pytaniach o brak pieniędzy najlepiej odnieść się do własnej sprawy w eZUS lub placówce Zakładu. Warto mieć pod ręką informację o przyznaniu świadczenia, ostatnią decyzję i historię przelewów, aby wyjaśnić, czego dotyczy różnica. Dalsze finansowanie programu nie oznacza bowiem, że każdy odbiorca zachowa bezwarunkowo tę samą kwotę przez kolejne lata. Aktualne dokumenty rządowe przewidują jednak utrzymanie 800 plus, trzynastej i czternastej emerytury oraz renty wdowiej. W przypadku tej ostatniej ZUS potwierdził już konkretną zmianę na korzyść uprawnionych od początku 2027 roku.
Źródła: Ministerstwo Finansów – projekt budżetu na 2027 rok, komunikat z 29 września 2026 r.; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – komunikaty o projekcie zmian w 800 plus z 20 października 2026 r.; ZUS – komunikat o rencie wdowiej z 16 października 2026 r. oraz informacje o trzynastej i czternastej emeryturze w 2026 r.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.