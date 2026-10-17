Tylko w sobotę wielka akcja w Biedronce! Mięso gratis, ogromne przeceny i popularne produkty za 5,99 zł
Biedronka przygotowała wyjątkowo intensywny finał tygodnia. W sobotę 17 października klienci mogą skorzystać z promocji „1+1 gratis” na wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe marki Kraina Mięs. To jednak dopiero początek. W sklepach obowiązują również obniżki sięgające 54 procent, a popularna kawa i oliwa z oliwek zostały objęte akcjami, w których drugi produkt można otrzymać bez dodatkowej opłaty. Część ofert kończy się już dziś, dlatego warto sprawdzić warunki przed zakupami.
Biedronka rozpoczęła weekendową akcję pod hasłem „Mój Tani Weekend”. Sieć przygotowała promocje na mięso, owoce, sery, napoje oraz produkty, które wiele rodzin kupuje na zapas.
W gazetce pojawiły się zarówno klasyczne obniżki cen, jak i oferty wielosztukowe wymagające użycia karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Największą uwagę zwraca sobotnia promocja na mięso mielone. Sieć zdecydowała się objąć nią wszystkie produkty wieprzowe i wieprzowo-wołowe marki Kraina Mięs.
Biedronka rozdaje mięso mielone gratis. Promocja tylko 17 października
Najważniejsza sobotnia akcja obejmuje wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs.
Przy zakupie dwóch opakowań tańszy produkt jest gratis.
Klienci mogą dowolnie mieszać artykuły uczestniczące w promocji. Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych opakowań.
Jeżeli oba produkty kosztują tyle samo, oszczędność odpowiada połowie ich łącznej wartości.
Przykładowo przy zakupie dwóch opakowań po 12 zł klient zapłaci łącznie 12 zł zamiast 24 zł.
Jest to jedynie przykład pokazujący zasadę naliczania rabatu, a nie cena wskazana w gazetce.
Promocja obowiązuje wyłącznie w sobotę 17 października.
Do jej uzyskania potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja mobilna.
Kiełbasa przeceniona aż o 54 procent. Cena spadła do 9,90 zł
Kolejna sobotnia okazja dotyczy kiełbasy śląskiej Kraina Wędlin.
W gazetce sieć przedstawia obniżkę o 54 procent.
Cena promocyjna wynosi 9,90 zł za opakowanie.
Oferta może zainteresować osoby planujące weekendowy obiad, kolację lub przygotowanie dań z dodatkiem kiełbasy.
Produkt można wykorzystać między innymi do zapiekanek, potraw jednogarnkowych albo tradycyjnej kiełbasy smażonej z cebulą.
Przy zakupie warto jednak zwrócić uwagę na gramaturę opakowania oraz cenę jednostkową, ponieważ rabat procentowy odnosi się do konkretnego artykułu.
Borówki amerykańskie 25 procent taniej. Promocja na jeden dzień
Wśród sobotnich produktów znalazły się także borówki amerykańskie.
Opakowanie o wadze 500 gramów kosztuje 13,99 zł.
Sieć informuje o rabacie wynoszącym 25 procent.
Borówki mogą być dodatkiem do owsianki, jogurtu, deserów i domowych wypieków.
Ze względu na ograniczoną trwałość świeżych owoców warto kupować taką ilość, którą można spożyć w odpowiednim czasie.
Podobnie jak promocja na mięso mielone, oferta na borówki została oznaczona jako obowiązująca tylko w sobotę.
Mięso na weekend znacznie taniej. Ceny od 9,99 zł za kilogram
Biedronka przeceniła również inne produkty mięsne.
Od piątku 16 października do soboty 17 października obowiązuje promocja na łopatkę wieprzową bez kości.
Cena wynosi 10,99 zł za kilogram, a rabat wskazany w gazetce sięga 26 procent.
To produkt wykorzystywany między innymi do przygotowywania pieczeni, gulaszu czy domowego mięsa mielonego.
Kolejna oferta obejmuje schab wieprzowy bez kości z linii Kraina Mięs.
W sklepach z tradycyjną ladą mięsną cena promocyjna wynosi 9,99 zł za kilogram.
Według materiału reklamowego obniżka sięga 37 procent.
To jedna z najniższych cen mięsa przedstawionych na tej stronie weekendowej gazetki.
Pomarańcze za 3,99 zł. Kolejna weekendowa promocja
Na liście przecenionych artykułów znalazły się również pomarańcze.
Cena wynosi 3,99 zł za kilogram.
Sieć informuje o obniżce sięgającej 33 procent.
Oferta obejmuje piątek i sobotę, czyli 16–17 października.
To propozycja dla osób kupujących świeże owoce do codziennego spożycia lub przygotowywania domowych soków.
Przed zakupem warto porównać cenę za kilogram oraz sprawdzić stan owoców, szczególnie jeśli mają być przechowywane przez kilka kolejnych dni.
Popularny ser za 5,99 zł. Rabat sięga 52 procent
Biedronka obniżyła również cenę sera żółtego Światowid Gouda.
W gazetce przedstawiono opakowanie o wadze 400 gramów.
Cena promocyjna wynosi 5,99 zł.
Sieć informuje, że produkt został przeceniony aż o 52 procent.
To jedna z większych obniżek wśród artykułów spożywczych objętych weekendową akcją.
Ser można wykorzystać do kanapek, tostów, zapiekanek czy innych potraw wymagających sera w plastrach.
Przy promocji obowiązuje dzienny limit zakupowy wynoszący dwie sztuki na jedną kartę Moja Biedronka.
Klienci powinni o nim pamiętać szczególnie wtedy, gdy planują większe zakupy dla rodziny.
Oliwa z oliwek 1+1 gratis. Drugi produkt bez dodatkowej opłaty
Biedronka przygotowała również promocję dla miłośników kuchni śródziemnomorskiej.
W akcji „1+1 gratis” znalazła się oliwa z oliwek marki Gallo.
Oferta obejmuje wskazane w gazetce warianty produktu w butelkach o pojemności 500 ml.
Przy zakupie dwóch produktów tańsza oliwa zostanie objęta stuprocentowym rabatem.
To może być interesująca propozycja dla osób regularnie używających oliwy do sałatek, sosów i gotowania.
Warto jednak pamiętać, że cena promocyjna wymaga zakupu dwóch opakowań oraz użycia karty Moja Biedronka.
Obowiązuje również dzienny limit zakupowy wskazany w warunkach akcji.
Coca-Cola za 5,99 zł. Biedronka przygotowała supercenę
W weekendowej gazetce pojawiła się również promocja na napoje Coca-Cola.
Wybrane warianty w butelkach o pojemności 2 litrów można kupić za 5,99 zł.
Oferta została oznaczona jako supercena.
Podobnie jak w przypadku pozostałych produktów objętych promocjami lojalnościowymi, warto zwrócić uwagę na wymagania dotyczące karty Moja Biedronka.
Sieć wskazuje również ograniczenia liczby opakowań objętych rabatem.
Osoby planujące zakup większej ilości napojów powinny sprawdzić, czy nie przekroczą dziennego limitu.
Kawa Dallmayr 1+1 gratis. Duże opakowania w weekendowej promocji
Jedna z najbardziej interesujących ofert dotyczy kawy mielonej Dallmayr Classic.
Biedronka przygotowała akcję „1+1 gratis” na wybrane kawy tej marki w opakowaniach po 500 gramów.
Zasada oznacza, że przy zakupie dwóch opakowań tańszy produkt jest gratis.
Przy identycznych produktach klient płaci więc za jedno opakowanie, a otrzymuje dwa.
To propozycja, która może zainteresować osoby regularnie pijące kawę i kupujące większe ilości produktu.
Warunkiem skorzystania z oferty jest posiadanie karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Promocja obejmuje okres od piątku 16 października do soboty 17 października.
Trzeba uważać na limity. Nie wszystkie rabaty naliczają się automatycznie
Weekendowa akcja Biedronki obejmuje kilka różnych mechanizmów promocyjnych.
Część produktów ma po prostu obniżoną cenę za opakowanie lub kilogram.
W przypadku innych artykułów wymagany jest zakup dwóch produktów albo użycie programu lojalnościowego.
Najważniejszą zasadą promocji „1+1 gratis” jest przyznanie rabatu na tańszy produkt.
Oznacza to, że połączenie dwóch artykułów o różnych cenach nie musi przynosić oszczędności równej 50 procent całego rachunku.
Dodatkowo niektóre promocje mają dzienne limity przypisane do jednej karty Moja Biedronka.
Dlatego przed zapłatą warto sprawdzić informacje wyświetlane na kasie oraz kwoty naliczone na paragonie.
Ostatni dzień promocji. Klienci mają czas tylko do soboty
Weekendowe oferty Biedronki kończą się 17 października.
Dotyczy to zarówno jednodniowych promocji na mięso mielone, kiełbasę i borówki, jak i artykułów przecenionych od piątku.
W kolejnych dniach sieć może wprowadzić inne akcje, ale nie należy zakładać automatycznego przedłużenia obecnych warunków.
Dostępność poszczególnych produktów może zależeć od sklepu.
Przy planowaniu zakupów warto uwzględnić również godziny otwarcia wybranej placówki.
Biedronka z mocnym finałem tygodnia
Wśród weekendowych okazji znalazły się produkty z wielu kategorii spożywczych.
Najbardziej wyróżniają się promocja „1+1 gratis” na mięso mielone Kraina Mięs, kiełbasa śląska z rabatem 54 procent, ser Gouda Światowid przeceniony o 52 procent oraz kawa Dallmayr objęta akcją „1+1 gratis”.
Obniżono także ceny schabu, łopatki wieprzowej, borówek i pomarańczy.
Najważniejsze: sobota 17 października to ostatni dzień weekendowych promocji Biedronki. Klienci mogą skorzystać z ofert na mięso, sery, owoce, napoje i kawę. Część rabatów wymaga karty Moja Biedronka, a niektóre promocje mają ograniczenia liczby produktów na klienta.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.