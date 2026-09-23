Tylko w środę. Wielka promocja w Biedronce. Sklep rozdaje vouchery na zakupy
Biedronka przygotowała jednodniową akcję, która może przyciągnąć do sklepów wielu klientów. Tylko w środę 23 września za zakupy o wartości co najmniej 149 zł będzie można otrzymać voucher na 35 zł. Bonu nie da się jednak wykorzystać od razu. Sieć wyznaczyła jeden konkretny dzień i postawiła dodatkowy warunek.
Promocja obowiązuje wyłącznie w środę 23 września 2026 roku. Aby otrzymać voucher, trzeba zrobić jednorazowe zakupy za minimum 149 zł.
Kluczowe są słowa „jednorazowe zakupy”. Kwoty z kilku oddzielnych paragonów nie będą sumowane. W ramach jednej transakcji można otrzymać jeden voucher.
Zakupy za 149 zł i voucher o wartości 35 zł
Mechanizm promocji wygląda następująco:
- klient robi w środę zakupy za minimum 149 zł,
- otrzymuje voucher o wartości 35 zł,
- na jedną transakcję przypada maksymalnie jeden bon.
Przekroczenie wymaganej kwoty nie zwiększy wartości nagrody. Zarówno przy rachunku na 149 zł, jak i przy znacznie większych zakupach voucher będzie miał wartość 35 zł.
W przeliczeniu bon odpowiada około 23,5 proc. wartości zakupów potrzebnych do jego uzyskania. Nie jest to jednak bezpośredni rabat na środowy paragon. Korzyść pojawi się dopiero podczas kolejnej wizyty w sklepie.
Vouchera nie wykorzystasz od razu
Na tym nie kończą się warunki akcji. Voucher będzie można wykorzystać wyłącznie w piątek 25 września.
Aby odliczyć 35 zł od rachunku, trzeba zrobić jednorazowe zakupy za minimum 199 zł. Oznacza to, że promocja została podzielona na dwa etapy:
- w środę należy wydać co najmniej 149 zł i odebrać voucher,
- w piątek trzeba zrobić zakupy za minimum 199 zł i przekazać voucher przy kasie.
Klient, który nie wróci do sklepu w wyznaczonym dniu albo zrobi w piątek zakupy poniżej wymaganej kwoty, nie wykorzysta bonu na zasadach tej akcji.
Łącznie trzeba zrobić zakupy za co najmniej 348 zł
Osoby planujące udział w promocji powinny zwrócić uwagę na łączny próg zakupów. Najpierw trzeba wydać minimum 149 zł, a następnie dokonać kolejnej transakcji za co najmniej 199 zł.
Łączna wartość dwóch wymaganych koszyków wynosi zatem minimum 348 zł. Dopiero od drugiego rachunku zostanie odjęte 35 zł.
W praktyce po wykorzystaniu vouchera klient zapłaci za oba koszyki co najmniej 313 zł, zakładając, że za każdym razem trafi dokładnie w minimalny próg.
Promocja będzie więc najbardziej opłacalna dla osób, które i tak planowały większe, rodzinne zakupy zarówno w środę, jak i w piątek. Kupowanie niepotrzebnych produktów wyłącznie po to, aby przekroczyć próg, może zniwelować korzyść z bonu.
Trzeba pilnować paragonu i vouchera
Voucher należy zachować do piątku. Nie warto wyrzucać wydruku razem z paragonem ani zostawiać go przy kasie.
Przed dokonaniem płatności najlepiej poinformować kasjera o zamiarze wykorzystania bonu. W przypadku kasy samoobsługowej może być potrzebne zeskanowanie kodu znajdującego się na voucherze lub pomoc pracownika.
Należy również sprawdzić warunki nadrukowane na otrzymanym dokumencie. To one rozstrzygają między innymi, które produkty są uwzględniane przy obliczaniu minimalnej wartości transakcji oraz czy określone kategorie zostały wyłączone.
Akcja potrwa tylko jeden dzień
Promocja wyróżnia się bardzo krótkim terminem. Voucher można zdobyć tylko 23 września, a wykorzystać wyłącznie 25 września. Nie jest to standardowy bon ważny przez kilka tygodni.
Najważniejsze zasady można więc sprowadzić do czterech liczb:
- 23 września – dzień wydawania voucherów,
- 149 zł – minimalna wartość środowych zakupów,
- 35 zł – wartość otrzymanego bonu,
- 25 września i 199 zł – termin oraz minimalna wartość zakupów potrzebna do wykorzystania vouchera.
Przed zakupami warto zapoznać się ze szczegółowymi zasadami dostępnymi w sklepie i na stronie sieci. Oficjalna grafika Biedronki wskazuje, że akcja dotyczy jednorazowych transakcji, a limit wynosi jeden voucher na transakcję.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.