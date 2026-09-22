Zacznie się w środę rano. W Warszawie wyłączą prąd nawet na siedem godzin

23 września 2026 00:10 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy kilku części Warszawy muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Pierwsze wyłączenia rozpoczną się w środę, 23 września, już o godz. 7.30. Bez prądu pozostaną wybrane budynki przy ulicach Chabrowej, Puławskiej i Połczyńskiej. Prace będą kontynuowane w czwartek i piątek. W najdłuższych przypadkach utrudnienia mogą potrwać siedem godzin.

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Linie energetyczne i napis Uwaga. Artykuł ostrzega mieszkańców przed wyłączeniami prądu. Fot. Warszawa w Pigułce
Linie energetyczne i napis Uwaga. Artykuł ostrzega mieszkańców przed wyłączeniami prądu. Fot. Warszawa w Pigułce

Nie jest to awaria ani zapowiedź wyłączenia energii w całej Warszawie. Przerwy dotyczą wyłącznie konkretnych numerów budynków wskazanych w harmonogramie Stoen Operator.

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Operator wyjaśnia, że wyłączenia są konieczne między innymi podczas konserwacji, modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej. Ze względów bezpieczeństwa część prac musi być prowadzona po odłączeniu napięcia.

Środa, 23 września. Tu zabraknie prądu

Pierwsze prace rozpoczną się w środę rano. Stoen Operator zaplanował tego dnia trzy wyłączenia.

Ulica Chabrowa

Przerwa obejmie budynki:

Chabrowa 8–9

Planowane godziny wyłączenia:

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od 8.00 do 15.00

Mieszkańcy muszą przygotować się na brak energii nawet przez siedem godzin.

Ulica Puławska

Wyłączenie obejmie adresy:

Puławska 528 i 530

Planowane godziny:

od 7.30 do 13.00

W tym przypadku przerwa może potrwać pięć i pół godziny.

Ulica Połczyńska

Bez prądu mogą pozostać budynki:

Połczyńska 113, 115B i 117

Planowany czas wyłączenia:

od 7.30 do 14.00

Przerwa ma potrwać do sześciu i pół godziny.

Operator może zakończyć prace wcześniej, ale mieszkańcy powinni przygotować się na cały podany przedział czasowy.

Wyłączenia także w czwartek

Prace nie zakończą się w środę. Kolejne przerwy Stoen Operator zaplanował na czwartek, 24 września.

Ulica Koszęcińska

Wyłączenie obejmie adresy:

Koszęcińska 3A oraz 7–7C

Prądu może nie być:

od 8.00 do 15.00

To kolejne siedmiogodzinne wyłączenie.

Ulica Sławkowska

Przerwa obejmie budynki:

Sławkowska 6–8, 10 i 14

Planowany czas prac:

od 8.00 do 13.00

W tym rejonie mieszkańcy muszą liczyć się z pięciogodzinną przerwą.

W piątek utrudnienia przy ulicy Patriotów

Ostatnie z opublikowanych wyłączeń w tym tygodniu zaplanowano na piątek, 25 września.

Prace obejmą adres:

Patriotów 47

Energii może nie być:

od 8.00 do 15.00

Przerwa potrwa maksymalnie siedem godzin, jeżeli prace będą prowadzone przez cały wyznaczony okres.

Brak prądu może zatrzymać bramę i windę

Planowane wyłączenie może oznaczać nie tylko brak światła i niedziałające gniazdka. W zależności od instalacji budynku mogą przestać działać również:

  • windy,
  • domofony,
  • elektryczne bramy i furtki,
  • pompy obiegowe,
  • routery i internet stacjonarny,
  • część instalacji grzewczych,
  • kuchenki i płyty elektryczne,
  • ładowarki oraz urządzenia biurowe.

Mieszkańcy bloków powinni zwrócić szczególną uwagę na windy. Jeżeli wyłączenie ma rozpocząć się o godz. 7.30 lub 8.00, bezpieczniej nie korzystać z nich tuż przed rozpoczęciem prac.

Właściciele posesji z automatyczną bramą powinni wcześniej sprawdzić sposób jej ręcznego otwierania.

Naładuj telefon i przygotuj powerbank

Przed rozpoczęciem wyłączenia warto:

  • naładować telefon i powerbank,
  • zapisać ważne dokumenty potrzebne do pracy,
  • przygotować alternatywny dostęp do internetu,
  • odłączyć wrażliwą elektronikę,
  • sprawdzić możliwość ręcznego otwarcia bramy,
  • poinformować domowników o godzinach przerwy,
  • przygotować latarkę, jeżeli pomieszczenia są pozbawione światła dziennego.

Osoby korzystające z urządzeń medycznych zasilanych energią elektryczną powinny odpowiednio wcześniej zapewnić zasilanie awaryjne albo skontaktować się z dostawcą sprzętu lub placówką medyczną.

Co z żywnością w lodówce?

Podczas kilkugodzinnego wyłączenia nie należy bez potrzeby otwierać lodówki ani zamrażarki. Zamknięte urządzenia znacznie dłużej utrzymują niską temperaturę.

Szczególnej uwagi wymagają leki przechowywane w chłodzie. Nie należy jednak automatycznie przekładać ich bezpośrednio na zamrożone wkłady, ponieważ część preparatów może zostać uszkodzona przez zbyt niską temperaturę. Trzeba stosować zasady wskazane przez producenta danego leku.

Operator zaleca odłączenie urządzeń

Stoen Operator rekomenduje, aby na czas przerwy – w miarę możliwości – odłączyć od instalacji urządzenia elektryczne.

Dotyczy to szczególnie:

  • komputerów,
  • telewizorów,
  • konsol,
  • sprzętu sieciowego,
  • urządzeń grzewczych,
  • elektroniki wrażliwej na skoki napięcia.

Dostawa energii zostanie wznowiona bez osobnego powiadomienia, również wtedy, gdy mieszkańców nie będzie w domu.

Nie trzeba natomiast odłączać lodówki, jeśli po przywróceniu napięcia ma samoczynnie wznowić pracę.

Harmonogram może zostać zmieniony

Stoen Operator zastrzega, że planowane wyłączenie może zostać odwołane bez wcześniejszego powiadomienia. Godziny oznaczają przewidywany przedział prowadzenia prac, a nie gwarancję, że prądu nie będzie przez cały wskazany czas.

Aktualny harmonogram należy sprawdzić bezpośrednio przed planowaną przerwą w oficjalnym Portalu planowanych wyłączeń i awarii Stoen Operator.

Jeżeli prąd zniknie poza podanym terminem, a wyłączenia nie ma w harmonogramie, warto najpierw sprawdzić bezpieczniki oraz zapytać sąsiadów, czy problem dotyczy również innych lokali.

Awarię sieci można zgłosić Stoen Operator pod numerem:

22 821 31 31

W sytuacji zagrożenia życia, pożaru, zerwanego przewodu lub innego niebezpiecznego zdarzenia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Lista wyłączeń od środy do piątku

Data Adresy Godziny
23 września Chabrowa 8–9 8.00–15.00
23 września Puławska 528, 530 7.30–13.00
23 września Połczyńska 113, 115B, 117 7.30–14.00
24 września Koszęcińska 3A, 7–7C 8.00–15.00
24 września Sławkowska 6–8, 10, 14 8.00–13.00
25 września Patriotów 47 8.00–15.00

Wyłączenia obejmują wyłącznie wymienione adresy, a nie całe ulice ani dzielnice. Harmonogram może być aktualizowany, dlatego mieszkańcy powinni sprawdzić go ponownie w dniu prowadzonych prac.

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