Zacznie się w środę rano. W Warszawie wyłączą prąd nawet na siedem godzin
Mieszkańcy kilku części Warszawy muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Pierwsze wyłączenia rozpoczną się w środę, 23 września, już o godz. 7.30. Bez prądu pozostaną wybrane budynki przy ulicach Chabrowej, Puławskiej i Połczyńskiej. Prace będą kontynuowane w czwartek i piątek. W najdłuższych przypadkach utrudnienia mogą potrwać siedem godzin.
Nie jest to awaria ani zapowiedź wyłączenia energii w całej Warszawie. Przerwy dotyczą wyłącznie konkretnych numerów budynków wskazanych w harmonogramie Stoen Operator.
Operator wyjaśnia, że wyłączenia są konieczne między innymi podczas konserwacji, modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej. Ze względów bezpieczeństwa część prac musi być prowadzona po odłączeniu napięcia.
Środa, 23 września. Tu zabraknie prądu
Pierwsze prace rozpoczną się w środę rano. Stoen Operator zaplanował tego dnia trzy wyłączenia.
Ulica Chabrowa
Przerwa obejmie budynki:
Chabrowa 8–9
Planowane godziny wyłączenia:
od 8.00 do 15.00
Mieszkańcy muszą przygotować się na brak energii nawet przez siedem godzin.
Ulica Puławska
Wyłączenie obejmie adresy:
Puławska 528 i 530
Planowane godziny:
od 7.30 do 13.00
W tym przypadku przerwa może potrwać pięć i pół godziny.
Ulica Połczyńska
Bez prądu mogą pozostać budynki:
Połczyńska 113, 115B i 117
Planowany czas wyłączenia:
od 7.30 do 14.00
Przerwa ma potrwać do sześciu i pół godziny.
Operator może zakończyć prace wcześniej, ale mieszkańcy powinni przygotować się na cały podany przedział czasowy.
Wyłączenia także w czwartek
Prace nie zakończą się w środę. Kolejne przerwy Stoen Operator zaplanował na czwartek, 24 września.
Ulica Koszęcińska
Wyłączenie obejmie adresy:
Koszęcińska 3A oraz 7–7C
Prądu może nie być:
od 8.00 do 15.00
To kolejne siedmiogodzinne wyłączenie.
Ulica Sławkowska
Przerwa obejmie budynki:
Sławkowska 6–8, 10 i 14
Planowany czas prac:
od 8.00 do 13.00
W tym rejonie mieszkańcy muszą liczyć się z pięciogodzinną przerwą.
W piątek utrudnienia przy ulicy Patriotów
Ostatnie z opublikowanych wyłączeń w tym tygodniu zaplanowano na piątek, 25 września.
Prace obejmą adres:
Patriotów 47
Energii może nie być:
od 8.00 do 15.00
Przerwa potrwa maksymalnie siedem godzin, jeżeli prace będą prowadzone przez cały wyznaczony okres.
Brak prądu może zatrzymać bramę i windę
Planowane wyłączenie może oznaczać nie tylko brak światła i niedziałające gniazdka. W zależności od instalacji budynku mogą przestać działać również:
- windy,
- domofony,
- elektryczne bramy i furtki,
- pompy obiegowe,
- routery i internet stacjonarny,
- część instalacji grzewczych,
- kuchenki i płyty elektryczne,
- ładowarki oraz urządzenia biurowe.
Mieszkańcy bloków powinni zwrócić szczególną uwagę na windy. Jeżeli wyłączenie ma rozpocząć się o godz. 7.30 lub 8.00, bezpieczniej nie korzystać z nich tuż przed rozpoczęciem prac.
Właściciele posesji z automatyczną bramą powinni wcześniej sprawdzić sposób jej ręcznego otwierania.
Naładuj telefon i przygotuj powerbank
Przed rozpoczęciem wyłączenia warto:
- naładować telefon i powerbank,
- zapisać ważne dokumenty potrzebne do pracy,
- przygotować alternatywny dostęp do internetu,
- odłączyć wrażliwą elektronikę,
- sprawdzić możliwość ręcznego otwarcia bramy,
- poinformować domowników o godzinach przerwy,
- przygotować latarkę, jeżeli pomieszczenia są pozbawione światła dziennego.
Osoby korzystające z urządzeń medycznych zasilanych energią elektryczną powinny odpowiednio wcześniej zapewnić zasilanie awaryjne albo skontaktować się z dostawcą sprzętu lub placówką medyczną.
Co z żywnością w lodówce?
Podczas kilkugodzinnego wyłączenia nie należy bez potrzeby otwierać lodówki ani zamrażarki. Zamknięte urządzenia znacznie dłużej utrzymują niską temperaturę.
Szczególnej uwagi wymagają leki przechowywane w chłodzie. Nie należy jednak automatycznie przekładać ich bezpośrednio na zamrożone wkłady, ponieważ część preparatów może zostać uszkodzona przez zbyt niską temperaturę. Trzeba stosować zasady wskazane przez producenta danego leku.
Operator zaleca odłączenie urządzeń
Stoen Operator rekomenduje, aby na czas przerwy – w miarę możliwości – odłączyć od instalacji urządzenia elektryczne.
Dotyczy to szczególnie:
- komputerów,
- telewizorów,
- konsol,
- sprzętu sieciowego,
- urządzeń grzewczych,
- elektroniki wrażliwej na skoki napięcia.
Dostawa energii zostanie wznowiona bez osobnego powiadomienia, również wtedy, gdy mieszkańców nie będzie w domu.
Nie trzeba natomiast odłączać lodówki, jeśli po przywróceniu napięcia ma samoczynnie wznowić pracę.
Harmonogram może zostać zmieniony
Stoen Operator zastrzega, że planowane wyłączenie może zostać odwołane bez wcześniejszego powiadomienia. Godziny oznaczają przewidywany przedział prowadzenia prac, a nie gwarancję, że prądu nie będzie przez cały wskazany czas.
Aktualny harmonogram należy sprawdzić bezpośrednio przed planowaną przerwą w oficjalnym Portalu planowanych wyłączeń i awarii Stoen Operator.
Jeżeli prąd zniknie poza podanym terminem, a wyłączenia nie ma w harmonogramie, warto najpierw sprawdzić bezpieczniki oraz zapytać sąsiadów, czy problem dotyczy również innych lokali.
Awarię sieci można zgłosić Stoen Operator pod numerem:
22 821 31 31
W sytuacji zagrożenia życia, pożaru, zerwanego przewodu lub innego niebezpiecznego zdarzenia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
Lista wyłączeń od środy do piątku
|Data
|Adresy
|Godziny
|23 września
|Chabrowa 8–9
|8.00–15.00
|23 września
|Puławska 528, 530
|7.30–13.00
|23 września
|Połczyńska 113, 115B, 117
|7.30–14.00
|24 września
|Koszęcińska 3A, 7–7C
|8.00–15.00
|24 września
|Sławkowska 6–8, 10, 14
|8.00–13.00
|25 września
|Patriotów 47
|8.00–15.00
Wyłączenia obejmują wyłącznie wymienione adresy, a nie całe ulice ani dzielnice. Harmonogram może być aktualizowany, dlatego mieszkańcy powinni sprawdzić go ponownie w dniu prowadzonych prac.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.