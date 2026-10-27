Tylko we wtorek wielka okazja w Biedronce. Cena spadła o 37 proc., ale jest jeden szczegół
Biedronka przygotowała jednodniową promocję, która może zainteresować osoby planujące rodzinny obiad lub większe zakupy mięsne. We wtorek, 27 października 2026 roku, schab wieprzowy bez kości marki Kraina Mięs kosztuje zaledwie 9,99 zł za kilogram. To obniżka o 37 proc. w stosunku do ceny sprzed promocji. Oferta obowiązuje tylko jeden dzień i nie jest dostępna we wszystkich placówkach sieci.
Schab za 9,99 zł w Biedronce. Promocja tylko 27 października
We wtorek klienci Biedronki mogą kupić schab wieprzowy bez kości w znacznie niższej cenie.
Sieć przeceniła schab marki Kraina Mięs, pakowany próżniowo, z 15,95 zł do 9,99 zł za kilogram.
Oznacza to oszczędność 5,96 zł na każdym kilogramie mięsa.
Według informacji zamieszczonej w oficjalnym materiale promocyjnym obniżka wynosi 37 proc.
To propozycja szczególnie atrakcyjna dla osób, które przygotowują tradycyjne domowe obiady, kotlety schabowe, pieczenie lub mięso duszone w sosie.
Ile można zaoszczędzić? Różnica jest wyraźna
Przy większych zakupach oszczędność staje się jeszcze bardziej zauważalna.
|Ilość schabu
|Cena promocyjna
|Cena przed obniżką
|Oszczędność
|1 kg
|9,99 zł
|15,95 zł
|5,96 zł
|2 kg
|19,98 zł
|31,90 zł
|11,92 zł
|3 kg
|29,97 zł
|47,85 zł
|17,88 zł
|5 kg
|49,95 zł
|79,75 zł
|29,80 zł
Wyliczenia dotyczą dokładnie wskazanych mas mięsa. Ponieważ schab jest sprzedawany w opakowaniach próżniowych, rzeczywista cena konkretnego opakowania zależy od jego wagi.
Nie każda Biedronka bierze udział w promocji
Klienci powinni zwrócić uwagę na ważny szczegół zapisany w materiale reklamowym.
Oferta jest dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej.
Oznacza to, że przed wyjściem na zakupy warto sprawdzić, czy wybrana placówka uczestniczy w promocji.
Na przedstawionej reklamie nie wskazano konieczności użycia karty Moja Biedronka ani dziennego limitu zakupów. Nie należy jednak zakładać, że oznacza to nieograniczoną dostępność produktu.
Promocja trwa wyłącznie we wtorek, 27 października, i jest uzależniona od dostępności mięsa w danym sklepie.
Co można przygotować ze schabu bez kości?
Schab to jeden z najbardziej uniwersalnych kawałków wieprzowiny. Nadaje się zarówno do szybkich obiadów, jak i potraw wymagających dłuższego przygotowania.
Najpopularniejszym sposobem wykorzystania schabu są oczywiście kotlety schabowe. Wystarczy pokroić mięso na plastry, rozbić, doprawić i usmażyć w panierce.
Jesienią doskonale sprawdzi się również schab duszony w sosie pieczarkowym. Podsmażone plastry mięsa można połączyć z cebulą, pieczarkami, bulionem i śmietanką, a następnie dusić do miękkości.
Inną propozycją jest pieczony schab z czosnkiem, majerankiem i musztardą. Odpowiednio przygotowany może być podawany na gorąco z ziemniakami lub po wystudzeniu jako dodatek do kanapek.
Czy schab można zamrozić?
Tak. Świeży schab można podzielić na mniejsze porcje i zamrozić, co pozwala wykorzystać mięso podczas kolejnych obiadów.
Najlepiej zapakować porcje szczelnie, oznaczyć datą zamrożenia i umieścić w zamrażarce utrzymującej temperaturę około −18°C.
Jeżeli mięso było wcześniej rozmrażane, należy zwrócić uwagę na informacje na etykiecie oraz sposób jego przechowywania.
W przypadku świeżego schabu zamrożonego bezpośrednio po zakupie dobrą jakość można zwykle zachować przez kilka miesięcy.
Promocja kończy się tego samego dnia
Najważniejszym ograniczeniem oferty jest czas jej obowiązywania.
Schab wieprzowy bez kości marki Kraina Mięs kosztuje 9,99 zł za kilogram wyłącznie we wtorek, 27 października 2026 roku.
Od środy promocja nie jest już gwarantowana.
Biedronka obniżyła cenę schabu o 37 proc., z 15,95 zł do 9,99 zł za kilogram. To jednodniowa okazja, z której mogą skorzystać klienci placówek objętych ofertą.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.