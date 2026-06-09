Tysiące seniorów mogą stracić świadczenie. ZUS wskazuje jeden powód
Renta wdowia miała poprawić sytuację finansową seniorów po śmierci współmałżonka i dla wielu osób oznacza dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina jednak, że prawo do tego świadczenia nie jest bezwarunkowe. W określonych sytuacjach renta wdowia może zostać wstrzymana, a jeden błąd może skutkować utratą prawa do wypłaty.
Renta wdowia miała pomóc seniorom
Polskie społeczeństwo starzeje się w szybkim tempie. Według dostępnych danych ponad 10 mln mieszkańców kraju ukończyło już 60. rok życia. Dla wielu seniorów śmierć współmałżonka oznacza nie tylko trudne doświadczenie życiowe, ale również poważne problemy finansowe.
Stałe koszty utrzymania mieszkania, rachunki, opłaty za leki czy wizyty lekarskie nie zmniejszają się po utracie jednej osoby w gospodarstwie domowym. Właśnie dlatego wprowadzono rentę wdowią.
Na czym polega renta wdowia?
Świadczenie umożliwia łączenie własnej emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku.
Obecnie senior może pobierać jedno świadczenie w pełnej wysokości oraz 15 proc. drugiego świadczenia. Od 2027 roku udział dodatkowego świadczenia ma wzrosnąć do 25 proc.
Pierwsze wypłaty renty wdowiej trafiły do uprawnionych osób w ubiegłym roku. Według szacunków przeciętny wzrost miesięcznych dochodów wyniósł około 350 zł.
Nie każdy może otrzymać świadczenie
Aby skorzystać z renty wdowiej, trzeba spełnić kilka warunków. Kluczowe znaczenie ma osiągnięcie wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Istotne jest również uzyskanie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego oraz pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka.
To jednak nie wszystkie wymogi.
Nowy ślub oznacza utratę renty wdowiej
ZUS przypomina, że prawo do wypłaty świadczenia wygasa w przypadku zawarcia nowego związku małżeńskiego.
Jak wyjaśniał na łamach „Faktu” Krzysztof Cieszyński, rzecznik regionalny ZUS w Gdańsku, prawo do wypłaty świadczeń w przypadku zbiegu z rentą rodzinną wygasa z dniem poprzedzającym zawarcie nowego małżeństwa.
Oznacza to, że ponowny ślub automatycznie pozbawia prawa do renty wdowiej.
Brak zgłoszenia może oznaczać zwrot pieniędzy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla również, że osoba pobierająca rentę wdowią ma obowiązek poinformować o zmianie stanu cywilnego.
Jeżeli świadczenie będzie pobierane mimo utraty uprawnień, ZUS może uznać je za nienależnie pobrane.
W takiej sytuacji konieczny może być zwrot otrzymanych pieniędzy wraz z odsetkami.
Warszawa: tysiące seniorów korzystają z nowych zasad
Warszawa należy do miast z największą liczbą emerytów i rencistów w Polsce. Dla wielu mieszkańców stolicy renta wdowia stała się realnym wsparciem domowego budżetu.
Eksperci zwracają uwagę, że wraz ze wzrostem liczby beneficjentów rośnie również znaczenie wiedzy o warunkach utrzymania świadczenia. Nieznajomość przepisów może bowiem prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji finansowych.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, aby nie stracić świadczenia
1. Renta wdowia pozwala łączyć własne świadczenie z rentą rodzinną po zmarłym małżonku.
2. Obecnie można otrzymywać 15 proc. drugiego świadczenia, a od 2027 roku będzie to 25 proc.
3. Zawarcie nowego małżeństwa powoduje utratę prawa do renty wdowiej.
4. O zmianie stanu cywilnego należy poinformować ZUS.
5. Pobieranie świadczenia po utracie uprawnień może skutkować koniecznością zwrotu pieniędzy.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.